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CANLI TAKİP | Gazze’deki insani ara dördüncü gününde! Ateşkese rağmen sivillere yönelik saldırılar hala sürüyor

Soykırımcı İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze’de Cuma günü sabah 08.00 itibarıyla devreye giren ateşkese rağmen Gazzeli sivillilere yönelik saldırılar hız kesmeden sürüyor. Filistin resmi haber ajansı, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentinde dün başlattığı baskını sürdürdüğü belirtirken, işgalci İsrail hükümeti ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 09:01 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:59
CANLI TAKİP | Gazze’deki insani ara dördüncü gününde! Ateşkese rağmen sivillere yönelik saldırılar hala sürüyor

HABERİ
SESLİ DİNLE

Soykırımcı İsrail'in 51 gündür yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de ateşkes dört günlük ateşkes devam ediyor.

ATEŞKES RESMEN BAŞLADI

Gazze'de insani ateşkes cuma günü saat 08.00 itibarıyla başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin 4 gün boyunca devam edeceğini aktardı.

Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı
Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak." denildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlanan insani ara süreci ve salıverilecek esirlere ilişkin bilgi verdi. Ensari, varılan mutabakat çerçevesinde çatışmalara insani aranın cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacağını ve ilk esir takasının aynı gün 16.00 (TSİ 17.00) sularında gerçekleşeceğini söyledi.

Geçmişten bugüne 'ESİR' takası!

İSRAİL'İ FİLİSTİNLİLERİ SERBEST BIRAKTI
İlerleyen saaatlerde de terör devleti İsrail, 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını doğruladı.

Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne toplandı.

İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Esir takası ve geçici ateşkes!


SES BOMBASI VE GÖZ YAŞARTICI GAZ ATTILAR
Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine havai fişek fırlatarak tekbir getirdi.

Olaylardan kısa süre sonra da serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Betunya'ya ulaştı.

İsrail askerleri, otobüslerin etrafında toplanan Filistinlileri bir kez daha ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Esirleri taşıyan otobüsler belde merkezine doğru hareket etmeye çalışırken, İsrail askerleri bölgedeki Filistinlilere karşı zaman zaman müdahaleye devam ediyor.

İSRAİL SERBEST BIRAKILACAK FİLİSTİNLİ'Yİ TUTUKLAYARAK YASAK GETİRDİ
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te yaşayan ve bu akşam serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin basına açıklama yapmasını yasakladı.

Ayrıca serbest kalacak tutuklunun evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek. Buna ek olarak serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmamaları istendi.


HAMAS REHİNE TAKASINI ERTELEDİ
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Kassam Tugayları, varılan mutabakata göre ikinci gün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ülkelerine gönderilmesini Tel Aviv'in anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle erteledi.

Açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar ikinci gün çıkacak esirlerin serbest bırakılmasını erteledik." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu açıklama, Hamas'a yakın Aksa Radyosu'nun "Kassam Tugayları'nın, esir takası anlaşmasına göre serbest bırakılacak İsrailli esirleri Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim etmeye başladığını açıkladığı" yönündeki haberinin ardından geldi.

İsrail'deki Kanal12 televizyonu, gün içinde İsrailli yetkililerden esir takasının işlemesine ilişkin "teknik" problemler olduğunu aktarmıştı.


KASSAM TUGAYLARI: İSRAİLLİ ESİRLER ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİNE TESLİM EDİLDİ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerden bir kısmının Mısır'a nakledildiği ve İsrail'e teslim edilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği bildirildi.

Hamas ile İsrail arasındaki 'esir' takasından ilk görüntüler!

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kassam Tugayları, işgalcilerin esirlerini Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslimini tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan esirlerin, İsrail'e teslim edilmek üzere Mısır tarafına teslim edildiği kaydedildi.



"HAMAS, DÜŞMAN UYDUĞU SÜRECE, UZLAŞMAYA UYACAKTIR"
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail uyduğu sürece direniş güçlerinin de çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşmaya uyacağını belirtti.

Heniyye, "İşgalci, vahşi saldırılarının üzerinden yaklaşık 50 gün geçtikten sonra ve halkımızın direnişi karşısında, direniş güçlerinin şartlarını kabul etmek zorunda kaldı" dedi.

