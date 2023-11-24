Gazze’nin yetim kızı dünyaya böyle seslendi: Annem bile şehit oldu. Bizim suçumuz ne!

İsrail'in Gazze Şeridi 'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 49. günde de devam etti. Savaş uçakları, yine aileleri katletti. Saldırılarda bütün ailesini bir günde kaybeden Filistinli küçük kız çocuğu, yaralı olarak kurtarılıp hastaneye sevk edildi.

Yürekleri yakan şu mesajı gönderdi: "Biz çocuğuz suçumuz ne? Sevdiklerimiz ve ailelerimizi kaybettik. Suçumuz ne? Bu şekilde işkence görmek için suçumuz ne? Dünyanın bizi anlaması gerekiyor. Arap dünyasının da bizi anlaması gerekiyor" sözleriyle dünyaya seslendi.