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Mescid-i Aksa’da 7. Cuma! Katil İsrail ateşkes dinlemedi! Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz bombalı saldırı

Son dakika haberleri… Katil İsrail’in Gazze’deki soykırımının üzerinden 7 Cuma geçti. Geçtiğimiz haftalarda Cuma namazına giden Filistinliler işgalci İsrail’in gaz bombalı müdahalesine maruz kalmıştı. Katil İsrail, ateşkesi dinlemedi. Cuma namazını kılmak isteyen Filistinlilere canlı yayında gaz bombalı müdahalede bulundular.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 12:30 Güncelleme 24 Kasım 2023, 13:06
Mescid-i Aksa’da 7. Cuma! Katil İsrail ateşkes dinlemedi! Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz bombalı saldırı

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan ateşkes 4 gün sürecek. İlk grupta 13 İsrailli rehine bugün saat 17'de bırakılacak. Buna karşılık İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular serbest kalacak. Anlaşmaya göre 13 kişilik ilk esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak.

Gazze'ye yönelik insani yardım da ateşkes ile birlikte başlayacak. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu ateşkesin kalıcı olmasının amaçlandığı da belirtildi. Anlaşmanın Gazze'nin tamamını içeren kapsamlı bir ateşkes olduğu vurgulandı. Hamas da Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve 4 akaryakıt TIR'ının gireceğini ifade etti.

ATEŞKES DİNLEMEDİLER
Gazze soykırımına başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Doğu Kudüs'te bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere engel olan işgal güçleri bir kez daha benzer müdahalelere imza attı.

Kudüs'te her Cuma aynı zulüm!

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Kısıtlamalar nedeniyle Kudüs'te sokaklar boş kaldı.

Gazze işgalinin başlamasıyla Cuma namazı kılınmasına tamamen engel olan işgalci İsrail güçleri, 7. Cuma'da da benzer zulme imza attı. Getirilen kısıtlamaların yanı sıra Doğu Kudüs sokaklarında İsrail polisi zehirli gazla müdahaleye başladı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

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İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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Mescid-i Aksa’da 7. Cuma! Katil İsrail ateşkes dinlemedi! Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz bombalı saldırı
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