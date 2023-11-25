İslam düşmanı İsveç’te skandal çağrı: Minareler, kubbeler, hilaller tamamen kaldırılmalı

Irkçı ve İslam düşmanı saldırılar ile gündemden düşmeyen ve NAT'O'ya katılma sürecinde kriz yaşayan İsveç yine bir skandal ile gündeme oturdu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson, yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcut camilerin yıkılması için çağrıda bulundu.

GÖÇMENLERİN CAMİ İNŞA ETME HAKKINA KARŞI ÇIKTI

İsveç Demokratlar Partisi'nin Vasteras kentinde düzenlediği bir etkinlikte konuşan Akesson, göçmenlerin ülkede cami inşa etme hakkının olmaması gerektiğini söyledi.

İsveç kamuoyunda Filistin'e verilen destekten ve İsrail'e karşı düzenlenen protestolardan rahatsız olan Akesson, soykırımcı İsrail'e karşı tutumun camilerden kaynaklandığını iddia etti ve camilerin yıkılması gerektiğini söyledi.

"MİNARELER, KUBBELER, HİLALLER TAMAMEN KALDIRILMALI"

Akesson, "Uzun vadede, antidemokratik, İsveç karşıtı, homofobik veya Yahudi aleyhtarı propagandanın yayıldığı cami binalarına el koymaya ve yıkmaya başlamalıyız. Şehir manzarasında İslami anıt görevi gören minareler, kubbeler, hilaller veya diğer unsurlar tamamen kaldırılmalıdır." şeklinde konuştu.

KÖKLERİ NAZİZME DAYANIYOR

Kökleri Nazizm'e kadar dayanan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi, 11 Eylül 2022'deki son genel seçimde parlamentoda ikinci büyük gruba sahip olmuştu.

Oyunu yüzde 20,5'e yükselterek Sosyal Demokratların ardından ikinci sırayı alan SD, sağ liberal partilerin kurduğu azınlık koalisyon hükümetini dışarıdan destekliyor. SD, hükümeti desteklemenin karşılığında parlamentoda 4 komisyon başkanlığı elde etmişti.