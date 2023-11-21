Soykırımcı İsrail Gazze'de 46 gündür katliam yapıyor. El-Kassam Tugaylarının gizlendiğini iddia ederek sivillerin yer aldığı bombalanmadık tek bir nokta bırakmayan İsrail, abluka altındaki Gazze'yi dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.

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Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.

Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 13 BİN OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL 60 GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana tam 60 gazeteciyi öldürdü.



Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor.

10.20 Gazze'nin kuzeyinde, Kamal Adwan Hastanesi caddesindeki bombardımanın ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralıların birçoğu ise hala enkaz altında. Olay yerindeki ambulans ekibi, ölen ve yaralananları taşımak için yalnızca iki ambulansın bulunduğunu söyledi. Bir sağlık görevlisi, evlerde 10'dan fazla kişinin yaşadığını, bir evde ise 18'e kadar kişinin yaşadığını söyledi.

09.36 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

08.50 Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki Metulla'da İsrail askerlerinin kullandığı bir evi hedef alan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Hizbullah, saldırının İsrail'in güney Lübnan'daki sınır köylerindeki evleri hedef almasına misilleme olduğunu söyledi.

Son günlerde Hizbullah, sınırdaki İsrail askeri mevzilerine yönelik saldırıların sayısını artırdı ve günde ortalama 10'a ulaştı.

08.35 Hamas yetkilisi İzzat el-Rişk, müzakerelerin devam ettiğini ve ateşkes ile ilgili ayrıntıların önümüzdeki saatlerde açıklanacacağını söyledi.

Olası bir ateşkes anlaşmasında şu maddeler yer alacak:

Potansiyel bir geçici ateşkes için gün sayısı

Gazze'ye yardım girişine ilişkin düzenlemeler

Filistinli esirler karşılığında Gazze'de tutulan esirler için takas anlaşması.





06:24 Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık." ifadesini kullandı.

02:29 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırıları sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu belirtildi.



21 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR



22:12 İsrail ordusu kara saldırısını kuzeye doğru genişleterek Endonezya Hastanesi'ni kuşattı

İsrail askeri araçları dün Gazze kentinde nispeten geriledikten sonra bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarını yeniden genişleterek Cibaliya beldesindeki Endonezya Hastanesini kuşatma altına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Tevam bölgesinden bir kilometre doğuya doğru ilerleyerek Ebu Şarh kavşağına ulaşan İsrail güçleri, buradan 2 kilometre kuzeye doğru ilerleyerek Endonezya Hastanesi'nin yakınlarına ulaştı.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş,yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabahtan itibaren Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altında tuttuğunu söyledi. Berş, İsrail güçlerinin hastanenin kliniklerini ve ameliyathane katlarını bombalayıp ekipmanları imha ederken, hastanede ve avlusunda cesetlerin yığıldığına dikkati çekti.



21.53 İsrail güçleri, Gazze'de 300'den fazla Filistinliyi alıkoydu. İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 300'den fazla kişiyi "çeşitli Filistinli örgütlere üye oldukları" gerekçesiyle alıkoydu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karadan düzenlediği saldırılar sırasında alıkonulan Filistinlilere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ana kadar 300'den fazla Filistinlinin alıkonulduğu ve sorgulanmak üzere İsrail'e getirildiği belirtildi.

Bu kişilerin "çeşitli Filistinli örgütlere mensup" olduğu öne sürülen açıklamada, soruşturmayı yürütmek üzere İsrail'in güneyinde geçici olarak açılan "sorgu merkezinin" sabit bir tesise dönüştürüldüğü kaydedildi. Söz konusu merkezin nerede olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

20.24 Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 300 artarak 13 bin 300 oldu. Ölenlerin 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 13 bin 300 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 bin 600'ünü çocuklar, 3 bin 550'sini kadınlar oluşturdu. Saldırılarda 201 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi ve 60 gazeteci öldü. Yaralı sayısı da 31 bin oldu. Kayıp sayısı ise enkazda ve sokaklardaki cesetler dahil olmak üzere 6 bin 500'ü aştı. Bunların 4 bin 400'den fazlasını yine kadın ve çocuklar oluşturdu.

18.03 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait okulu bombalamasını "iğrenç bir suç ve BM'yi küçümseme" şeklinde niteledi.