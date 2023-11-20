Katliam destekçisi Joe Biden'a ABD'de anket şoku! Trump'ın gerisine düştü makale yazdı tokadı yedi: "Bu bir soykırım aptal!"

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştirirken koşulsuz desteğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a kötü bir haber geldi.
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştirirken koşulsuz desteğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a kötü bir haber geldi.
TRUMP'IN GERİSİNDE KALDI
NBC News'in son ulusal anketine göre, seçmenlerin güçlü çoğunluğu Biden'ın dış politikasını ve İsrail-Hamas savaşını ele alış biçimini onaylamıyor. Söz konusu ankete göre, Biden'ın onay oranı başkanlığının en düşük düzeyi olan yüzde 40'a geriledi.
İLK DEFA TRUMP'IN GERİSİNDE
Buna göre, bugün bir seçim olması durumunda Biden ilk defa eski Başkan Trump'un gerisinde kalıyor. Çıkan sonuçlar ABD seçmeninin yüzde 62'sinin artık Biden'ın dış politika yaklaşımını onaylamadığını gözler önüne seriyor.
İSRAİL POLİTİKASINA 'ONAY' ÇIKMADI
Seçmenlerin yalnızca %33'ü Biden'ın dış politikasını onayladığını beyan etti. Bu oran Eylül ayına göre yüzde 41 olarak ölçülmüştü. Başka bir deyişle Biden'ın dış politikasına olan güven Eylül ayından bu yana yüzde 8 düştü. Ayrıca seçmenlerin yalnızca yüzde 34'ü Biden'ın Katil İsrail'e verdiği desteği onaylarken, yüzde 56'sı onaylamadığını belirtti.
Haberde 'Biden'a yönelik erozyon en çok, çoğunluğu İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtında çok ileri gittiğine inanan Demokratlar arasında ve 18 ile 34 yaş arasındaki seçmenler arasında belirgin; bunların %70'i Biden'ın savaşı ele alışını onaylamıyor' denildi. NBC News çıkan sonuçlar için 'Genç seçmenler Biden'dan kopuyor' yorumunda bulundu.
BIDEN'IN KENDİNİ AKLAMA ÇABASI
Gazze'de izlediği katliam politikası nedeniyle anketlerde Trump'ın gerisine düşen Biden, apar topar biz makale kaleme alarak durumu kurtarma hamlesi yaptı.
ABD'de, Başkan Joe Biden, 18 Kasım'da Washington Post gazetesinde Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazdığı makalede, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik "aşırılıkçı şiddetin" durması gerektiğini belirterek, "ABD kendi adımlarını atmaya hazırdır, buna, sivillere saldıran aşırılıkçılara vize yasağı getirilmesi de dahildir." ifadesini kullandı.
FİLİSTİNLİLERE HAMAS ÇAĞRISI
Biden'ın Filistinlilere desteklediği gibi algılanan bu açıklamasının perde arkasında ise kendini aklama çabası yatıyor. Zira Biden, aynı makalede bu sözlerinin hemen ardından, "Bir daha Gazze veya Batı Şeria'dan hiçbir terör tehdidinin gelmemesi zorunludur." diyerek terör tehdidi ifadesiyle Hamas'ı hedef alıyor.
Hamas'ın ateşkes olduğunda yeniden silahlanacağını iddia eden Biden, Haaretz gazetesinin "7 Ekim'de, festival alanındaki sivilleri İsrail askeri helikopteri vurdu" haberine rağmen, "7 Ekim'de Hamas, Holokost'tan bu yana Yahudi halkına karşı bir günde gerçekleştirilen en büyük zulümle 35'i Amerikan vatandaşı olmak üzere 1.200 kişiyi katletti. Bebekler ve küçük çocuklar, anneler ve babalar, büyükanne ve büyükbabalar, engelli insanlar, hatta Holokost'tan sağ kurtulanlar sakatlandı ve öldürüldü." diyerek büyük bir skandal imza attı.
Haaretz Gazetesi, 7 Ekim'deki saldırılara ilişkin yayınladığı haberde, "7 Ekim'de, festival alanındaki sivilleri İsrail askeri helikopteri vurdu" ifadelerine yer vermişti.
GAZZELİLERE TEHDİT: HAMAS'TAN KURTULUN
Kaleme aldığı makalede Filistinlileri tehdit eden ve çözüm için Hamas'tan kurtulmaları gerektiğini belirten Biden, "Filistin halkı kendi devletini ve Hamas'tan arınmış bir geleceği hak ediyor." dedi.
Katil İsrail'e desteği iki katına çıkaracaklarını ifade eden Biden, "Önümüzdeki aylarda ABD, 7 Ekim gibi bir günün düşünülemeyeceği bir bölge olan daha barışçıl, bütünleşmiş ve müreffeh bir Orta Doğu kurma çabalarımızı iki katına çıkaracak." ifadelerini kullandı.
