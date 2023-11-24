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Gazze'nin yetim kızı dünyaya böyle seslendi: Annem bile şehit oldu. Bizim suçumuz ne!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 49. günde de devam etti. Gazze’de bütün aile üyelerini kaybeden 11 yaşındaki kız, dünyaya seslendi: Annem bile şehit oldu. Bizim suçumuz ne!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:02
Gazze’nin yetim kızı dünyaya böyle seslendi: Annem bile şehit oldu. Bizim suçumuz ne!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 49. günde de devam etti. Savaş uçakları, yine aileleri katletti. Saldırılarda bütün ailesini bir günde kaybeden Filistinli küçük kız çocuğu, yaralı olarak kurtarılıp hastaneye sevk edildi.

Yürekleri yakan şu mesajı gönderdi: "Biz çocuğuz suçumuz ne? Sevdiklerimiz ve ailelerimizi kaybettik. Suçumuz ne? Bu şekilde işkence görmek için suçumuz ne? Dünyanın bizi anlaması gerekiyor. Arap dünyasının da bizi anlaması gerekiyor" sözleriyle dünyaya seslendi.



İsrail ordusu, Gazze'de öldürdüğü Filistinliler'den 111'inin cenazesini teslim etti. Han Yunus'a getirilen aralarında çocukların ve bebeklerin de bulunduğu cansız bedenler, toplu mezara defnedildi.



ATEŞKES BUGÜN
İsrail ile HAMAS arasında dün 10:00'da başlaması gereken 4 günlük ateşkes ve rehine takası, bugün saat 08.00'e ertelendi. Ateşkesin, hangi rehinelerin, nasıl serbest bırakılacağına ilişkin ayrıntılar nedeniyle ertelendiği öğrenildi. Dünyaya servis edilen bu fotoğraflar, adeta soykırımın kanıtı oldu. Filistinli çocuk, hayatta kaldığına sevinemedi. Feryadı ise yürekleri deldi.

SOYKIRIMIN 49. GÜNÜ
- 13 bin 500 kişi hayatını kaybetti.
- 6 bin 290 çocuk can verdi.
- 2300'ü çocuk 5 bin 650 kişiyle irtibat kesildi.
- 56 bin ev, 300 okul ve 11 hastane yerle bir edildi.
- 33 doktor ve 64 gazeteci katledildi.

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