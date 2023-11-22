Gazze’de barbar war! Katil İsrail 14 bin 128 Filistinli’yi katletti...

İsrail, 2.3 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze Şeridi'ni yerle bir etti. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes ve insani ara çağrılarını sürekli görmezden geldi. Mülteci kampları, hastaneler, okullar ve ibadethanelere füze ve bombaları gönderdi. 45 günde 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın tam 14 bin 128 kişiyi katletti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı; kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyon halindeyiz" denildi. WAFA, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde taş üstünde taş bırakmadığını bildirdi.
NOTLAR
BM: BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez.
BM: Gazze'nin özellikle kuzeyinde su kaynaklı hastalıklar konusunda ciddi kaygılar var.
İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesi'nin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi.
REHİNE TAKASINA 4 GÜNLÜK ATEŞKES
İsrail ve Hamas, dün gece rehine takası için uzlaştı. Başbakan Netanyahu, "Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. Anlaşma orduya hazırlık fırsatı verecek. Savaş, hedefe ulaşana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. Anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor. Ayrıca Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde kalan rehineler için tıbbi destek vermesine de olanak sağlıyor.