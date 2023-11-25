ABD’de Black Friday protestosu! Filistin destekçileri AVM’lerin önünde toplandı: Bombalar düşerken alışverişe hayır

Black Friday indirimleri Batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki alışveriş merkezlerinin önünde izdihama yol açarken ABD'de bir alışveriş merkezinin önünde protestocular toplandı. Yaklaşık iki yüz Filistin yanlısı protestocu, Kuzey Virginia'daki Tyson Corner Center alışveriş merkezinin önünde toplandı ve "Bombalar düşerken alışverişe hayır" sloganları attı.



Middle East Eye

"BOMBALAR ATILIRKEN ALIŞVERİŞE HAYIR"

Cuma günü hem Virginia hem de D.C.'de Filistin yanlısı birçok protesto gösterisi düzenlendi. Georgetown'da toplanan protestocular Filistin bayrakları sallayarak "Özgür Gazze, Özgür Filistin, Bombalar atılırken alışverişe hayır" sloganları attı.



Middle East Eye

PROTESTOLAR ALIŞVERİŞ MERKEZİNE GİRİŞLERİ SEKTEYE UĞRATTI

McLean'daki Tyrons Corner Center'ın önünde toplanan bir diğer grup ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Alışveriş merkezinin önünde toplanan grubun yanı sıra caddedeki bazı arabaların da katıldığı protesto trafik yoğunluğu oluşturdu ve alışveriş merkezine girişleri sekteye uğrattı. Bunun ardından polis, gösterici gruba müdahalede bulundu.

İsrail Gazze'de soykırım uygularken bir diğer tarafta ise binlerce kişinin sadece alışveriş için izdihama kapılmasına karşı çıkan protestocular, ABD'nin İsrail'e para göndermeyi bırakmasını istediklerini söylediler. Protestoculardan biri "Bu gerçekten umutsuz bir durum. Ateşkesin olmadığı her gün yüzbinlerce Filistinli sebepsiz yere ölüyor." dedi.