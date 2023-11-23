Macron Fransız diplomatların hedefinde: Bir gün İsrail yanlısı ertesi gün Filistin yanlısı

ABD dergisi Politico, Macron'un diplomat nefretinin şimdi kendisine döndüğünü belirtti. İsrail 'in Gazze'deki soykırımının ardından Orta Doğu politikası konusunda kararsız kalan Macron'un diplomatlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'un koltuğu sallanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl emeklilik reformu karşıtı milyonların sokaklara dökülerek aylarca yaptığı istifa çağrılarının ardından Macron, şimdi de diplomatlarıyla kriz yaşıyor.

"BİR GÜN İSRAİL BİR GÜN FİLİSTİN YANLISI"

Macron kasım ayının başında BBC'ye verdiği bir röportajda sözde "Hamas'a yönelik" bombardımanı durdurması için çağrı yapmıştı. Soykırımcı İsrail'in verdiği tepkinin ardından açıklamasını geri almak için Tel Aviv'e giderek İsrailli yetkililerle görüşmek zorunda kalmıştı. Macron'un bu tutumunun ardından bir Fransız diplomat cumhurbaşkanı için "Bir gün İsrail yanlısı, ertesi gün ise Filistin yanlısı" ifadelerini kullanmıştı.

"İKİ TARAFI DA RAHATSIZ EDİYOR"

Politico, Fransız diplomatların özellikle DAEŞ karşıtı koalisyonun Hamas ile mücadele edecek şekilde yeniden düzenlenmesi yönündeki önerisi üzerine hayal kırıklıklarının şekillendiğini belirtti. Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Orta Doğu araştırmacısı Jean-Loup Samaan'a göre Arap ülkeleri bunu Batılı ülkelerin Hamas'ı bombalamada İsrail ordusuna katılması yönünde bir teklif olarak anladı ve bu da krizin fitilini ateşledi.

Samaan, "Fransa'nın diplomatik duruşu belirsiz ve Ukrayna politikasıyla aynı sorunlardan mustarip. Bu çoğu zaman yanlış anlaşılan ve her iki tarafı da rahatsız eden, nüansları olan bir dengeleme eylemi." dedi.