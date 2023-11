Katliam destekçisi Joe Biden'a ABD'de anket şoku! Trump'ın gerisine düştü makale yazdı tokadı yedi: "Bu bir soykırım aptal!"

GAZZELİLERE TEHDİT: HAMAS'TAN KURTULUN

Kaleme aldığı makalede Filistinlileri tehdit eden ve çözüm için Hamas'tan kurtulmaları gerektiğini belirten Biden, "Filistin halkı kendi devletini ve Hamas'tan arınmış bir geleceği hak ediyor." dedi.

Katil İsrail'e desteği iki katına çıkaracaklarını ifade eden Biden, "Önümüzdeki aylarda ABD, 7 Ekim gibi bir günün düşünülemeyeceği bir bölge olan daha barışçıl, bütünleşmiş ve müreffeh bir Orta Doğu kurma çabalarımızı iki katına çıkaracak." ifadelerini kullandı.

ALÇAK BİR YALAN: HER GÜN 100 TIR GİRİYOR

Gazze'de soykırıma imza atan katil İsrail'in yardım kestiğinş; gıda, su ve ilaç rezervlerinin hızla azaldığını itiraf eden Biden skandal bir yalana daha imza attı. Her gün 100'e yakın yardım tırının Gazze'ye girdiği yalanını söyleyen Biden, "Bugün Mısır'dan her gün 100'e yakın yardım tırı Gazze'ye giriyor ve yardım akışının kat kat artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.