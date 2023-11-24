Gazze’nin yetim kızı dünyaya böyle seslendi: Annem bile şehit oldu. Bizim suçumuz ne!

ATEŞKES BUGÜN
İsrail ile HAMAS arasında dün 10:00'da başlaması gereken 4 günlük ateşkes ve rehine takası, bugün saat 08.00'e ertelendi. Ateşkesin, hangi rehinelerin, nasıl serbest bırakılacağına ilişkin ayrıntılar nedeniyle ertelendiği öğrenildi. Dünyaya servis edilen bu fotoğraflar, adeta soykırımın kanıtı oldu. Filistinli çocuk, hayatta kaldığına sevinemedi. Feryadı ise yürekleri deldi.
SOYKIRIMIN 49. GÜNÜ
- 13 bin 500 kişi hayatını kaybetti.
- 6 bin 290 çocuk can verdi.
- 2300'ü çocuk 5 bin 650 kişiyle irtibat kesildi.
- 56 bin ev, 300 okul ve 11 hastane yerle bir edildi.
- 33 doktor ve 64 gazeteci katledildi.