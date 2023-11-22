Geçmişten günümüze İsrail-Filistin arasındaki esir takasları! Hamas’ın kurucu ismi Şeyh Ahmed Yasin detayı dikkat çekti

Yine Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana sadece işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail cezaevlerinde 200'ü çocuk, 78'i kadın olmak üzere 7 bin Filistinli esir tutuluyor.

İsrail 'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail ayrıca, Hamas'ı 2014'ten bu yana 4 vatandaşını da esir almakla suçluyor.





1948'DEN BU YANA ESİR TAKASI ÇABALARI VAR

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında 1948'de kurulmasından bu yana Filistinliler ile Arap hükümetleri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması için yoğun çaba sarf etti.

Esir takası anlaşmaları iki taraf arasındaki en popüler ve en kullanışlı çatışma aracını temsil ediyor.

AA muhabiri, Filistinli gruplar ile İsrail arasında 1968'den 2011'e dek varılan en önemli 10 esir takası anlaşmasını derledi.