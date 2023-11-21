ABD Başkanı Joe Biden’a 81 mumlu doğum günü pastası! Sosyal medya tek bir yorumla doldu: Cehennem ateşi daha büyük olacak

ABD tarihinin en yaşlı başkanı Joe Biden, 81. doğum gününü 81 tane mumun dikili olduğu bir pasta ile kutladı. Üzerinde yanan 81 mum ile adeta bir alev topuna dönen pastası ile fotoğrafını paylaşan Joe Biden, "81 yaşına girdim ve sahip olduğum tek şey yeni bir sosyal platformdu. İyi dilekleriniz için teşekkürler millet." mesajını paylaştı.

BIDEN'IN ALEVLİ DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Biden, ayrıca alevler içindeki pastasına bakarken "Ve doğum günü mum fabrikasındaki işçilere, sendikanızın size fazla mesai kazandıracağını umuyorum." şeklinde espri yaptı.

"CEHENNEM ATEŞİ DAHA BÜYÜK OLACAK"

81 yaş fotoğrafını Threads hesabından paylaşan Biden, sosyal medyada resmen topa tutuldu. Soykırımcı İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan ve Beyaz Saray'ın önünde bile toplanan göstericilerin hedefi olan Biden bir de sosyal medya linci yedi.

Sosyal medya kullanıcıları Biden'ın doğum günü pozunu paylaşarak "cehennem ateşinin daha büyük olacağını" yazdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bir kullanıcı ise "Sahte başkan Biden ve ABD. Pasta ABD Birleşik Devletleri'ni ve onu yönetme şeklini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ BİR MESELE NASIL ETKİSİZ HALE GETİRİLİR?"

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden özellikle son dönemde kafa karışıklıklarıyla gündemden düşmüyor. Yolunu karıştıran, kürsüde söyleyeceği kelimeleri unutan Biden, başkanlık için çok yaşlı bulunuyor ve zaten 2024 seçimleri için düzenlenen anketlerde de Trump'ın oldukça gerisinde gidiyor.

Biden'ın yaşına dikkat çeken bir diğer kullanıcı ise şu ifadeleri kullandı: