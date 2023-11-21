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CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler | Gazzeli hastalar Ankara'da

Soykırımcı İsrail, 46 gündür Gazze’de sivilleri hedef alıyor. Gazze’de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri bombalamaya devam eden İsrail, Batı Şeria’da da tutuklama kampanyasını sürdürüyor. Son olarak Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti. Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçinin bulunduğu uçak Ankara'ya inerken katil İsrail ordusu kara saldırısını kuzeye doğru genişleterek Endonezya Hastanesi'ni kuşattı. Öte yandan Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:08 Güncelleme 21 Kasım 2023, 10:27
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler | Gazzeli hastalar Ankara’da

Soykırımcı İsrail Gazze'de 46 gündür katliam yapıyor. El-Kassam Tugaylarının gizlendiğini iddia ederek sivillerin yer aldığı bombalanmadık tek bir nokta bırakmayan İsrail, abluka altındaki Gazze'yi dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.

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Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.

Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 13 BİN OLDU
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL 60 GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana tam 60 gazeteciyi öldürdü.

Soykırımcı İsrail Yaser Arafat'ın anıtını buldozerle yıktı!


Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor.

10.20 Gazze'nin kuzeyinde, Kamal Adwan Hastanesi caddesindeki bombardımanın ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralıların birçoğu ise hala enkaz altında. Olay yerindeki ambulans ekibi, ölen ve yaralananları taşımak için yalnızca iki ambulansın bulunduğunu söyledi. Bir sağlık görevlisi, evlerde 10'dan fazla kişinin yaşadığını, bir evde ise 18'e kadar kişinin yaşadığını söyledi.

09.36 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

08.50 Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki Metulla'da İsrail askerlerinin kullandığı bir evi hedef alan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Hizbullah, saldırının İsrail'in güney Lübnan'daki sınır köylerindeki evleri hedef almasına misilleme olduğunu söyledi.

Son günlerde Hizbullah, sınırdaki İsrail askeri mevzilerine yönelik saldırıların sayısını artırdı ve günde ortalama 10'a ulaştı.

08.35 Hamas yetkilisi İzzat el-Rişk, müzakerelerin devam ettiğini ve ateşkes ile ilgili ayrıntıların önümüzdeki saatlerde açıklanacacağını söyledi.

Olası bir ateşkes anlaşmasında şu maddeler yer alacak:

Potansiyel bir geçici ateşkes için gün sayısı
Gazze'ye yardım girişine ilişkin düzenlemeler
Filistinli esirler karşılığında Gazze'de tutulan esirler için takas anlaşması.


06:24 Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık." ifadesini kullandı.

02:29 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırıları sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu belirtildi.

21 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR

22:12 İsrail ordusu kara saldırısını kuzeye doğru genişleterek Endonezya Hastanesi'ni kuşattı
İsrail askeri araçları dün Gazze kentinde nispeten geriledikten sonra bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarını yeniden genişleterek Cibaliya beldesindeki Endonezya Hastanesini kuşatma altına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Tevam bölgesinden bir kilometre doğuya doğru ilerleyerek Ebu Şarh kavşağına ulaşan İsrail güçleri, buradan 2 kilometre kuzeye doğru ilerleyerek Endonezya Hastanesi'nin yakınlarına ulaştı.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş,yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabahtan itibaren Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altında tuttuğunu söyledi. Berş, İsrail güçlerinin hastanenin kliniklerini ve ameliyathane katlarını bombalayıp ekipmanları imha ederken, hastanede ve avlusunda cesetlerin yığıldığına dikkati çekti.


21.53 İsrail güçleri, Gazze'de 300'den fazla Filistinliyi alıkoydu. İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 300'den fazla kişiyi "çeşitli Filistinli örgütlere üye oldukları" gerekçesiyle alıkoydu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karadan düzenlediği saldırılar sırasında alıkonulan Filistinlilere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ana kadar 300'den fazla Filistinlinin alıkonulduğu ve sorgulanmak üzere İsrail'e getirildiği belirtildi.

