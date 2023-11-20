Soykırımcı İsrail kendi çocuklarını da katliama alet etti! Çocuklar skandal klipte “Gazze’de herkesi yok edeceğiz” diye haykırdı

Soykırımcı İsrail, katliama kendi çocuklarını da alet ediyor. İsrail'in ulusal yayıncısı Kan, İsrailli çocukların İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinlilere yönelik kitlesel imha kampanyasını kutlamak ve desteklemek için söyledikleri bir şarkıyı sosyal medyada paylaştı ve ardından hemen sildi.

ÇOCUKLARA SOYKIRIM ŞARKISI SÖYLETTİLER

"Kanla kutsallaştırılan aşk: Gazze Şeridi'nin çocukları Dostluk Şarkısını yeniden kaydediyor" adı ile paylaşılan şarkıda masum yüzlü İsrailli çocuklar "Gazze sahiline sonbahar gecesi düşüyor, uçaklar bombalıyor, yok ediyor, yok ediyor / Bir yıl içinde herkesi yok edeceğiz ve sonra tarlalarımızı sürmek için geri döneceğiz" diye haykırıyor.

İsrail ulusal yayıncısı Kan, Pazar günü X hesabında yayımladığı klibi tepkilerin ardından aniden sildi. Kan, klibi web sitesinden de silse de çevrim içi ortamda hala ulaşılabiliyor.

ETNİK TEMİZLİKÇİLERİN PR FİRMASI

Soykırım övücü şarkının klibi ise Ofer Rosenbaum adlı firma tarafından yönetilen ve Gazze'deki savaşı desteklemek için İsrail iç cephesini harekete geçirme iddiasında olan bir örgüt olan "Sivil Cephe" tarafından yayımlandı.

Rosenbaum, 2020'de Tel Aviv'de Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniyeh'in gözleri bağlı olarak yere çöktüğünü gösteren ve "Barış yalnızca mağlup düşmanlarla yapılır" sloganıyla bir reklam kampanyasından sorumluydu.

İSRAİL ZAFER PROJESİ'Nİ DE O FİRMA YÜRÜTMÜŞTÜ

Kampanyanın müşterisi ise Müslüman karşıtlığıyla bilinen Daniel Pipes'ın yönettiği Orta Doğu Forumu'nun bir kesiti olan İsrail Zafer Projesi'ydi. İsrail Zafer Projesi şu anda Gazze'de etnik temizliği teşvik ediyor.

ÇOCUK İSTİSMARCISI DA O FİRMADA

Rosenbaum'un bilinen bir diğer müşterisi ise Melbourne'daki bir Yahudi kız okulunun eski müdürü olan ve çocuklara yönelik cinsel istismar ile suçlanan, kaçtığı Avustralya'ya iade edilmemek için yıllarını harcayan Malka Leifer'di. Şirket 2021'de Malka Leifer'ın iade sürecini durdurmayı başaramayınca müşteri olarak kabul ettiğine pişman olduğunu açıkladı. Leifer, Merbourne'deki bir mahkeme tarafından iki kıza tecavüz ve cinsel tacizde bulunmaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı şirket şimdi Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımı güzelleyen bir şarkıyı fonluyor. İşte skandal şarkının sözleri…

Sonbahar gecesi Gazze sahiline düşüyor

Uçaklar bombalıyor, yok ediyor, yok ediyor

Bakın IDF çizgiyi geçiyor

gamalı haç taşıyanları yok etmek için

Bir yıl sonra orada hiçbir şey kalmayacak

Ve güvenle evlerimize döneceğiz

Ve sonra tarlalarımızı sürmeye döneceğiz

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Ve herkesi hatırlayacağız

Güzel ve saf

Kalplarimize asla izin vermeyeceğiz

Böyle bir arkadaşlığı unutmalarına

Kanla kutsallaştırılmış aşk

Geri döneceksin ve aramızda çiçek açacaksın

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Artık kelimeler tükendi

Ruhumuz hala ağlıyor

Ruhumuz sadece şarkı söylemekle kalmıyor

Bugün ruhumuz da savaşıyor

Bir kişi

Sonsuzluğun insanları

Evlerimizi korumaktan vazgeçmeyeceğiz

Sessiz kalmayacağız

Dünyaya göstereceiz

Bugün düşmanımızı nasıl yok ettiğimizi