İSRAİL ESİR LİSTESİNİ ALDI
İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin yer aldığı ilk listeyi teslim aldığını doğruladı.

Açıklamada, İsrail makamlarının listenin ayrıntılarını incelediği ve esirlerin aileleriyle iletişime geçerek onları bilgilendirdiği aktarıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, esirlerin lojistiğini sağlayacak. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, "kendilerinin müzakerelere taraf olmadığını ancak tarafların uzlaştığı insani anlaşmalarda tarafsız aracı olarak uygulanması için rol alabileceklerini" açıkladı. Komite, planların rotası, kaç kişi veya diğer detaylar konusunda söz sahibi olmadığı ancak uygulama aşamasını üstlendiğini aktardı.

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Mısır'da bekleyecek İsrailli yetkililerin esirleri teslim almasının ardından İsrail topraklarına ulaştıracağı, burada belirlenen hastanede kimlik, sağlık ve diğer kontrollerinin yapılacağı aktarıldı. Serbest bırakılan İsrailli esirlerin hastanede denetimde tutulacağı paylaşıldı.

İsrail hükümeti basın ofisi, Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin çıkarılmasına ilişkin gelişmeleri kurduğu merkezden anlık aktaracağını duyurdu.

İsrailli esirlerin kontrollerinin tamamlanmasıyla serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk tutukluların işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Hapishanesi'nde toplanacağı belirtildi.

Birinci gün serbest bırakılacak, sayısı ve kimlikleri henüz açıklanmayan Filistinli esirlerin, Ofer Hapishanesi yakınlarındaki Beytunya kontrol noktasına getirileceği ve burada Filistinli yetkililere teslim edileceği paylaşıldı.

"TÜM ASKERİ GÜCÜMÜZLE SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ"
Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile Tel Aviv'deki Bakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de varılan uzlaşmaya ilişkin konuştu.

Gallant, "Kısa bir insani ara olacak sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. Hamas'ın elinde 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"7 EKİM ÖNCESİNE DÖNEMEYİZ"
Lübnan sınırında açılan cepheye ilişkin Gallant, şunları kaydetti:

"Savaşmakta bir çıkarımız yok ancak düşmanlarımızı caydırmamız gerekiyor. 7 Ekim öncesine dönemeyiz. Hamas tarafından vahşi bir saldırıya uğradık sonra da Hizbullah'ın saldırısı geldi. Vatandaşlarımıza yönelik tehditlere tolerans göstermeyeceğiz."

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu esir takası ve insani ara için bir dizi temaslar yürüttüklerine işaret ederek bu süreçteki rollerinden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür etti.

İnsani aranın ilk günündeki esir takaslarını olumlu bulduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini kaydeden Biden, sonraki günlerde onlarca esirin daha serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

Biden, ABD vatandaşlarının da serbest bırakılması için çalıştıklarını vurgulayarak, bunun için Katar, Mısır ve İsrail liderleriyle temas halinde olduğunu belirtti.

İNSANİ ARA GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR İÇİN FIRSAT
Başkan Biden, çatışmalara insani ara verilmesinin Gazze'deki sivillerin ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç, su ve yakıtın ulaştırılması için fırsat olduğunu dile getirdi.

Biden, ABD'nin Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ile insani yardımlarla ilgili görüştüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

BİDEN'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
Orta Doğu'daki bu şiddet döngüsünün sonlandırılması gerektiğini söyleyen Biden, "İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onurla yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözümü sürdürme kararlılığımızı yenilememiz gerekiyor." diye konuştu.

Biden ayrıca, İsrail'in saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğine, Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde "sivil kayıpların azaltılmasına odaklanması konusunda cesaretlendirdiğini" belirtti.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli mahkumların da Ofer Hastanesi'nden Doğu Kudüs'teki evlerine gönderileceği aktarıldı.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bir nümayişe dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini söyledi.

YIKILAN MECLİS BİNASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
İsrail'in hava saldırılarında yıkılan Gazze kentindeki Filistin Yasama Meclis binasındaki yıkım dün başlayan ve 4 gün sürecek olan insani aranın başlamasının ardından ilk kez görüntülendi.

FİLİSTİNLİLER EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI
Gazeteci Ayman el-Jadi, 4 günlük geçici ateşkesin başlamasının ardından Filistinli ailelerin evlerine dönmeye başladığını gösteren görüntüleri paylaştı.

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 15 BİN OLDU
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 15 bine yükseldiğini ifade etti.

HİZBULLAH İSRAİL GEMİSİNİ VURDU

Hizbullah'ın cuma günü Hamas ile katil İsrail arasında ateşkes başlamadan sadece saatler önce İsrail'e ait bir kargo gemisini vurduğu ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansı AP, ABD'li bir savunma yetkilisinin verdiği bilgiyi paylaştı ve geminin adının CMA CGM olduğunu bildirdi.

AP'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Malta bayrağı taşıyan geminin İran'a ait Şahid 136 kamikaze dronu'yla hedef alınmış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:

01.24 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

26 KASIM'DA YAŞANANLAR

21.13 İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk esir, serbest bırakıldı.

20.17 İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara"nın üçüncü gününde yardım taşıyan 50 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildiği bildirildi.

20.14 İSRAİL HAPİSHANELERİNDEN BUGÜN SALIVERİLMELERİ BEKLENEN FİLİSTİNLİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3'üncü grup Filistinlilerin isimlerini yayımladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21'inin Kudüs'ten,1'i Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria'daki şehirlerden olduğu belirtildi.

Buna göre, salıverilmesi beklenen Kudüslülerin isimleri şöyle:

"Sultan Samir Mahmud Serhan, Kassam İyad Ahmed Avar, Muhammed Ahmed Mahmud Avar, Nasır İyad Emced Avar, Halil Ahmed Halil Avar, Emin Muhammed Emin Abbasi, Mustafa Muhammed İbrahim Abbasi, Ahmed Kadri Mahmud Şeyha, Semir Samir Semir Behtan, Muhammed Abbude Hasan Gayt, Musa Himidan Fadıl Muhtasab, Ayham Adan Suphi Şair, Reyan Adan Hasan Atik, Malik Murad Halid Buca, Muhamed İbrahim Muhammed Abduccebbar, Neşet Basim Talib Bevabşe, Yusuf Fevvaz Fayiz Burkan, Nureddin Ziyad Raşid Kuvasmi, Gennam Musa Gennam ebu Gennam, Hasan Yasir Hasan Yasir, Abdurrahman Amir Fahri ez-Zağel."

Batı Şeria'dan serbest bırakılması beklenenlerin ise Ramallah'tan Mahmud Namr İd Ata, Omar İmad Hasan Atşan, İbade Husam Ahmed Halil; El-Halil'den ise Halil Muhammed Bedir Zimara, Hasan Velid Cemal Subarna, Zeyd Naim Şehde Ar; Beyt Lahim'den Ammar Mahmud Yusuf Tevabte ve Yazn Amir Ali Sabah, Eriha'dan ise Musa Muhanned Musa el-Veridat ile Mavid Omar Abdullah el-Hac; Nablus'tan Usame Nayif Usame Marmaş, Tülkerem'den İbrahin Muayyed İbrahim Zafir, Omar Şakir Suheyl Muhacne, Adnan Hazım Adnan İd; Kalkilya'dan Ahmed Atiya Ahmed el-İdeyni. Cenin'den Macd Raid Mesud Firayhat ile Vehid İsmail Cemil Subayh, Gazze'nin Refah kentinden ise Ala Fethi Abdulhadi Ebu Senima olduğu kaydedildi.

18.35 Reuters: Hamas, 13 İsrailli ve 3 Taylandlı ve 1 Rus'u Kızılhaç'a teslim etti.

15:07 Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva Binti Raşid el-Hatır ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Halid el-Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçtiği belirtildi.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Muhsin, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Hatır ile Katar, Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştığını aktardı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın 3. gününde gerçekleşen Katarlı üst düzey yetkililerin, söz konusu ziyaretine ilişkin başka ayrıntı verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarından bu yana, Katarlı bir heyet ilk kez bölgeyi ziyaret ediyor.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğuyla varılan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

14:30 Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampında İsrail güçleri tarafından hedef alınan Filistinli bir çiftçinin hayatını kaybettiğini ve bir başkasının da yaralandığını söyledi.

İsrail, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

10:41 Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, İsrail'in Nitzana bölgesinden 200 kamyonun Gazze'ye sevk edildiğini bunlardan 187'sinin dün akşam 19.00 sıralarında giriş yaptığını duyurdu. Ayrıca bölgeye 129 bin litre yakıtın sevkiyatının da yapıldığı aktarıldı.

BM'den yapılan açıklamada, "Nitzana'dan 200 kamyon sevk edildi. Bunlardan 187'si yerel saatle 19.00 itibariyle Gazze'ye giriş yaptı. Bu yardımlar gıda, su ve acil tıbbi malzemeleri içermektedir. Tahliyelere yardımcı olmak üzere 11 ambulans, 3 otobüs ve bir açık kasa kamyon Şifa hastanesine teslim edildi. Ayrıca 129 bin litre yakıt da Gazze'ye giriş yaptı. Filistin ve Mısır Kızılay Dernekleri olmasaydı bu teslimatların hiçbiri mümkün olmazdı. Duraklama ne kadar uzun sürerse, insani yardım kuruluşları Gazze'ye ve Gazze üzerinden daha fazla yardım gönderebileceklerdir" denildi.

10:32 Filistin Kızılayı, kendilerine ait ambulansların İsrail ordusu tarafından durdurulduğunu ve denetlendiğini, bu nedenle yaralılara ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Filistin Kızılayı acil sağlık hizmetleri ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellemekte ve ambulansları sürekli olarak denetlemektedir. Ayrıca hem Cenin Devlet Hastanesini hem de İbn Sina Hastanesini kuşatmış durumdalar" denildi. Örgüt tarafından yayınlanan görüntüde, iki İsrail askeri aracının bir ambulansı durdurduğu, ambulans sürücüsünün araçtan inerek silah taşımadığını gösterdiği anlar yer aldı.

09:03 İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldı.

Listedeki isimlerin ailelerine bilgi verildiği, güvenlik güçlerinin de listeyi incelemeye aldığı aktarıldı.

07:51 İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir eve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile bazı yaralıların hastaneye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin Kızılayına ait bir ambulansı yolda durdurarak içindeki yaralıyı gözaltına aldığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklara dayandırdığı haberde de İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentinde dün başlattığı baskını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi İHA ile hedef aldığı aktarılan haberde, Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi) yakınında gerçekleşen saldırıda 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

02:27 Hamas'a bağlı İzzeddin Kassam Tugayları salıverilen esirlerin görüntüsünü yayınladı

02:25 Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı

00:29 İsrail ordusu: Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlıyız
İsrail ordusu, Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlı olduklarını söyledi.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz." dedi.


00:00 Hamas, 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyrukluyu İsrail'e götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.

Bu arada İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden aldığı bilgiye göre İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiğini açıkladı.

25 Kasım tarihinde yaşananlar...

21:59 Katar Dışişleri Bakanlığı: Mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak

21:44 İSRAİL'İN GECE YARISINA KADAR ESİRLER BIRAKILMAZSA GAZZE'YE SALDIRACAĞI İDDİASI
İsrailli yetkililerin Hamas'ın bu akşam teslim edilmesi planlanan esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarına yeniden başlayacağı iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'ın bugün teslim edilmesi beklenen esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesine ilişkin değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü.

Adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısına yeniden başlama tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

Haberde söz konusu yetkililerin, "Hamas, esirlerin gece yarısına kadar serbest bırakılmaması halinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara saldırısının devam edeceğinin bilincinde." ifadesine yer verildi.

20.43 İSRAİL'İN KATİLLERİ CENİN'DE HASTANELERİ KUŞATTI
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Şehit Süleyman Devlet Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Filistin Kızılay Merkezi'nin çevresini kuşattı. Aynı zamanda Şehit Süleyman Devlet Hastanesi çevresinde 2 Filistinli genci silahla yaraladığı bildirildi.

Bazı binaların çatılarında keskin nişancılar konuşlandığı, kent üzerinde keşif uçaklarıyla yoğun uçuşlar yapıldığı ifade edildi.

19.19 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine İsrail uyana kadar Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Kassam Tugayları, varılan mutabakata göre ikinci gün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ülkelerine gönderilmesini Tel Aviv'in anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle erteledi.

Açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar ikinci gün çıkacak esirlerin serbest bırakılmasını erteledik." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu açıklama, Hamas'a yakın Aksa Radyosu'nun "Kassam Tugayları'nın, esir takası anlaşmasına göre serbest bırakılacak İsrailli esirleri Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim etmeye başladığını açıkladığı" yönündeki haberinin ardından geldi.

İsrail'deki Kanal12 televizyonu, gün içinde İsrailli yetkililerden esir takasının işlemesine ilişkin "teknik" problemler olduğunu aktarmıştı.

18.39 Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi çevresinde yakınlarının serbest bırakılmasını bekleyen Filistinlilerden 3'ünün, İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin ikinci grubunun serbest bırakılmasını bekleyen yüzlerce Filistinli, Ofer Cezaevi yakınlarında toplandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, cezaevi çevresinde bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale eden İsrail güçleri, 2'si çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

Yapılan açıklamalara göre, Hamas'ın bugün elindeki 14 İsrailli esiri daha teslim etmesi, buna karşılık Tel Aviv yönetiminin de İsrail hapishanelerindeki 42 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyordu.

Ancak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.


16.57 El Cezire, işgal güçlerinin koruması altındaki yerleşimcilerin Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyündeki Al-Manshara bölgesinin topraklarına saldırdığını bildirdi.

16.40 Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, El Cezire'ye işgalci İsrail güçlerinin ateşkes sırasında sözde güvenli koridora giden sağlık ekiplerine İsrail güçleri ateş açtığını söyledi. "İsrail güçlerinin Endonezya Hastanesi'nde bıraktığı manzaralar karşısında şok ve dehşet içindeyiz." diye konuşan el-Burş,şu açıklamaları yaptı:

Yeterli ekipman ve yakıt gelmediği sürece Şifa Hastanesini yeniden hizmete açamayız.
İsrail güçleri Gazze'yi dünya savaşındakilerden çok daha korkunç manzaralarla hayalet bir şehre dönüştürdü.
Gazze Şeridi halkına umut aşılamak için hastaneleri yeniden hizmete açma konusunda istekliyiz.
Sağlık sektöründeki doktorları ve çalışanları işyerlerine dönmeye çağırıyoruz ancak İsrail güçlerinin bir daha hastaneleri hedef almayacağının garantisi yok.

15.40 Gazze Geçiş İdaresi'nin sözcüsü "Gazze Şeridi'nde mahsur kalanları dönüşü için Refah Kapısı'nın açıldığını bildirdi ve şu açıklamaları yaptı:

Bugün Mısır tarafından mahsur kalan 250 kişi Gazze Şeridi'ne girdi.
Uluslararası Kızıl Haç araçları İsrailli mahkumları Refah geçiş noktasından taşıyor.
Gazze Şeridi'ne giren yardımlar ne ihtiyacını karşılıyor ne de umula ulaşıyor.
Refah geçişinde kamyon eksikliği de dahil olmak üzere büyük engellerle karşı karşıyayız.
Ateşkesin ikinci gününde Mısır tarafından 70 yardım kamyonu girdi.

14.28 Filistin Tıbbi Yardım Derneği direktörü Aed Yaghi, Gazze Şeridi'ndeki dört günlük ateşkesin, bölgede yaşayan insanların karşı karşıya olduğu pek çok zorlukla başa çıkmak için yeterli olmadığını söylüyor.

"Durum çok zor. Güneyde 1,6 milyon Filistinliden bahsediyoruz. Barınaklar çok kalabalık. Bu insanların yüzde 10'u için bile yeterli değil." şeklinde konuşan Yaghi, temiz suyun ve arıtma sisteminin de olmadığına dikkat çekerken yardım grubunun çatışmaların çoğunun yaşandığı kuzey Gazze'deki personeliyle bağlantısını kaybettiğini söyledi ve "Ekiplerimizin güvenliğinden endişe ediyoruz." dedi.

14.21 İsrail ordusu hava savunmasının Lübnan sınırında şüpheli bir hava hedefini yakaladığını bildirdi.

12.36 Gazze'deki Kızılay sözcüsü: Tıbbi malzeme yüklü 61 kamyonun işgal kontrol noktalarından kuzey Gazze'ye ulaşmasını bekliyoruz.

12.18 Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü "Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde buraya nakledilenleri barındıracak kapasite yok" dedi ve şu açıklamayı yaptı:

Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde yaralıları karşılayacak sağlık tesisi bulunmuyor.
Sektördeki sağlık sistemini kurtaracak daha iyi mekanizmaların bulunması için çalışma talep ediyoruz.
Strip'teki acı verici sağlık durumunda şu ana kadar bir iyileşme yok.
Uluslararası kurumları sağlık sisteminin güçlendirilmesi için yanımızda olmaya çağırdık.

11.14 Filistinli sağlık kaynakları, Cenin şehrinin güneyindeki Katabiye kasabasında işgalcilerle yaşanan çatışmalar sırasında kurşunla vurulan gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze'de ateşkes Batı Şeria'da saldırı! İşgalci İsrail Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü

10.47 İşgal güçleri Batı Şeria'da Cenin yakınlarındaki Kabatiye kasabasında bir genci tutukladı. Filistin Kızılayı işgalcinin düzenlediği saldırıda bir Fİlistinlinin gerçek kurşunlarla yaralandığını bildirdi.

10.35 Katil İsrail, Hamas'tan teslim aldıkları çocukların ve kadınların durumunun 'iyi' olduğunu söyledi. Tel Aviv'in doğusunda bulunan tıbbi tesisten yapılan açıklamada, Schneider Hastanesi'ne kabul edilen dördü çocuk ve dördü kadın sekiz tutuklunun durumunun "iyi" olduğu belirtildi. Hastane, "Tıbbi ve psiko-sosyal ekiplerle çevrili, özel ve ayrı bir tesiste aile üyeleriyle birlikteler" dedi.

10.06 Filistin dışişleri bakanlığı, hafta başında Hollanda seçimlerini kazanan aşırı sağcı PVV Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'in "ırkçı kışkırtıcı açıklamalarını" kınadı.

07.50 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'in uzaktan insanlı uçağına ateşlenen karadan havaya füzenin düşürüldüğünü duyurdu ve İsrail savaş uçaklarının saldırıya yanıt olarak Lübnanlı Hizbullah'a ait "terörist altyapıya" saldırdığını belirtti.

03:15 GAZZE'DE İNSANİ ARANIN BAŞLAMASIYLA ARDINDAN İLK KEZ KUZEYE YARDIM MALZEMESİ ULAŞTI
İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.

01:56 İSRAİL, GAZZE'DEN BUGÜN SERBEST BIRAKILMASI PLANLANAN İKİNCİ GRUP ESİRLERİN İSİM LİSTESİNİ ALDI

İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun isim listesini aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin adlarının yer aldığı listenin İsrail makamlarına ulaştığı bildirildi.

Kadın ve çocuklardan oluşan 13 İsrailli esirin bugün serbest bırakılmasının planlandığı belirtilen haberde, ikinci grupta daha fazla sayıda çocuğun yer almasının beklendiği ifade edildi.


24 Kasım tarihinde yaşananlar...

20.47 Avrupa Birliği: (İsrail'in Gazze'deki saldırılarında) Başta binlerce çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyuyoruz.

20.42 İngiliz Bakan Cameron: "Filistin halkının uzun vadeli güvenliği sağlanmadıkça, İsrail güvende olmayacak"

19.19 Terör devleti İsrail, esir değişimi kapsamında 39 Filistinliyi serbest bıraktı.

19.02 Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir, Mısır'da İsrailli istihbarat yetkilileriyle buluştu

18.53 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerden bir kısmının Mısır'a nakledildiği ve İsrail'e teslim edilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği bildirildi.

18.00 İsrail devlet televizyonu KAN: Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir Mısır tarafına teslim edildi

17.38 Kızılhaç teslim aldığı 13 İsrailliyi Refah Kapısı'na götürüyor.



17.25 Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını açıkladı

17.00 Gözler esir takası için Ofer Cezaevi önü ve Fefah Sınır Kapısı'na çevrildi.

15.58 HANİYE: İSRAİL YERİNE GETİRDİĞİ SÜRECE ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece ateşkes ve rehine takası anlaşmasına bağlı kalacaklarını söyledi.

Hamas'ın siyasi büro şefi Haniye, dört günlük geçici ateşkesin başından bu yana ilk kez açıklama yaptı.

HAMAS'TAN YENİ TEKLİF

14.32 Hamas, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız." açıklamasında bulundu.



13.46 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde geçen hafta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, 17 Kasım'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Amir Nizar Hayrallah hayatını kaybetti.

Hayrallah, İsrail güçlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği baskın sırasında yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 231'e, yaralananların sayısı ise yaklaşık 2 bin 900'e yükseldi.


11.43 İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi'nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden, Gazze kentine ve kuzey bölgelerine dönmeye çalışan yerinden edilmiş Filistinlilere ateş açtı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, çoğu ayağından olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralıların ambulanslarla Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini ayıran Gazze kenti çevresindeki Şehitler Kavşağı'ndan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğünü bildirdi.

10.19 İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerel saatle sabah 07.00'de devreye giren çatışmalara insani ara verilmesi için "savaş hattına uygun operasyonel hazırlıkların" tamamlandığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi çevresinde "tünel rota ve çıkışları" olduğunu öne sürdüğü yerleri yok ettiğini açıklayan Katil İsrail ordusu, insani ara başlangıcına kadar dün ve gece boyunca Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden bombardımana tuttuğunu bildirdi.

10.11 Aljazeera bugün serbest bırakılması beklenen 39 Filistinlinin isimlerini içeren listenin Filistin yönetimine ulaştığını duyurdu.

10.00 İsrail ateşkesin başlamasından sonra Gazze'ye attığı tehdit bildirilerinde 'Savaş henüz bitmedi. Güneyden Kuzey'e gitmeyi düşünmeyin' ifadelerini kullandı.

09:00 Aljazeera 3 yardım TIR'ının Refah sınır kapısından içeri girdiğini bunlardan ikisinin yakıt, birinin ise gaz taşıdığını bildirdi.

08:00 İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 4 günlüğüne durdurması beklenen insani ara başladı. İnsani aranın başlamasından dakikalar öncesinde, Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında silahlı çatışma, şiddetli patlama seslerinin sürdüğü gözlendi. Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı ve bölgede saldırı sirenleri çaldı.

07:34 Filistin resmi haber ajansı: Gazze'deki Endonezya Hastanesine baskın düzenleyen İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü

06:36 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

04:02 İsrail savaş uçakları, Gazze'nin bir çok noktasını yasaklı fosfor bombalarıyla vuruyor.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, İsrail güçlerine karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamasında, savaşçılarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatıştığı ve RPG roketleriyle iki askeri aracı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, savaşçıların, ilerleme ekseninde Gazze'nin güneybatısındaki Netzarim Yahudi yerleşim birimindeki askeri toplulukları ve İsrail askerlerini çok sayıda 60 mm havan topuyla hedef aldığı ifade edildi.




02:42 GAZZE'DEKİ ENDONEZYA HASTANESİ İSRAİL ORDUSUNUN ŞİDDETLİ BOMBARDIMANINA MARUZ KALIYOR
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin İsrail ordusunun "şiddetli bombardımanına" maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu bildirdi.

00:05 100 TÜRK VATANDAŞI VE AİLE YAKINI GAZZE'DEN MISIR'A GEÇTİ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'deki Refah sınır kapısından Mısır'a geçti. Vatandaşların bugün İstanbul'a gelmeleri beklenirken çok sayıda daha Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edilmesi öngörülüyor.



00:00 İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ ENDONEZYA HASTANESİ'NİN ANA JENERATÖRÜNÜ VURDU
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi.

00:07 İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'la varılan ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşının genel hatlarının "nihai" olmadığını ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini belirtti.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Hamas'ın serbest bırakacağı kadın ve çocukların isimlerinin bulunduğu bir ön liste aldıklarını kaydetti.

Hamas'ın, uzlaşmayı ve çatışmalara verilen insani arayı istismar ederek "asılsız haberler yayacağını ve psikolojik savaş yürüteceğini" iddia eden Hagari, ordunun esir takası uzlaşısını tamamlamak ve Gazze'deki savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak için çalıştığını söyledi.

Uzlaşının genel hatlarının, nihai olmayıp üzerinde değişiklik yapılabileceğini kaydeden Hagari, "Hamas'la yapılacak esir takası, tüm esirlerin geri dönüşünün başlangıcı olacak. Sonrasında İsrail ordusu, (Gazze'de) savaşa devam edecek." dedi.

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