Bu kişilerin "çeşitli Filistinli örgütlere mensup" olduğu öne sürülen açıklamada, soruşturmayı yürütmek üzere İsrail'in güneyinde geçici olarak açılan "sorgu merkezinin" sabit bir tesise dönüştürüldüğü kaydedildi. Söz konusu merkezin nerede olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

20.24 Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 300 artarak 13 bin 300 oldu. Ölenlerin 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 13 bin 300 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 bin 600'ünü çocuklar, 3 bin 550'sini kadınlar oluşturdu. Saldırılarda 201 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi ve 60 gazeteci öldü. Yaralı sayısı da 31 bin oldu. Kayıp sayısı ise enkazda ve sokaklardaki cesetler dahil olmak üzere 6 bin 500'ü aştı. Bunların 4 bin 400'den fazlasını yine kadın ve çocuklar oluşturdu.

18.03 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait okulu bombalamasını "iğrenç bir suç ve BM'yi küçümseme" şeklinde niteledi.

Hamas, İsrail ordusunun, yerlerinden edilmiş çocukların ve kadınların barındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu bombalamasına dair Telegram hesabından açıklama yaptı.

Saldırının "iğrenç bir suç ve UNRWA ile BM'ye yönelik küçümseme" olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında korunan okullarda sivillerin hedef alınmasının durdurulması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, okula bugün düzenlenen bombalı saldırıda 10'dan fazla kişinin öldüğü hatırlatıldı.

17.35 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki sivil can kaybının kendisinin göreve gelmesinden bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek olduğunu belirtti.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de çatışmaların sonlanmasının ardından oluşacak durumla ilgili bir hazırlık olup olmadığının sorulması üzerine Guterres, bunun için öncelikle mevcut durumun değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, insani ateşkes, yardımların kesintisiz erişimi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrılarını yineleyerek, "Bu trajediyi fırsata çevirmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Savaşın ardından kararlı ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde iki devletli çözüm yönünde ilerlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimi'nin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Guterres, "Ancak Filistin Yönetimi, İsrail tankları Gazze'deyken gelemez, bu yüzden uluslararası toplumun bir geçiş sürecine odaklanması gerekiyor." diye konuştu.



"BM YÖNETİMİNDE ÇÖZÜMÜN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Guterres, "Gazze'de BM yönetiminde bir çözümün doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok taraflı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Farklı ülkeler ve kuruluşların işbirliği yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail için ABD'nin, Filistin için ise Arap ve bölge ülkelerinin güvenlik teminatlarının önemli olduğunu ifade eden Guterres, uluslararası toplumun geçiş sürecine bu çerçevede hazırlanması gerektiğini vurguladı.



"GAZZE'DE BİRKAÇ HAFTADA BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"
Gazze'de olanları neden savaş suçu olarak nitelendirmediğinin sorulması üzerine Guterres, uluslararası insancıl hukuk ve sivillerin korunmasına yönelik ihlallere her zaman karşı çıktığını, ancak böyle bir yetkisi olmadığını söyledi.

Guterres, "Ancak bence nitelendirmeden daha da önemlisi mevcut duruma odaklanmak." diyerek, "Gazze'de birkaç haftada binlerce çocuk öldürüldü. Bu önemli. Gazze'deki sivil can kaybı, ben Genel Sekreter olarak göreve başladığımdan bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek." vurgusunu yaptı.

BM'nin her yıl çatışmada öldürülen çocukların raporunu yayımladığını anımsatan Guterres, şimdiye kadar en yüksek sayıların Taliban ve Suriye yönetimine ait olduğunu, hiçbirinin Gazze'deki kayıp kadar yüksek olmadığını kaydetti.

15.22 İsrail'in Aşdod ve Aşkelon şehirlerinde sirenler çalıyor.

GAZZE'DEN GETİRİLEN HASTALAR ANKARA'DA
15.17 İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde kanser tedavisine devam edemeyen 61 hastayı ve beraberindeki 49 refakatçiyi taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından kanser tedavisine devam edemeyen 27 hasta geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Mısır koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise El-Ariş Havalimanında yaptığı açıklamada, olabildiğince hastayı Türkiye'ye getirme çabası içerisinde olduklarını ifade etmişti. Bu çerçevede Türkiye ile Mısır Koordinasyonunda yürütülen tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye'ye bugün 61 hasta ve beraberinde 49 refakatçiyi taşıyan A400M tipi uçak Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.

Öte yandan, Türkiye ile Mısır koordinasyonda tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye'ye getirilen hastalara refakat etmek üzere 10 kişilik sağlık ekibi uçak içerisinde yerini aldı.

