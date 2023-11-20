Katliam destekçisi Joe Biden'a ABD'de anket şoku! Trump'ın gerisine düştü makale yazdı tokadı yedi: "Bu bir soykırım aptal!"

İSRAİL POLİTİKASINA 'ONAY' ÇIKMADI



Seçmenlerin yalnızca %33'ü Biden'ın dış politikasını onayladığını beyan etti. Bu oran Eylül ayına göre yüzde 41 olarak ölçülmüştü. Başka bir deyişle Biden'ın dış politikasına olan güven Eylül ayından bu yana yüzde 8 düştü. Ayrıca seçmenlerin yalnızca yüzde 34'ü Biden'ın Katil İsrail'e verdiği desteği onaylarken, yüzde 56'sı onaylamadığını belirtti. Haberde 'Biden'a yönelik erozyon en çok, çoğunluğu İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtında çok ileri gittiğine inanan Demokratlar arasında ve 18 ile 34 yaş arasındaki seçmenler arasında belirgin; bunların %70'i Biden'ın savaşı ele alışını onaylamıyor' denildi. NBC News çıkan sonuçlar için 'Genç seçmenler Biden'dan kopuyor' yorumunda bulundu.

BIDEN'IN KENDİNİ AKLAMA ÇABASI



Gazze'de izlediği katliam politikası nedeniyle anketlerde Trump'ın gerisine düşen Biden, apar topar biz makale kaleme alarak durumu kurtarma hamlesi yaptı. ABD'de, Başkan Joe Biden, 18 Kasım'da Washington Post gazetesinde Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazdığı makalede, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik "aşırılıkçı şiddetin" durması gerektiğini belirterek, "ABD kendi adımlarını atmaya hazırdır, buna, sivillere saldıran aşırılıkçılara vize yasağı getirilmesi de dahildir." ifadesini kullandı.





FİLİSTİNLİLERE HAMAS ÇAĞRISI

Biden'ın Filistinlilere desteklediği gibi algılanan bu açıklamasının perde arkasında ise kendini aklama çabası yatıyor. Zira Biden, aynı makalede bu sözlerinin hemen ardından, "Bir daha Gazze veya Batı Şeria'dan hiçbir terör tehdidinin gelmemesi zorunludur." diyerek terör tehdidi ifadesiyle Hamas'ı hedef alıyor.

Hamas'ın ateşkes olduğunda yeniden silahlanacağını iddia eden Biden, Haaretz gazetesinin "7 Ekim'de, festival alanındaki sivilleri İsrail askeri helikopteri vurdu" haberine rağmen, "7 Ekim'de Hamas, Holokost'tan bu yana Yahudi halkına karşı bir günde gerçekleştirilen en büyük zulümle 35'i Amerikan vatandaşı olmak üzere 1.200 kişiyi katletti. Bebekler ve küçük çocuklar, anneler ve babalar, büyükanne ve büyükbabalar, engelli insanlar, hatta Holokost'tan sağ kurtulanlar sakatlandı ve öldürüldü." diyerek büyük bir skandal imza attı. Haaretz Gazetesi, 7 Ekim'deki saldırılara ilişkin yayınladığı haberde, "7 Ekim'de, festival alanındaki sivilleri İsrail askeri helikopteri vurdu" ifadelerine yer vermişti.