SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! Katil İsrail bombardımanı sürdürdü! Hamas esir takası iddialarını yalanladı

Soykırımcı İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü. Öte yandan Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 09:56 Güncelleme 20 Kasım 2023, 08:02
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! Katil İsrail bombardımanı sürdürdü! Hamas esir takası iddialarını yalanladı

Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana 45 gündür aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.

AHaber CANLI YAYIN


Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.

Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 13 BİN OLDU
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Soykırımcı İsrail Yaser Arafat'ın anıtını buldozerle yıktı!



GAZZE'DE KARA SALDIRISI DEVAM EDİYOR

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'yi hedef almaya devam ediyor. El- Kassam Tugaylarının karargahı olduğunu iddia ederek hastaneleri ve okulları bombalayan İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'de kara saldırısına devam ettiklerine dair görüntüler paylaştı.

Katil İsrail ordusu Gazze'ye gece boyunca saldırılarını sürdürdü


Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor.

07.50 Çin Dışişleri Bakanı Vang, "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı" dedi.

07:02 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

05:54 İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.

Öte yandan, Şihab haber ajansı, Telegram sayfasından, gazeteci Enes Şerif'in Endonezya Hastanesi içinden "İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır. Bu belki son görüşme olacak. Lütfen, burada durumlar oldukça zor. Bu mesajı iletiniz." anonsunu paylaştı.

Hastaneden bir diğer görüntüde ise bir doktorun yerde yatan yaralıyı tedavi etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Gazeteci Şerif'in çektiği, hastanenin doğrudan hedef alındığını gösteren fotoğraflarda ise bombardımanla parçalanmış odalar ve yatakta tedavi olmayı beklerken ölen çocukların cesetleri, yaşanan dramı açıkça ortaya koyuyor.

05:12 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de sürekli akmakta olan kanın durdurulması için derhal ateşkes kararı alınmasını istedi.

05:03 Hamas, esir değişimi ve ateşkesin bugün olacağına ilişkin haberleri yalanladı

Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hamas'ın Telegram sayfasından açıklama yapan Rişk, Hamas'tan çeşitli kaynaklara dayandırılan esir değişimi ve ateşkes konusuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberde de esirlerin serbest bırakılacağına ve ateşkesin bugün başlayacağına dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bilginin doğru olmadığı ifade edildi.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
04:37 Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı hava durumu ve sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.

Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.

01:29 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alındı.

19 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR

23:12 BM KURULUŞLARI, İSRAİL'İN SALDIRILARI ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİ'NDE ACİLEN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulundu.

UNFPA'nın Arapça sosyal paylaşım sitesi X platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki saldırılarda ölenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğu belirtildi.

Filistinli kadın ve çocukların da yaşamı hak ettiği vurgulanan açıklamada, "saldırıları durdurdun" çağrısı yapıldı.


22:32 RUSYA VE İRAN'DAN GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde son durumu ele aldılar. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmenin İran'ın talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarılarak, "Görüşmede Filistin-İsrail çatışmasındaki mevcut duruma odaklanıldı" denildi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde devam eden silahlı çatışmalardan duyulan endişenin dile getirildiği ifade edilen açıklamada, Lavrov ve Abdullahiyan'ın ateşkes çağrısında bulunduğu ve bölgedeki sivil halka acil yardım yapılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.



20:36 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu
Katil ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 2 askerin öldüğü belirtildi. İsrail ordusu, bugün ilk olarak 2 askerinin, ardından 3 askerinin daha yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Son sayılarla bugün ölen asker sayısı 7'ye çıktı.

20.14 Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 700 kişi artarak toplam sayının, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 13 bine yükseldiğini açıkladı.



