Biden ayrıca, İsrail 'in saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğine, Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde "sivil kayıpların azaltılmasına odaklanması konusunda cesaretlendirdiğini" belirtti.

BİDEN'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU Orta Doğu'daki bu şiddet döngüsünün sonlandırılması gerektiğini söyleyen Biden, "İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onurla yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözümü sürdürme kararlılığımızı yenilememiz gerekiyor." diye konuştu.

Biden, ABD'nin Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ile insani yardımlarla ilgili görüştüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

İNSANİ ARA GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR İÇİN FIRSAT Başkan Biden, çatışmalara insani ara verilmesinin Gazze 'deki sivillerin ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç, su ve yakıtın ulaştırılması için fırsat olduğunu dile getirdi.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bir nümayişe dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini söyledi.

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 15 BİN OLDU Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 15 bine yükseldiğini ifade etti.

YIKILAN MECLİS BİNASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ İsrail 'in hava saldırılarında yıkılan Gazze kentindeki Filistin Yasama Meclis binasındaki yıkım dün başlayan ve 4 gün sürecek olan insani aranın başlamasının ardından ilk kez görüntülendi.

HİZBULLAH İSRAİL GEMİSİNİ VURDU

Hizbullah'ın cuma günü Hamas ile katil İsrail arasında ateşkes başlamadan sadece saatler önce İsrail'e ait bir kargo gemisini vurduğu ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansı AP, ABD'li bir savunma yetkilisinin verdiği bilgiyi paylaştı ve geminin adının CMA CGM olduğunu bildirdi.

AP'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Malta bayrağı taşıyan geminin İran'a ait Şahid 136 kamikaze dronu'yla hedef alınmış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:

01.24 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

21.13 İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk esir, serbest bırakıldı.



20.17 İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara"nın üçüncü gününde yardım taşıyan 50 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildiği bildirildi.

20.14 İSRAİL HAPİSHANELERİNDEN BUGÜN SALIVERİLMELERİ BEKLENEN FİLİSTİNLİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3'üncü grup Filistinlilerin isimlerini yayımladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21'inin Kudüs'ten,1'i Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria'daki şehirlerden olduğu belirtildi.

Buna göre, salıverilmesi beklenen Kudüslülerin isimleri şöyle:

"Sultan Samir Mahmud Serhan, Kassam İyad Ahmed Avar, Muhammed Ahmed Mahmud Avar, Nasır İyad Emced Avar, Halil Ahmed Halil Avar, Emin Muhammed Emin Abbasi, Mustafa Muhammed İbrahim Abbasi, Ahmed Kadri Mahmud Şeyha, Semir Samir Semir Behtan, Muhammed Abbude Hasan Gayt, Musa Himidan Fadıl Muhtasab, Ayham Adan Suphi Şair, Reyan Adan Hasan Atik, Malik Murad Halid Buca, Muhamed İbrahim Muhammed Abduccebbar, Neşet Basim Talib Bevabşe, Yusuf Fevvaz Fayiz Burkan, Nureddin Ziyad Raşid Kuvasmi, Gennam Musa Gennam ebu Gennam, Hasan Yasir Hasan Yasir, Abdurrahman Amir Fahri ez-Zağel."

Batı Şeria'dan serbest bırakılması beklenenlerin ise Ramallah'tan Mahmud Namr İd Ata, Omar İmad Hasan Atşan, İbade Husam Ahmed Halil; El-Halil'den ise Halil Muhammed Bedir Zimara, Hasan Velid Cemal Subarna, Zeyd Naim Şehde Ar; Beyt Lahim'den Ammar Mahmud Yusuf Tevabte ve Yazn Amir Ali Sabah, Eriha'dan ise Musa Muhanned Musa el-Veridat ile Mavid Omar Abdullah el-Hac; Nablus'tan Usame Nayif Usame Marmaş, Tülkerem'den İbrahin Muayyed İbrahim Zafir, Omar Şakir Suheyl Muhacne, Adnan Hazım Adnan İd; Kalkilya'dan Ahmed Atiya Ahmed el-İdeyni. Cenin'den Macd Raid Mesud Firayhat ile Vehid İsmail Cemil Subayh, Gazze'nin Refah kentinden ise Ala Fethi Abdulhadi Ebu Senima olduğu kaydedildi.

