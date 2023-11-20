Rahip Ananias, katil İsrail’in katliamına ateş püskürdü: İsrail’e karşı silahlanmaya hazırım

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 13 BİN OLDU İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.



RAHİP ANTONİUS ANANİAS KATİL İSRAİL'İN KATLİAMINA TEPKİ

Son olarak peş peşe mülteci kamplarını ve Şifa Hastanesi'ni vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Kudüs'de ikamet eden Rahip Antonius Ananias'dan geldi.





Ananias, yaptığı açıklamda, "Bir Hristiyan olarak Filistinli kadınları, çocukları, insanları ve kutsallarımızı muhafaza etmek için (İsrail'e karşı) silahlanmaya hazırım. Gerçekleri söylemezsem sessiz bir şeytandan farkım kalmaz." ifadelerini kulandı.