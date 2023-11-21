Elon Musk’tan Yahudi lobisini kurdurtacak hamle! X’in gelirlerini Gazze’ye bağışlayacak

MUSK'TAN GAZZE'YE DESTEK Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, SpaceX , Tesla ve X'in sahibi Elon Musk , Gazze'ye destek olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Musk, "X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak" dedi.





"MASUMLARI ÖNEMSEMELİYİZ"

Öte yandan bir kullancının algı dolu "Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?" sorusuna cevap veren Elon Musk, "Fonların nasıl harcandığını takip edeceğiz ve Kızılhaç/Ay'dan geçeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irkına, inancına, dinine ya da başka bir şeye bakmaksızın masumları önemsemeliyiz" ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE DESTEK VERMİŞTİ

Elon Musk geçtiğimiz günlerde de Gazze'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Katıldığı bir yayında Gazze'deki son duruma ilişkin

değerlendirmelerde bulunan Musk, katliam ordusu İsrail'e "Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane yarattınız?" sorusunu yöneltilmişti.



Musk, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi yaratmış olursunuz" dedi.

YAHUDİ LOBİSİ HEDEF ALMIŞTI

Musk'ın açıklamalarından rahatsız olan Yahudi lobisi ünlü iş adamını hedef almıştı. Başta IBM olmak üzere Elon Musk'ın karşısına geçen şirketler Nazi taraftarı içeriklerin yer aldığını iddia ederek X'ten reklamlarını çekiyor. IBM sosyal medya hesabından yaptığı duyurudda Nazileri öven içerikleri gerekçe göstererek X'e reklam vermeyi durdurduklarını duyurmuştu.