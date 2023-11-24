Siyonist İsrail zindanlarından özgürlüğe! Filistin’in ’Yusuf’ yüzlü mazlumları... Çıkar çıkmaz şükür secdesi, anneler evlatlarına kavuştu





"ACIMASIZ İŞKENCELER GÖRDÜM, ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTİYORUM"

16 yaşında İsrail tarafından esir alınan ve 8 yıl sonra serbest bırakılan Marah Bakir ise "İsrail, tıbbi ihtiyaçlarımızı karşılamak bir yana bize acımasız işkenceler yaptı, ağır cezalar uyguladı. Üniversiteye gitmek istiyorum. Geleceğimi planlayacağım" şeklinde konuştu.









8 YIL SONRA ANNESİNE KAVUŞTU

Filistinli mahkum Malak Salman da işgalci İsrail'in hapishanelerinde geçirdiği 8 yılın ardından annesine kavuştu. Salman, Hamas ile İsrail arasındaki mahkum takası anlaşması kapsamında diğer 38 mahkumla birlikte bu gece serbest bırakıldı.

"DİRENİŞÇİLER OLMASAYDI ÖZGÜRLÜĞÜ GÖREMEZDİK"

İsrail esaretinden özgürlüğüne kavuşan Filistinli kadınlardan Hanan Bergusi (59), burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik." ifadelerini kullandı.