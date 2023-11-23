CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 48. gün! Katil İsrail gece boyu saldırılarına devam etti! Rehin takası ertelendi

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.

Soykırımcı İsrail , abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze 'de 48 gündür katliam yapıyor. Batı'nın desteği ile dünyanın gözü önünde etnik temizlik yapan İsrail, El-Kassam Tugaylarının gizlendiğini iddia ederek sivilleri hedef alıyor. Hamas ile soykırımcı İsrail ateşkes konusunda anlaşmaya varırken İsrail, ateşkese saatler kala bombardımana devam ediyor.

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ Gazze 'deki hükümet, katil İsrail 'in saldırılarında ölenlerin sayısının 828 artarak 14 bin 128 olduğunu bildirdi. Ölenlerin 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın.

TERÖR DEVLETİ GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana onlarca gazeteciyi de öldürdü. Gazze'de bulunan birçok haber ajansı, gazetecilerin İsrail tarafından bilinçli bir şekilde hedef alındığını belitiyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI YAPILDI

İsrail ve Hamas, Gazze'de dört günlük ateşkes ve bölgede tutulan 50 esirin serbest bırakılması yönünde Katar'ın arabuluculuğunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 150 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak. İsrail Başbakanlık Ofisi, rehinelerin takasının cuma gününden önce olmayacağını açıkladı. İsrailli yetkililer ilk olarak, esir takasının bu sabah başlayacağını duyurmuştu.

Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor.

11.26 Kudüs Tugayları: Tandom mermileri ve RPG'lerle iki düşman askeri aracını hedef aldık.

11.09 El Cezire Filistin, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta füze atmaya devam ettiğini bildirdi.

10.32 İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesinin Müdürünü alıkoydu.

10.15 İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır kasabaları Şihin ve El Jebin çevresini bombaladığına dair haberler alıyoruz; Hizbullah ise İsrail'deki Sasa'a bölgesine füze fırlatıldığını duyurdu.

Çarşamba günü Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'daki bir eve düzenlediği baskında öldürülen partinin parlamento bloğu başkanı milletvekili Muhammed Raad'ın da aralarında bulunduğu beş savaşçısının öldüğünü duyurdu.

ENDONEZYA HASTANESİ'NE TEHDİT

10.10 Gazze Sağlık Bakanlığı genel müdürü El Cezire'ye kuşatma altındaki tıbbi tesiste gömemeyecekleri 65 ceset bulunduğunu söyledi.

Münir el-Bursh, dün yaklaşık 450 hastanın tahliye edilmesinin ardından Endonezya Hastanesinde yaklaşık 200 hastanın kaldığını, her ambulansın aynı anda en fazla yedi kişiyi taşıdığını belirttii.

10.02 Gazze Sağlık Bakanı Münir el-Bursh soykırımcı İsrail'in Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını emrettiğini duyurdu.

09.35 Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampındaki bir evi hedef alan bombalamasında en az beş kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Terör devleti son birkaç gün içinde ikinci kez mülteci kampına saldırdı. Çarşamba günü İsrail saldırısında onlarca Filistinli öldürüldü.

08.16 Katil İsrail, gece boyunca saldırılarını sürdürdü. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir çocuk Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Yerleşim yerlerinin savaş uçaklarının yanı sıra topçu atışlarıyla da gece boyunca vurulduğu, İsrail askerleri tarafından hareket eden her şeye ateş edildiği belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde Ebu er-Rus ve el-Kürd ailelerinin evlerine düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yine kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesinin roketle vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de sivillere ait evlerin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki hayır cemiyetine yönelik hava saldırısında da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.



REHİN TAKASI ERTELENDİ

02.59 Rehine takasının ne zaman gerçekleşeceğine dair ise İsrail tarafından ilk açıklanan tarih değiştirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, rehine takasının cuma gününden önce gerçekleşmeyeceği belirtildi. Takasın varılan anlaşmaya uygun olarak yapılacağı ifade edildi.

22 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR

20.30 Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 404 kişi artarak 6 binden fazlası çocuk olmak üzere toplam 14 bin 532'ye yükseldi

GÜNDE 115 ÇOCUK KATLEDİLİYOR

18.30 BM, Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü, bunun günde 115 çocuğa karşılık geldiğini belirterek, "Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri" açıklamasını yaptı.