19.06 BM Genel Sekreteri Guterres, son 24 saatte Gazze'de iki BM okuluna saldırı düzenlenmesi karşısında derinden sarsıldığını belirterek, BM tesislerinin dokunulmaz olduğunu vurguladı

16.57 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, DSÖ önderliğinde, Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılayı'ndan ekiplerin Şifa hastanesinden 31 hasta bebeği tahliye ettiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ, bugün Gazze'deki Şifa hastanesinde son derece yoğun ve yüksek riskli güvenlik koşulları altında ikinci bir BM ve Filistin Kızılayı misyonu gerçekleştirmiştir. 31 çok hasta bebek, 6 sağlık çalışanı ve 10 personel aile üyesi ile birlikte tahliye edildi. Nakil için 6 Filistin Kızılayı ambulansı kullanıldı. Bebekler Al-Helal Al-Emairati Kadın Doğum Hastanesi'ne götürüldü ve burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde acil bakım görüyorlar. Kalan hastaların ve sağlık personelinin acilen Şifa hastanesi dışına nakledilmesi için, çatışmanın taraflarının güvenli geçiş garantisi vermesini bekleyen başka görevler de planlanmaktadır. Gazze'de en vahim ve zor koşullar altında hizmet vermeye devam eden sağlık çalışanlarının olağanüstü cesareti ve hizmeti bizi derinden etkiledi ve etkiliyor. Filistin Kızılayı, BM ve diğer ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz işbirliği için minnettarız" dedi.

15.36 GAZZE'DEKİ 44 TÜRK VATANDAŞI İSTANBUL'DA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi Mısır'a ulaşmıştı.

Bugün Gazze'den tahliye edilen 44 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sürerken, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliye süreçleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 44 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait TK 691 tarifeli uçak ile Mısır'ın başkenti Kahire'den İstanbul'a geldi.

Gazze'de bulunan 44 Türk vatandaşı yurda döndü

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı sahadaki koşulların elvermesi halinde 100 Türk vatandaşının daha Gazze Şeridi'nden tahliye edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

13:28 İsrail Askeri Mezarlık Müdürü David Oren Baruch, 48 saat içinde 50 İsrail askerini defnettiklerini belirtti.

11:48 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusunda yer alan Hicr ed-Dik bölgesinde İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Hicr ed-Dik bölgesinde "sıfır mesafeden 6 İsrail askerinin öldürüldüğü" ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

11:23 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınırda yer alan 2 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, çatışmaların başladığından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında yer alan İsrail'e ait 40'ın üzerindeki askeri noktaya, farklı yerlerden saldırılar düzenliyor.

İsrail ise Hizbullah'ın eylemlerine, savaş uçakları ve İHA ile düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarıyla yanıt veriyor.

09:27 El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre ise İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat ve El-Bureyc kamplarına düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde cami ve evlere yönelik düzenlediği saldırılarda da ölen ve yaralananlar var.

Ayrıca İsrail savaş uçaklar ve topçu birlikleri, kentin Zerka ve Cibaliye bölgelerine gece boyu yoğun saldırılar düzenledi. Saldırıda birçok ev zarar görürken ölen ve yaralanalar oldu.

İsrail ordusunun, "güvenli bölge" olarak ilan etttiği Gazze'nin güney kısmında da saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi de İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine doğru "güvenli" ilan ettiği yollarda yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin cesetlerinin bulunduğunu gösteren görüntüler yayımladı.

08:22 İsrail uçaklarının Gazze'nin Han Yunus ve Nusayrat kamplarına düzenlediği bombardımanda 15 Filistinli hayatını kaybetti.

00.27 GAZZE'NİN EN BÜYÜK HASTANESİ HİZMET DIŞI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin artık hizmet veremediğini bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün, yüksek risk taşıyan bir görevi yürüten Birleşmiş Milletler (BM) değerlendirme heyetine Şifa Hastanesi'nde öncülük ettiğini belirtti.

"Heyet, hastanenin artık hizmet veremediğini gördü. Su, yiyecek ve yakıt yok, tıbbi malzemeler tükendi." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu içler acısı durum, bebekler de dahil hastaların durumu göz önüne alındığında, sağlık çalışanlarının artık orada hayat kurtarıcı bakım alamayacak hastaların tahliyesi için destek talep ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Acil bir tahliye planı geliştirmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu planın tümüyle kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Sağlığın ve sivillerin korunması çağrımızı yineliyoruz. Mevcut durum dayanılmaz ve savunulamaz. Şimdi ateşkes." ifadelerini kullandı.