18.35 Reuters: Hamas, 13 İsrailli ve 3 Taylandlı ve 1 Rus'u Kızılhaç'a teslim etti.

15:07 Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva Binti Raşid el-Hatır ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Halid el-Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçtiği belirtildi.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Muhsin, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Hatır ile Katar, Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştığını aktardı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın 3. gününde gerçekleşen Katarlı üst düzey yetkililerin, söz konusu ziyaretine ilişkin başka ayrıntı verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarından bu yana, Katarlı bir heyet ilk kez bölgeyi ziyaret ediyor.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğuyla varılan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

14:30 Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampında İsrail güçleri tarafından hedef alınan Filistinli bir çiftçinin hayatını kaybettiğini ve bir başkasının da yaralandığını söyledi.

İsrail, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

10:41 Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, İsrail'in Nitzana bölgesinden 200 kamyonun Gazze'ye sevk edildiğini bunlardan 187'sinin dün akşam 19.00 sıralarında giriş yaptığını duyurdu. Ayrıca bölgeye 129 bin litre yakıtın sevkiyatının da yapıldığı aktarıldı.

BM'den yapılan açıklamada, "Nitzana'dan 200 kamyon sevk edildi. Bunlardan 187'si yerel saatle 19.00 itibariyle Gazze'ye giriş yaptı. Bu yardımlar gıda, su ve acil tıbbi malzemeleri içermektedir. Tahliyelere yardımcı olmak üzere 11 ambulans, 3 otobüs ve bir açık kasa kamyon Şifa hastanesine teslim edildi. Ayrıca 129 bin litre yakıt da Gazze'ye giriş yaptı. Filistin ve Mısır Kızılay Dernekleri olmasaydı bu teslimatların hiçbiri mümkün olmazdı. Duraklama ne kadar uzun sürerse, insani yardım kuruluşları Gazze'ye ve Gazze üzerinden daha fazla yardım gönderebileceklerdir" denildi.



10:32 Filistin Kızılayı, kendilerine ait ambulansların İsrail ordusu tarafından durdurulduğunu ve denetlendiğini, bu nedenle yaralılara ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.



Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Filistin Kızılayı acil sağlık hizmetleri ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellemekte ve ambulansları sürekli olarak denetlemektedir. Ayrıca hem Cenin Devlet Hastanesini hem de İbn Sina Hastanesini kuşatmış durumdalar" denildi. Örgüt tarafından yayınlanan görüntüde, iki İsrail askeri aracının bir ambulansı durdurduğu, ambulans sürücüsünün araçtan inerek silah taşımadığını gösterdiği anlar yer aldı.

09:03 İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldı.

Listedeki isimlerin ailelerine bilgi verildiği, güvenlik güçlerinin de listeyi incelemeye aldığı aktarıldı.

07:51 İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir eve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile bazı yaralıların hastaneye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin Kızılayına ait bir ambulansı yolda durdurarak içindeki yaralıyı gözaltına aldığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklara dayandırdığı haberde de İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentinde dün başlattığı baskını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi İHA ile hedef aldığı aktarılan haberde, Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi) yakınında gerçekleşen saldırıda 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.



02:27 Hamas'a bağlı İzzeddin Kassam Tugayları salıverilen esirlerin görüntüsünü yayınladı



02:25 Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı



00:29 İsrail ordusu: Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlıyız

İsrail ordusu, Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlı olduklarını söyledi.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz." dedi.





00:00 Hamas, 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyrukluyu İsrail'e götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.

Bu arada İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden aldığı bilgiye göre İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiğini açıkladı.



25 Kasım tarihinde yaşananlar...



21:59 Katar Dışişleri Bakanlığı: Mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak



21:44 İSRAİL'İN GECE YARISINA KADAR ESİRLER BIRAKILMAZSA GAZZE'YE SALDIRACAĞI İDDİASI

İsrailli yetkililerin Hamas'ın bu akşam teslim edilmesi planlanan esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarına yeniden başlayacağı iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'ın bugün teslim edilmesi beklenen esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesine ilişkin değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü.

Adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısına yeniden başlama tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

Haberde söz konusu yetkililerin, "Hamas, esirlerin gece yarısına kadar serbest bırakılmaması halinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara saldırısının devam edeceğinin bilincinde." ifadesine yer verildi.

20.43 İSRAİL'İN KATİLLERİ CENİN'DE HASTANELERİ KUŞATTI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Şehit Süleyman Devlet Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Filistin Kızılay Merkezi'nin çevresini kuşattı. Aynı zamanda Şehit Süleyman Devlet Hastanesi çevresinde 2 Filistinli genci silahla yaraladığı bildirildi.

