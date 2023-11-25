Katil İsrail Filistinlilerin sembolik yapılarını hedef alıyor

Katil İsrail, Gazze Şeridi 'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria 'nın farklı kentlerine baskınların dozunu artırarak altyapıyı ve özellikle de Filistinlilerin sembolik yapılarını tahrip etmeye yoğunlaştı.

Bu baskınlar sırasında evler bombayla patlatıldı ve altyapı tahrip edildi. Altyapıya verilen zararın başını ise sembolik anlam taşıyan anıtlar ve meydanlar çekti.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 230'dan fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 3 bin Filistinli yaralandı.

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria 'daki Cenin, Tulkerim, Beytüllahim, El Halil, Nablus, Ramallah, Tubas ve daha birçok kentte askeri araçlar ve buldozerler eşliğinde gece baskınlarını artırdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana tahrip ettiği en önemli anıtlar şöyle:

CENİN MÜLTECİ KAMPINDAKİ AT MEYDANI VE HEYKELİ

İsrail ordusu, Nisan 2002'de Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na girerek 10 gün içinde yarısı sivil en az 52 Filistinlinin öldürüldüğü, 150'ye yakın binanın tamamen yıkıldığı ve yaklaşık 435 ailenin yerinden edildiği bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıda öldürülen Filistin Kızılayı Acil Durum Direktörü Halil Süleyman'ın anısına, Cenin Mülteci Kampı'nın doğu girişinde yer alan meydana bir at heykeli dikildi. "Özgürlük Atı" olarak da anılan bu heykel, yabancı sanatçılar ve heykeltıraşlar tarafından 2002'deki saldırılarda yıkılan evler ve kullanılmaz hale getirilen araçlardan alınan demirlerle yapıldı.

İsrail güçleri, 30 Ekim'de Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında, bu meydanı tahrip etti ve buldozerlerle heykeli yerinden söküp götürdü.