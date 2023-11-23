Macron Fransız diplomatların hedefinde: Bir gün İsrail yanlısı ertesi gün Filistin yanlısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koltuğu sallanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl emeklilik reformu karşıtı milyonların sokaklara dökülerek aylarca yaptığı istifa çağrılarının ardından Macron, şimdi de diplomatlarıyla kriz yaşıyor.
ABD dergisi Politico, Macron'un diplomat nefretinin şimdi kendisine döndüğünü belirtti. İsrail'in Gazze'deki soykırımının ardından Orta Doğu politikası konusunda kararsız kalan Macron'un diplomatlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtti.
"BİR GÜN İSRAİL BİR GÜN FİLİSTİN YANLISI"
Macron kasım ayının başında BBC'ye verdiği bir röportajda sözde "Hamas'a yönelik" bombardımanı durdurması için çağrı yapmıştı. Soykırımcı İsrail'in verdiği tepkinin ardından açıklamasını geri almak için Tel Aviv'e giderek İsrailli yetkililerle görüşmek zorunda kalmıştı. Macron'un bu tutumunun ardından bir Fransız diplomat cumhurbaşkanı için "Bir gün İsrail yanlısı, ertesi gün ise Filistin yanlısı" ifadelerini kullanmıştı.
"İKİ TARAFI DA RAHATSIZ EDİYOR"
Politico, Fransız diplomatların özellikle DAEŞ karşıtı koalisyonun Hamas ile mücadele edecek şekilde yeniden düzenlenmesi yönündeki önerisi üzerine hayal kırıklıklarının şekillendiğini belirtti. Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Orta Doğu araştırmacısı Jean-Loup Samaan'a göre Arap ülkeleri bunu Batılı ülkelerin Hamas'ı bombalamada İsrail ordusuna katılması yönünde bir teklif olarak anladı ve bu da krizin fitilini ateşledi.
Samaan, "Fransa'nın diplomatik duruşu belirsiz ve Ukrayna politikasıyla aynı sorunlardan mustarip. Bu çoğu zaman yanlış anlaşılan ve her iki tarafı da rahatsız eden, nüansları olan bir dengeleme eylemi." dedi.
O ÖNERİYE DİPLOMATLAR KARŞI ÇIKTI
Politico, Macron'un son günlerde Filistinlilere yönelik insani yardım ve siyasi çözüm önerileri için bölge liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığına dikkat çekti.
Macron, Tel Aviv'de yaptığı görüşmeler sırasında DAEŞ karşıtı koalisyonun Hamas ile savaşmak üzere yeniden donatılması gerektiğini önerdiğinde Fransız yetkililer diplomatların bu öneriden haberdar olmadığını belirtmişti.
İSRAİL BİLE İLGİLENMEDİ
Fransa Cumhurbaşkanlığı bu açıklamanın ardından önerinin DAEŞ karşıtı koalisyondan ilham aldığını belirtmiş fakat İsrail ise bu konuya karşı ilgisiz kalmıştı. Macron'un önerisinin geleceğini İsrail'in ilgisizliği şekillendirdi.
Macron bu gafın ardından Fransızların gönderdiği teknede yeterince yatak bulunmadığını bu nedenle de Fransa'nın Gazze'nin sağlık hizmetlerini desteklemek için bir hastane gemisi göndereceğini duyurdu.
BASINA SIZDIRILAN BELGEDE NELER VAR?
Fransız diplomatlar ise Macron'un İsrail konusundaki tutumuna tepki gösterdi. Dışişleri bakanlığından sızdırılan bir belgede özellikle de ülkenin Arap dünyasıyla ilişkileri geliştirmeye yönelik uzun zamandır devam eden politikasından koptuğu için eleştirileri yer alıyordu.
Belgeyi okuyan iki diplomat ise belgenin Kuzey Afrika ve Ortadoğu departmanına bağlı diplomatlar tarafından yazıldığını ve Fransa'nın İsrail'in Hamas ile savaşının bölgede nasıl algılandığına dair eleştiriler içerdiğini belirtti.
Söz konusu belge ilk kez Fransız Le Figaro gazetesi tarafından yayımlanırken belgede "Fransa'nın itibar ve nüfuz kaybını ortaya çıkardığı, ayrıca da Arap dünyasındaki imajının bozulduğunu" gösterdiği belirtildi.
ELYSEE SARAYI'NDAKİ ÜÇ KİŞİ
Politico Fransa'da bu tür durumların alışılmadık olduğuna dikkat çekti. Dış politikanın Fransa Cumhurbaşkanı'nın ayrıcalıklı görev alanı olarak görüldüğünü belirten Politico, Macron döneminde durumun git gide daha kötü hale geldiğine dikkat çekti. Politico'nun atıf yaptığı diplomat Samaan ise "Fransa'nın Yakın Doğu politikasının Elysee Sarayı'ndaki üç kişi tarafından kararlaştırılmasından rahatsız." Dedi.
Macron'un Fransız diplomatlardan gelen eleştirilerin ardından daha eleştirel bir tutum benimsediğine dikkat çeken Politico, Macron'un Gazze'de ateşkes çağrılarına katıldığını belirtti.
"LÜBNAN'DA YAPAMADI GAZZE'DE DE YAPAMAZ"
Politico, Gazze'de çatışmayı azaltmada arabulucu rolüne soyunan Macron'un 2020'de de Lübnan'da siyasi anlaşma teklifinde bulunduğunu fakat Orta Doğu siyasetinde oldukça başarısız olduğunu belirtti. Fransız diplomat Samaan ise Macron için "İnandırıcılık sorunu var, Macron üç yıl önce öncelikli hedefi ilan edilen Lübnan'da hiçbir şey başaramadı. Hiçbir şey olmadı" dedi ve Lübnan ile İsrail arasındaki deniz anlaşmazlığının Fransa tarafından değil ABD tarafından çözüldüğünü belirtti.