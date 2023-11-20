Dünya insanlık dramına şahit oluyor! İsrail askerleri hastaneyi boşaltmayanların üzerine kaynar su döktü

'VAH VAH'REYN

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, skandal bir açıklama yaptı. 12 binden fazla Filistinli'yi katleden İsrail'e karşı direniş gösteren Hamas'ı suçladı! "Hamas'ı açıkça kesin bir dille kınıyorum. Ben siyasi duruşun değil, sivillerin ve masumların yanındayım" ifadesini kullandı. Gazze'li şehitleri hiç anmadı!





CANİSİN YAHU!

İsrail Başbakanı Netanyahu kendilerini durdurmak isteyen dünyaya baş kaldırdı. "ABD içinde ve dünya genelinde bile son haftalarda bize karşı giderek daha ağır bir baskı uygulanıyor. Bu baskıları reddediyor ve dünyaya sesleniyorum. Zafere kadar savaşmaya devam edeceğiz. Hamas'ı yok edene ve rehinelerimizi evlerine geri getirene kadar" ifadelerini kullandı. Yine hem kendi ülkesinden, hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden büyük tepki aldı.

'PES'TİVAL

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, HAMAS'ın festival baskını sırasında bir polis helikopterinin yanlışlıkla İsrailli sivillere ateş açtığını yazdı. Haberde, "Olay yerine giden ve teröristlere ateş açan İsrail ordusuna ait bir savaş helikopteri, bazı festival katılımcılarını vurdu" ifadeleri yer aldı.

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