ALÇAK BİR YALAN: HER GÜN 100 TIR GİRİYOR
Gazze'de soykırıma imza atan katil İsrail'in yardım kestiğinş; gıda, su ve ilaç rezervlerinin hızla azaldığını itiraf eden Biden skandal bir yalana daha imza attı. Her gün 100'e yakın yardım tırının Gazze'ye girdiği yalanını söyleyen Biden, "Bugün Mısır'dan her gün 100'e yakın yardım tırı Gazze'ye giriyor ve yardım akışının kat kat artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
21 EKİM'DEN 14 KASIM'A KADAR 135 YARDIM TIRI GİRİŞ YAPTI
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 21 Ekim'den bu yana bin 135 yardım tırı giriş yaptığını belirten Filistin Kızılayı, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada "Maalesef İsrail'in işgalci yetkilileri şu ana kadar akaryakıt girişine izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı. Biden, işgalci İsrail'in sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde çıkmasına yardım ettiği yalanına da makalesinde yer verdi.
HASTANELERİ VURAN KATİL İSRAİL'İ AKLADI HAMAS'I SUÇLADI
Okulları, hastaneleri, sivil yerleşimlere ölüm yağdıran Katil İsrail'i aklamak için Netanyahu'nun yalanlarına başvuran Biden, "Bu, Hamas'ın terörist stratejisine tam bir karşıtlık teşkil ediyor: Filistinli siviller arasında saklanmak. Çocukları ve masumları canlı kalkan olarak kullanın. Hastanelerin, okulların, camilerin ve konut binalarının altına terörist tünelleri yerleştirin. Masum insanların (İsrailli ve Filistinli) ölümlerini ve acılarını en üst düzeye çıkarın. Eğer Hamas Filistinlilerin hayatını biraz olsun önemsiyor olsaydı tüm rehineleri serbest bırakır, silahları bırakır, liderleri ve 7 Ekim'in sorumlularını teslim ederdi." şeklinde ifadeler kullandı.
TEPKİ YAĞDI: BU BİR SOYKIRIM APTAL
Biden'ın soykrımcı İsrail'i akladığı ve Filistinlileri Hamas'la tehdit ettiği makaleye ABD'li vatandaşlardan tepki yağdı. Haberin yorum kısmında Biden'ı Gazze politikası nedeniyle yerden yere vuran vatandaşlar, "Bu bir soykırım aptal! Aynı Siyonist propaganda, yalan ve yanlışlığı defalarca kanıtlanmış konuşmalar" ifadelerini kullandı.
2024'TE BAŞKANLIĞI KAYBEDECEKSİNİZ
Biden'ın Hamas'ı kınadığını ancak İsrail'e aynı tepkiyi veremediğini dile getiren bir ABD'li, "Aciz ya da isteksiz görünüyorsunuz. Bu sizin önyargınızı ve bozuk ahlaki pusulanızı gösteriyor. Bağnazlığınız size 2024'te başkanlığa mal olacak" ifadelerini kullanarak Amerika'nın dünya gücü olarak düşüşe geçeceğini belirtti. Kimsenin aptal olmadığını ifade eden vantandaş, "Ne yazık ki siz ve idarecileriniz dünyanın geri kalanının Amerikalı dostlarımın çoğu kadar aptal ve saf olduğunu düşünüyorsunuz." dedi.
İşte o tepkilerden bazıları:
"Bu bir soykırım, aptal!"
Aynı Sİyonist propaganda, yalan ve yanlışlığı defalarca kanıtlanmış konuşmalar…!!
Sanırım bir Siyonist tarikatçıyla tartışmak ya da mantık yürütmek boşuna, o yüzden görmezden gelin
BM Genel Sekreteri'nin de söylediği gibi..."Bütün bunlar bir boşlukta olmadı"…
Açık hava toplama kampında 15 yıl geçirmek, bu türden bir vahşete yol açacaktır.
Polonya'daki toplama kampında da aynen böyle oldu, sadece zalimler Nazi'ydi...!!
Başkan Biden
Size Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak ve Yahudi olmadığını iddia eden bir Siyonist olarak sormak istiyorum.
1-Filistin halkının 75 yıldır çektiği acıları, evlerinden sürülmelerini, sefil şartlarda yaşamaya zorlanmalarını düşündünüz mü?
Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler standı Batı Şeria'yı işgal edilmiş topraklar olarak tanıyor. İsrail devletini ve işgal altındaki bölgelerdeki yerleşimcileri kontrol eden aşırılar, İncil'de vaat edildiği gibi topraklara sahip çıkıyor ve bunu Filistinlileri sınır dışı etmek için kullanıyor.
2 ABD, İsrail ve Filistin için iki devletli çözüme yönelik gerçekte ne yaptı? İsrail ordusunu ekonomik ve diplomatik olarak destekliyorsunuz ve 1967'den beri de destekliyorsunuz. Ve şimdi iki devletli çözümden bahsediyorsunuz, binlerce çocuk ve kadını öldüren Amerikan silahlarını gönderirken, silahlarınızın hastaneleri, okulları ve BM sığınma evlerini yok etmesine izin veriyorsunuz.
Yeni felakete bakarak duygularınızı açıkladığınızda Filistinlilerin size gerçekten inanacağını mı sanıyorsunuz?
Tarih seni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yargılayacak.
Sayın Başkan acil durum katliamı durdurmaktır ve bunu yapabilecek tek kişi sizsiniz
Korkarım çok geç olacak. Çok fazla kan unutulamaz.
Ezici güç savaşı kazanabilir ama doğru olanı değiştiremez
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 65'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.