Siyonist İsrail zindanlarından özgürlüğe! Filistin’in ’Yusuf’ yüzlü mazlumları... Çıkar çıkmaz şükür secdesi, anneler evlatlarına kavuştu

"ACIMASIZ İŞKENCELER GÖRDÜM, ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTİYORUM"
16 yaşında İsrail tarafından esir alınan ve 8 yıl sonra serbest bırakılan Marah Bakir ise "İsrail, tıbbi ihtiyaçlarımızı karşılamak bir yana bize acımasız işkenceler yaptı, ağır cezalar uyguladı. Üniversiteye gitmek istiyorum. Geleceğimi planlayacağım" şeklinde konuştu.
8 YIL SONRA ANNESİNE KAVUŞTU
Filistinli mahkum Malak Salman da işgalci İsrail'in hapishanelerinde geçirdiği 8 yılın ardından annesine kavuştu. Salman, Hamas ile İsrail arasındaki mahkum takası anlaşması kapsamında diğer 38 mahkumla birlikte bu gece serbest bırakıldı.
"DİRENİŞÇİLER OLMASAYDI ÖZGÜRLÜĞÜ GÖREMEZDİK"
İsrail esaretinden özgürlüğüne kavuşan Filistinli kadınlardan Hanan Bergusi (59), burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik." ifadelerini kullandı.
Bergusi, "Özgürlüğümüz direnişçilerin varlığına bağlıdır. Onurumuz onların varlığına bağlıdır. Başımızın dik olmasını sağlayan, direnişin varlığıdır. Direnişçiler olmasaydı tek bir esir serbest bırakılmazdı." dedi.
Serbest bırakılan Bergusi, konuşmasında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarını öven sloganlar atarken, çevresindeki Filistinli kalabalık da ona katıldı.
Halihazırda İsrail hapishanelerinde olan diğer esir kadınlar hakkında da konuşan Bergusi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Esir kadınlar özgürlük bekliyor. Azap çekiyorlar. Üzerlerinde büyük baskı var. Bize karşı aşağılayıcı her şeyi uyguluyorlar. Ancak biz her şeye rağmen başımızı dik tutuyoruz, direniyoruz. Allah'ın izniyle direnişçilerimiz tüm esir kadınları özgürlüğüne kavuşturacak, hapishaneleri boşaltacak."
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinden Hanan Bergusi, 4 Eylül'de İsrail güçleri tarafından "idari tutukluluk" kapsamında tutuklanmıştı.
İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.
Bergusi'nin kardeşi Nail Bergusi ise ömrünün 43 yılını İsrail cezaevinde geçirmişti.
HAMAS SERBEST BIRAKTIĞI ESİRLERİN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADI
Öte yandan İzzeddin Kassam Tugayları, Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze'den serbest bırakılan esirlerin Kızılhaç örgütüne teslim edilirken görüntüsünü yayınladı.
İSRAİL REHİNE YAKINLARINA SALDIRDI
Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne toplandı.
İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
İsrail askerleri Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine havai fişek fırlatarak tekbir getirdi.
Olaylardan kısa süre sonra da serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Betunya'ya ulaştı.
İsrail askerleri, otobüslerin etrafında toplanan Filistinlileri bir kez daha ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.
Esirleri taşıyan otobüsler belde merkezine doğru hareket etmeye çalışırken, İsrail askerleri bölgedeki Filistinlilere karşı zaman zaman müdahaleye devam ediyor.
İSRAİL SERBEST BIRAKILACAK FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA YASAK GETİRDİ
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te yaşayan ve bu akşam serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin basına açıklama yapmasını yasakladı.
Ayrıca serbest kalacak tutuklunun evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek. Buna ek olarak serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmamaları istendi.