18 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR
İSRAİL'DEN GAZZE'YE YENİ KARA SALDIRISI
23:45 Gallant: "Doğudan yeni operasyon başladı" dedi, Güneyi işaret etti

23:32 İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDE SİVİLLERİN SIĞINDIĞI BİNAYI VURDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı bir binaya düzenlediği saldırıda 19'u çocuk 32 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail güçlerinin bölgede fosfor bombaları kullandığı görüldü.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 43 gündür aralıksız sürdürüyor. Sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler, kiliseler olmak üzere birçok yeri hedef alan İsrail ordusu, yine sivillerin sığındığı Abu Habal ailesine ait binayı vurdu. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucunda aynı aileden 19'u çocuk 32 Filistinli hayatını kaybetti. Binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarını ise bölge halkı yaptı.
Öte yandan, İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'na bugün düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığı görüldü.


22:39 İsrail Başbakanı Netanyahu: "(ABD Başkanı) Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor"

20:35 Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'nde enkaz altında ya da cesetleri sokaklarda olup henüz ulaşılamayan 4 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 6 bin kayıp bulunuyor.

20:04 Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu. Ölenlerin en az 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın

18:20 FİLİSTİN'DEN "ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ PREMATÜRE BEBEKLERİN BATI ŞERİA VEYA MISIR'A NAKLEDİLMESİ" ÇAĞRISI

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunan prematüre bebeklerin Batı Şeria veya Mısır'a nakledilmesi çağrısında bulundu. Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdüğünü ve içerdekileri silah zoruyla tahliye ettiğini söyleyen Keyle, hastanede 126 hasta, 34 bebek ve bazı sağlık personelinin kaldığını ifade etti.

Keyle, "Uluslararası kurumların, prematüre bebeklerin ve yaralı çocukların Şifa Hastanesi'nden Batı Şeria'daki veya Mısır'daki hastanelere nakledilmesi için müdahil olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

SALDIRIDA 32 KİŞİ KATLEDİLDİ
17:38 İsrail ordusunun Filistinli sivillerin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler'e ait Fakhoora Okulu'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kamptaki başka bir binaya yönelik saldırıda ise 32 kişi yaşamını yitirdi

ŞİFA'DAKİ CESETLERİ ÇALDILAR
17.10 Gazze Hükümeti Medya Ofisi yetkilisi İsmail Al Thawabta, soykırımcı İsrail'in Şifa Hastanesi'nde toplu mezarlardaki cesetleri aldığını söyledi. El Cezire'ye konuşan Thawabha, şu ifadeleri kullandı:

İsrail işgal güçleri dün hastane bahçesine yaptığımız mezarları açtı; halihazırda gömülü olan 100'den fazla cesedi götürdüler. Günler önce hastanenin içinde cesetler birikirken, hastane yönetimi toplu mezar kazıp tüm ölenleri gömmek zorunda kaldı. Bu sabah İsrail buldozerleri mezarları kazdı ve cesetleri götürdü.

16.40 Soykırımcı İsrail'in son saldırısında 19'u çocuk 32 kişi hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bir binaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 32 kişinin öldüğünü, ölenler arasında 19 çocuğun da bulunduğunu bildirdi.

16.35 UNRWA sözcüsü Gazze'de güvenli yer olmadığını söyledi. İsrail'in bölgede devam eden bombardımanı nedeniyle UNRWA'nın barınaklara ve okullara gelen insanlara artık koruma sağlayamayacağını söyledi ve şu ana kadar 70 UNRWA binasının vurulduğunu belirtti.

SOYKIRIMCI İSRAİL YİNE OKULA SALDIRDI

16.10 Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail'in dün yaptığı okul saldırısının hedefinin Gazze'nin kuzeyini tamamen boşaltmak olduğunu söyledi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, El Fakhoora Okulu saldırısının, İsrail'in sivillere yönelik ilan ettiği savaşın kuzey Gazze Şeridi bölgesinin tamamını Filistin varlığından temizlemeyi amaçladığını kanıtladığını söyledi.

14.47 Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampında Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen El Fakhoora Okulu'nu vurdu.

12.35 Lübnan sınırında Hizbullah ile İsrail arasında yoğun çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusunun gece boyunca düzenlediği hava saldırıları, Güney Lübnan'ın Nabatieh kenti yakınlarındaki bir alüminyum fabrikasını vurmuştu. Lübnan'ın devlet tarafından işletilen Ulusal Haber Ajansı'na göre Nebatieh bölgesi, 2006'daki Lübnan savaşından bu yana İsrail tarafından ilk kez hedef alınıyor.