Askeri uçakla getirilen 61 hastayı hastaneye sevk edecek olan kara ambulansları ise havalimanında hazır olarak bekledi.
Hastaların, Ankara'daki Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alınacakları öğrenildi.

PREMATÜRE BEBEKLER MISIR'A GELİYOR

14.59 Mısır'ın devlet medyası, pazar günü Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi'nden tahliye edilen 29 bebeğin ülkeye ulaştığını söylüyor. İlk raporlara göre tesisten 31 bebek tahliye edildi.

12.05 Filistin İslami Direniş Hareketi, sabah saatlerinde soykırımcı İsrail'e ait piyade kuvvetlerini hedef aldıklarını duyurdu. İslami Direniş Hareketi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Zulme uğradıkları için savaşanlara izin verildi ve şüphesiz Allah, onlara zafer kazandırmaya kadirdir."
Yüce Allah'a inanın
Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımızı desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek için İslami Direniş Mücahidleri, 20.11.2023 Pazartesi günü sabah saat 10:30'da Hadab Yaron sahasının yakınındaki Karantina Tepesi'ndeki İsrail piyade kuvvetini uygun silahlarla hedef aldı. ‏

"Ve zafer ancak Azîz ve Hakîm olan Allah'ın katındandır."

12.35 HİZBULLAH İSRAİL'İ BURKAN FÜZESİ İLE VURDU

Lübnan'daki Hizbullah, sınırda yer alan İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Branit askeri noktasına "Burkan füzesi" ile saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah, yine sınır üzerinde yer alan Zibdin askeri noktasının da "güdümlü füze ve uygun silahlarla" hedef alındığını belirtti.

Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada da İsrail'in Karantina Tepeleri'ndeki askeri noktasını vurduğunu duyurdu.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, yarım ton patlayıcı içeren Burkan füzesini kullanmaya başladıklarını söylemişti.

Burkan füzesi, daha önce Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından da kullanılmıştı.

11.45 İsrail topçu bombardımanı ile Aita al-Shaab kasabalarının çevresini ve Lübnan'ın güneyindeki bir tekneyi hedef alıyor.

09.31 Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki: "İsrail, Gazze'deki çatışmanın 'tüm savaşları sona erdirecek son savaş' olduğunu savunuyor. Filistinlileri tamamen yok etmeyi umuyorlar"

09.11 İsrail Ordu Radyosu: Lübnan sınırındaki bir ordu mevzisine havan topları atıldı ve güçlerimiz ateşin kaynağına müdahale etti.

08.45 El Cezire haber ajansı işgalci İsrail tanklarının Endonezya Hastanesi'ne doğru yaklaştığını bildirdi. Ana ameliyathanenin İsrail bombardımanında tamamen hasar gördüğü hastanede sabah saatlerinden bu yana çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

07.50 Çin Dışişleri Bakanı Vang, "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı. Arap ve İslam dünyasındaki kardeşlerimizle, çatışmanın durdurulması ve Filistin sorununa kapsamlı, adil, kalıcı çözüm bulunması için çalışmaya hazırız" dedi.



07:02 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

05:54 İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.

Öte yandan, Şihab haber ajansı, Telegram sayfasından, gazeteci Enes Şerif'in Endonezya Hastanesi içinden "İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır. Bu belki son görüşme olacak. Lütfen, burada durumlar oldukça zor. Bu mesajı iletiniz." anonsunu paylaştı.

Hastaneden bir diğer görüntüde ise bir doktorun yerde yatan yaralıyı tedavi etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Gazeteci Şerif'in çektiği, hastanenin doğrudan hedef alındığını gösteren fotoğraflarda ise bombardımanla parçalanmış odalar ve yatakta tedavi olmayı beklerken ölen çocukların cesetleri, yaşanan dramı açıkça ortaya koyuyor.

05:12 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de sürekli akmakta olan kanın durdurulması için derhal ateşkes kararı alınmasını istedi.

05:03 Hamas, esir değişimi ve ateşkesin bugün olacağına ilişkin haberleri yalanladı

Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hamas'ın Telegram sayfasından açıklama yapan Rişk, Hamas'tan çeşitli kaynaklara dayandırılan esir değişimi ve ateşkes konusuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberde de esirlerin serbest bırakılacağına ve ateşkesin bugün başlayacağına dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bilginin doğru olmadığı ifade edildi.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
04:37 Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı hava durumu ve sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.

Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.

01:29 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alındı.

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