Bazı binaların çatılarında keskin nişancılar konuşlandığı, kent üzerinde keşif uçaklarıyla yoğun uçuşlar yapıldığı ifade edildi.

19.19 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine İsrail uyana kadar Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Kassam Tugayları, varılan mutabakata göre ikinci gün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ülkelerine gönderilmesini Tel Aviv'in anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle erteledi.

Açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar ikinci gün çıkacak esirlerin serbest bırakılmasını erteledik." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu açıklama, Hamas'a yakın Aksa Radyosu'nun "Kassam Tugayları'nın, esir takası anlaşmasına göre serbest bırakılacak İsrailli esirleri Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim etmeye başladığını açıkladığı" yönündeki haberinin ardından geldi.

İsrail'deki Kanal12 televizyonu, gün içinde İsrailli yetkililerden esir takasının işlemesine ilişkin "teknik" problemler olduğunu aktarmıştı.

18.39 Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi çevresinde yakınlarının serbest bırakılmasını bekleyen Filistinlilerden 3'ünün, İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin ikinci grubunun serbest bırakılmasını bekleyen yüzlerce Filistinli, Ofer Cezaevi yakınlarında toplandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, cezaevi çevresinde bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale eden İsrail güçleri, 2'si çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

Yapılan açıklamalara göre, Hamas'ın bugün elindeki 14 İsrailli esiri daha teslim etmesi, buna karşılık Tel Aviv yönetiminin de İsrail hapishanelerindeki 42 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyordu.

Ancak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.



16.57 El Cezire, işgal güçlerinin koruması altındaki yerleşimcilerin Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyündeki Al-Manshara bölgesinin topraklarına saldırdığını bildirdi.

16.40 Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, El Cezire'ye işgalci İsrail güçlerinin ateşkes sırasında sözde güvenli koridora giden sağlık ekiplerine İsrail güçleri ateş açtığını söyledi. "İsrail güçlerinin Endonezya Hastanesi'nde bıraktığı manzaralar karşısında şok ve dehşet içindeyiz." diye konuşan el-Burş,şu açıklamaları yaptı:

Yeterli ekipman ve yakıt gelmediği sürece Şifa Hastanesini yeniden hizmete açamayız.

İsrail güçleri Gazze'yi dünya savaşındakilerden çok daha korkunç manzaralarla hayalet bir şehre dönüştürdü.

Gazze Şeridi halkına umut aşılamak için hastaneleri yeniden hizmete açma konusunda istekliyiz.

Sağlık sektöründeki doktorları ve çalışanları işyerlerine dönmeye çağırıyoruz ancak İsrail güçlerinin bir daha hastaneleri hedef almayacağının garantisi yok.

15.40 Gazze Geçiş İdaresi'nin sözcüsü "Gazze Şeridi'nde mahsur kalanları dönüşü için Refah Kapısı'nın açıldığını bildirdi ve şu açıklamaları yaptı:

Bugün Mısır tarafından mahsur kalan 250 kişi Gazze Şeridi'ne girdi.

Uluslararası Kızıl Haç araçları İsrailli mahkumları Refah geçiş noktasından taşıyor.

Gazze Şeridi'ne giren yardımlar ne ihtiyacını karşılıyor ne de umula ulaşıyor.

Refah geçişinde kamyon eksikliği de dahil olmak üzere büyük engellerle karşı karşıyayız.

Ateşkesin ikinci gününde Mısır tarafından 70 yardım kamyonu girdi.

14.28 Filistin Tıbbi Yardım Derneği direktörü Aed Yaghi, Gazze Şeridi'ndeki dört günlük ateşkesin, bölgede yaşayan insanların karşı karşıya olduğu pek çok zorlukla başa çıkmak için yeterli olmadığını söylüyor.

"Durum çok zor. Güneyde 1,6 milyon Filistinliden bahsediyoruz. Barınaklar çok kalabalık. Bu insanların yüzde 10'u için bile yeterli değil." şeklinde konuşan Yaghi, temiz suyun ve arıtma sisteminin de olmadığına dikkat çekerken yardım grubunun çatışmaların çoğunun yaşandığı kuzey Gazze'deki personeliyle bağlantısını kaybettiğini söyledi ve "Ekiplerimizin güvenliğinden endişe ediyoruz." dedi.

14.21 İsrail ordusu hava savunmasının Lübnan sınırında şüpheli bir hava hedefini yakaladığını bildirdi.

