Elon Musk’tan Yahudi lobisini kurdurtacak hamle! X’in gelirlerini Gazze’ye bağışlayacak

Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğinin gölgesinde günlerdir Gazze'yi aralıksız vuruyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.
Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğinin gölgesinde günlerdir Gazze'yi aralıksız vuruyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.
BARINMA İMKANLARI TÜKENMİŞ HALDE
Kent tam anlamıyla harabeye dönerken; mazlum Filistinliler zorla göçe zorlanıyor, barınma imkanları ise tükenmiş halde.
ŞEHİT SAYISI 14 BİNİ AŞTI
Gazze'deki hükümeti İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 828 artarak 14 bin 128 olduğunu açıkladı. Şehit olanların arasında 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'sinin ise kadın olduğunu duyurdu.
MUSK'TAN GAZZE'YE DESTEK
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, Gazze'ye destek olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Musk, "X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak" dedi.
"MASUMLARI ÖNEMSEMELİYİZ"
Öte yandan bir kullancının algı dolu "Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?" sorusuna cevap veren Elon Musk, "Fonların nasıl harcandığını takip edeceğiz ve Kızılhaç/Ay'dan geçeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irkına, inancına, dinine ya da başka bir şeye bakmaksızın masumları önemsemeliyiz" ifadelerini kullandı.
GAZZE'YE DESTEK VERMİŞTİ
Elon Musk geçtiğimiz günlerde de Gazze'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Katıldığı bir yayında Gazze'deki son duruma ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Musk, katliam ordusu İsrail'e "Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane yarattınız?" sorusunu yöneltilmişti.
Musk, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi yaratmış olursunuz" dedi.
YAHUDİ LOBİSİ HEDEF ALMIŞTI
Musk'ın açıklamalarından rahatsız olan Yahudi lobisi ünlü iş adamını hedef almıştı. Başta IBM olmak üzere Elon Musk'ın karşısına geçen şirketler Nazi taraftarı içeriklerin yer aldığını iddia ederek X'ten reklamlarını çekiyor. IBM sosyal medya hesabından yaptığı duyurudda Nazileri öven içerikleri gerekçe göstererek X'e reklam vermeyi durdurduklarını duyurmuştu.
BEYAZ SARAY DAHİ MUSK'I HEDEF ALDI
Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" şeklinde cevap vermişti.
Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmıştı.
Musk, kendisini antisemitik ilan eden gazete ve televizyonlara tepki göstermiş, "Geçtiğimiz hafta medyada benim antisemitik olduğumu iddia eden yüzlerce sahte haber çıktı. Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz. İnsanlık için en iyisini, herkes için müreffeh ve heyecan verici bir gelecek diliyorum" demişti.