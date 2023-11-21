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Güney Afrika’nın Gazze tepkisi İsrail’i çileden çıkardı: Büyükelçiyi geri çağırdılar

Güney Afrika’nın Gazze tepkisi İsrail’i çileden çıkardı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan pazartesi günü yapılan açıklamada “Güney Afrika’dan gelen son açıklamalar”ın ardından Güney Afrika büyükelçisinin istişareler için geri çağrıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 11:57 Güncelleme 21 Kasım 2023, 11:57
Güney Afrika’nın Gazze tepkisi İsrail’i çileden çıkardı: Büyükelçiyi geri çağırdılar

Soykırımcı İsrail, Gazze'deki katliamlarına tepki gösteren ülkeleri de tek tek kara listeye alıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada "Güney Afrika'dan gelen son açıklamalar"ın ardından Güney Afrika büyükelçisinin istişareler için geri çağrıldığı duyuruldu.

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GÜNEY AFRİKA BÜYÜKELÇİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Güney Afrika'nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Partisi, perşembe günü, Güney Afrika'daki İsrail büyükelçiliğinin kapatılması yönünde çağrıda bulunan parlamento önergesini destekleyeceğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki gösteren Güney Afrika, İsrail'deki diplomatlarını geri çağırmıştı.

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