12.36 Gazze'deki Kızılay sözcüsü: Tıbbi malzeme yüklü 61 kamyonun işgal kontrol noktalarından kuzey Gazze'ye ulaşmasını bekliyoruz.

12.18 Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü "Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde buraya nakledilenleri barındıracak kapasite yok" dedi ve şu açıklamayı yaptı:

Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde yaralıları karşılayacak sağlık tesisi bulunmuyor.

Sektördeki sağlık sistemini kurtaracak daha iyi mekanizmaların bulunması için çalışma talep ediyoruz.

Strip'teki acı verici sağlık durumunda şu ana kadar bir iyileşme yok.

Uluslararası kurumları sağlık sisteminin güçlendirilmesi için yanımızda olmaya çağırdık.

11.14 Filistinli sağlık kaynakları, Cenin şehrinin güneyindeki Katabiye kasabasında işgalcilerle yaşanan çatışmalar sırasında kurşunla vurulan gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.

10.47 İşgal güçleri Batı Şeria'da Cenin yakınlarındaki Kabatiye kasabasında bir genci tutukladı. Filistin Kızılayı işgalcinin düzenlediği saldırıda bir Fİlistinlinin gerçek kurşunlarla yaralandığını bildirdi.

10.35 Katil İsrail, Hamas'tan teslim aldıkları çocukların ve kadınların durumunun 'iyi' olduğunu söyledi. Tel Aviv'in doğusunda bulunan tıbbi tesisten yapılan açıklamada, Schneider Hastanesi'ne kabul edilen dördü çocuk ve dördü kadın sekiz tutuklunun durumunun "iyi" olduğu belirtildi. Hastane, "Tıbbi ve psiko-sosyal ekiplerle çevrili, özel ve ayrı bir tesiste aile üyeleriyle birlikteler" dedi.

10.06 Filistin dışişleri bakanlığı, hafta başında Hollanda seçimlerini kazanan aşırı sağcı PVV Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'in "ırkçı kışkırtıcı açıklamalarını" kınadı.

07.50 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'in uzaktan insanlı uçağına ateşlenen karadan havaya füzenin düşürüldüğünü duyurdu ve İsrail savaş uçaklarının saldırıya yanıt olarak Lübnanlı Hizbullah'a ait "terörist altyapıya" saldırdığını belirtti.

03:15 GAZZE'DE İNSANİ ARANIN BAŞLAMASIYLA ARDINDAN İLK KEZ KUZEYE YARDIM MALZEMESİ ULAŞTI

İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.



01:56 İSRAİL, GAZZE'DEN BUGÜN SERBEST BIRAKILMASI PLANLANAN İKİNCİ GRUP ESİRLERİN İSİM LİSTESİNİ ALDI

İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun isim listesini aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin adlarının yer aldığı listenin İsrail makamlarına ulaştığı bildirildi.

Kadın ve çocuklardan oluşan 13 İsrailli esirin bugün serbest bırakılmasının planlandığı belirtilen haberde, ikinci grupta daha fazla sayıda çocuğun yer almasının beklendiği ifade edildi.



24 Kasım tarihinde yaşananlar...

20.47 Avrupa Birliği: (İsrail'in Gazze'deki saldırılarında) Başta binlerce çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyuyoruz.

20.42 İngiliz Bakan Cameron: "Filistin halkının uzun vadeli güvenliği sağlanmadıkça, İsrail güvende olmayacak"

19.19 Terör devleti İsrail, esir değişimi kapsamında 39 Filistinliyi serbest bıraktı.



19.02 Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir, Mısır'da İsrailli istihbarat yetkilileriyle buluştu



18.53 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerden bir kısmının Mısır'a nakledildiği ve İsrail'e teslim edilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği bildirildi.



18.00 İsrail devlet televizyonu KAN: Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir Mısır tarafına teslim edildi



17.38 Kızılhaç teslim aldığı 13 İsrailliyi Refah Kapısı'na götürüyor.





17.25 Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını açıkladı

17.00 Gözler esir takası için Ofer Cezaevi önü ve Fefah Sınır Kapısı'na çevrildi.

15.58 HANİYE: İSRAİL YERİNE GETİRDİĞİ SÜRECE ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece ateşkes ve rehine takası anlaşmasına bağlı kalacaklarını söyledi.

Hamas'ın siyasi büro şefi Haniye, dört günlük geçici ateşkesin başından bu yana ilk kez açıklama yaptı.

HAMAS'TAN YENİ TEKLİF



14.32 Hamas, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız." açıklamasında bulundu.