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Dünya insanlık dramına şahit oluyor! İsrail askerleri hastaneyi boşaltmayanların üzerine kaynar su döktü

Eli kanlı katiller, Şifa Hastanesi’nde adeta dehşet görüntülere imza attı. İnsanları kaynar su ile kovaladı. Odaları bombaladı. Bir acil servis doktoru, 10 gün süren kuşatma sonunda, hastaların büyük kısmı ile sığınmacıların hastaneyi tamamen boşalttığını vurguladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Dünya insanlık dramına şahit oluyor! İsrail askerleri hastaneyi boşaltmayanların üzerine kaynar su döktü

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskının ardından zorla tahliye edilen doktorlar, karşılaştıkları manzara ve yaşadıkları dehşeti anlattı. Bir acil servis doktoru, 10 gün süren kuşatma sonunda, hastaların büyük kısmı ile sığınmacıların hastaneyi tamamen boşalttığını vurguladı.

Yürüyemeyen ağır yaralıların ise hastanede kaldığını aktardı. "Geride kalan ağır yaralıların akıbeti belli değil. Hastaneden çıkmaları için hastaların üzerine sıcak hava ve kaynar su püskürttüler.

Bazı hastane odalarını patlayıcılarla tahrip ettiler. Hastalara hatta çocuklara "merhametsizce" davrandılar" ifadesini kullandı. Gazze'deki hükümet görevlileri de Tel Aviv'in 500 hastayı sokağa atarak, "kaderlerine terk ettiğini" açıkladı.

'VAH VAH'REYN
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, skandal bir açıklama yaptı. 12 binden fazla Filistinli'yi katleden İsrail'e karşı direniş gösteren Hamas'ı suçladı! "Hamas'ı açıkça kesin bir dille kınıyorum. Ben siyasi duruşun değil, sivillerin ve masumların yanındayım" ifadesini kullandı. Gazze'li şehitleri hiç anmadı!



CANİSİN YAHU!
İsrail Başbakanı Netanyahu kendilerini durdurmak isteyen dünyaya baş kaldırdı. "ABD içinde ve dünya genelinde bile son haftalarda bize karşı giderek daha ağır bir baskı uygulanıyor. Bu baskıları reddediyor ve dünyaya sesleniyorum. Zafere kadar savaşmaya devam edeceğiz. Hamas'ı yok edene ve rehinelerimizi evlerine geri getirene kadar" ifadelerini kullandı. Yine hem kendi ülkesinden, hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden büyük tepki aldı.

'PES'TİVAL
İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, HAMAS'ın festival baskını sırasında bir polis helikopterinin yanlışlıkla İsrailli sivillere ateş açtığını yazdı. Haberde, "Olay yerine giden ve teröristlere ateş açan İsrail ordusuna ait bir savaş helikopteri, bazı festival katılımcılarını vurdu" ifadeleri yer aldı.

NOTLAR
Nusayrat Kampı'na saldırı: 31 şehit var.
BM: Bu savaş Filistin'i tam 10 yıl geriye götürdü.
İsrail bugün "Filistinli tutuklulara idam cezası" öngören yasa tasarısı görüşecek
Biden "Gazze'nin, Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini" belirtti.

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