15.11 El Cezire muhabiri Wael el-Dahdouh, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir toplu mezarın görüntülerini paylaştı. Toplu mezara gömülen 100'den fazla kişiye ait cesetlerin soykırımcı İsrail'in Şifa Hastanesi ve Beyt Hanun Hastanesi'nde gözaltına alınna Fİlistinliler olduğu bildiriliyor.

14.50 Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı

12.59 İsrail topçu bombardımanı Lübnan'ın güneyindeki orta kesimdeki Aitaroun kasabasını hedef alıyor.

10.28 Filistin İslami Cihad Hareketi Gazze'de ateşkes hakkında "Tüm tutsaklarımız işgal hapishanelerinden kurtarılmadıkça, düşmanımızın sivil olmayan tutsakları özgürlüğe kavuşamayacaktır." açıklamasını yaptı.

08.56 İsrail bombardımanı ateşkese saatler kala Gazze'de bombardımana devam ediyor. Soykırımcı İsrail, son olarak Gazze'nin doğusundaki Zarqa bölgesinde bir evi hedef aldı.

06:56 Katar yönetimi, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "insani ara" detayına dikkat çekilirken ateşkes için Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın arabulucu olarak gösterdiği çabanın başarıya ulaştığı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Katar yönetimince, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını belirtti.

Çatışmalara verilecek insani aranın 4 gün olacağı ve bu sürenin uzatılma ihtimalinin de olduğu aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan sivillerden oluşan kadın ve çocuk 50 kişinin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden de bazı sivillerin serbest bırakılacağı ifade edildi.

Anlaşmaya göre, Gazze'ye yakıt da dahil olmak üzere insani yardım tırlarının girişi sağlanacak.

Katar'ın gerilimin azaltılması, kan dökülmesinin durdurulması ve sivillerin korunmasına yönelik süren diplomatik çabaları sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Mısır ve ABD'nin anlaşmaya varılması yönünde gösterdikleri çabadan dolayı takdirle karşılandığı kaydedildi.

06:18 Ateşkes anlaşmasının detayları duyuruldu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.



05:21 Hamas: Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek



04:41 İsrail Resmi Yayın Kuruluşu: İsrail hükümeti, Hamas Hareketiyle esir değişimi anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti



02:25 Filistin haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti.

21 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR

09.10 Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanmaya başlama vaktinin, gelecek saatlerde açıklanacağını belirtti.

20.43 İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde varlığını sürdürürken bazı noktalardan çekildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "insani ateşkese" yönelik açıklamaların arttığı zamanda Gazze kentindeki bazı noktalardan geri çekildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, son iki günde Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nin batısı ile Zeytun Mahallesi'nin batı kesimlerinden 3 kilometreden fazla çekilerek Şifa Hastanesi'ne ulaştığını belirtti.

Tanıklar, ayrıca İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva ve Er-Rimal mahallelerinden de çekilerek sahil şeridindeki Reşid Caddesi'ne gerilediğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise görgü tanıkları, İsrail birliklerinin kuzeydoğudaki Beyt Hanun ve kuzeybatıdaki Beyt Lahiya kentlerindeki açık alanlarda konuşlanmayı sürdürdüğünü aktardı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki Cibaliya kentinde işgalini sürdürerek Endonezya Hastanesi çevresine ulaştığını ve burada konuşlandıklarını söyledi.

20.00 Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 828 artarak 14 bin 128 oldu. Ölenlerin 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın

16.45 İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki Huwara'da 255 işletmeyi kapattı. Nablus vilayetindeki Ulusal Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürü Beşar el-Saifi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana kasabada yalnızca 45 işletmenin faaliyet göstermesine izin verdiğini belirtti ve "Bu, İsrail yetkilileri tarafından uygulanan ekonomik abluka ve toplu cezalandırma politikasının bir parçası" dedi. El Saifi, ayrıca, İsrail ordusunun Huwara'daki ticari ve endüstriyel işletmeleri kapattığını ve bunun ağır ekonomik kayıplara yol açtığını söyledi.

Karantinaya ek olarak Huwara, İsrailli yerleşimcilerin düzenli saldırılarına da maruz kalıyor.