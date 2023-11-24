Mescid-i Aksa’da 7. Cuma! Katil İsrail ateşkes dinlemedi! Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz bombalı saldırı

İsrail , işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa 'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Kısıtlamalar nedeniyle Kudüs'te sokaklar boş kaldı.

Gazze işgalinin başlamasıyla Cuma namazı kılınmasına tamamen engel olan işgalci İsrail güçleri, 7. Cuma'da da benzer zulme imza attı. Getirilen kısıtlamaların yanı sıra Doğu Kudüs sokaklarında İsrail polisi zehirli gazla müdahaleye başladı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM Hamas 'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail 'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze 'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.