Gazze’de barbar war! Katil İsrail 14 bin 128 Filistinli’yi katletti...

İsrail, 2.3 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze Şeridi'ni yerle bir etti. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes ve insani ara çağrılarını sürekli görmezden geldi. Mülteci kampları, hastaneler, okullar ve ibadethanelere füze ve bombaları gönderdi. 45 günde 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın tam 14 bin 128 kişiyi katletti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı; kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyon halindeyiz" denildi. WAFA, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde taş üstünde taş bırakmadığını bildirdi.