İsrail ordusu, bu sabah Hizbullah'ın Lübnan'dan Sassa ve Shtoula yerleşimlerine yaklaşık 20 roket ateşlediğini söyledi. Herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Yerel basına göre, Hizbullah'ın yürütme konseyi başkanı Haşim Safieddin bu sabah, "Bugün herhangi bir cepheyi durdurma veya İsrail üzerindeki baskıyı azaltma tartışmalarına yer yok. Gazze'ye karşı savaş, Gazze halkına yönelik tehdit, çocukların ve kadınların öldürülmesine yönelik bir tehdit olduğu sürece, bölgemizdeki tüm onurlu direniş güçleri, mümkün olan her yola başvurarak İsraillilere baskı yapmaya devam edecektir" dedi.

12.00 İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin zorla tahliyesi konusunda herhangi bir bilgi vermiyor. İsrail medyası tahliyenin yapıldığını iddia ederken bu bilgi başka hiçbir kaynaktan doğrulanmıyor. El Cezire muhabirleri ise bu sessizliğin olağanüstü olduğunu belirtiyor.

11.38 Katil İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinde bulunan sığınmacıların tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü

11.00 Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne şafaktan bu yana 63 Filistinli cesedinin ulaştığı bildirildi.

10.37 Gazze Sivil Savunma Teşkilatı: Gazze Şehri ve kuzeydeki operasyonlarımız, yetenek ve malzeme eksikliği nedeniyle tamamen askıya alındı.

ŞİFA'DA YENİ KATLİAM HAZIRLIĞI

10.27 Şifa Hastanesi, İsrail'in bir saat uyarısının ardından büyük bir panik ve korku içinde. 8 bin hastanın bulunduğu Şifa Hastanesi'nden bir doktor, Filistinlilerin böyle bir karar vermesinin imkansız olduğunu, çünkü hastaları güneye götürecek ambulanslarının olmadığını belirtti.

09.37 Doktor, Şifa'daki herkesi bir saat içinde tahliye etmenin imkansız olduğunu söylüyor. El Cezire İsrail ordusunun El Şifa Hastanesi'ndeki herkese, El Raşid Caddesi'nden tahliye olmaları için sadece bir saat verdiğini söyledi. El Cezire'ye konuşan Fİlistinli doktorun belirttiğine göre bu rotanın güneye tahliye edilen Fİlistinlilerin kullanageldiği rota olmadığına dikkat çekti.

Filistinli oktor ayrıca, özellikle hastaları ve prematüre bebekleri güneye nakledecek ambulansları olmadığı için tüm bu insanları bir saat içinde tahliye etmenin imkansız olduğunu da söylüyor.

09.20 İsrail güçleri El Şifa Hastanesi'nin boşaltılması için bir saat süre verdi.

07.19 KATİL İSRAİL ORDUSU, GECE BOYUNCA GAZZE'NİN BİRÇOK NOKTASINI VURMAYI SÜRDÜRDÜ
İşgalci İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda birçok Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İşgal uçakları, Han Yunus'ta sivillerin bulunduğu binalara arka arkaya çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu çocuk 26 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Sivil savunma ekipleri de basına, bombalanan binalarda çok kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını arama kurtarma çalışmalarının da şu ana kadar devam ettiği bilgisini paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresine hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.

Aynı şekilde Cibaliye Mülteci Kampı ile El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Büyük Cami de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Ebu Hilal ailesine ait bir evi hedef aldı.

Yerel kaynaklar İsrail'in gece boyu Gazze'ye hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaştı

06.53 ŞİFA HASTANESİ'NDE MAHSUR KALANLAR 8 GÜNDÜR AÇ VE SUSUZ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 8 gün boyunca binlerce kişinin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne sadece 400 kişilik yemeğin girişine izin verildiğini, bu süre zarfında da 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hastanın öldüğünü duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor." ifadelerine yer verdi.

Binlerce insanın bulunduğu hastaneye 8 gündür zikredilmeyecek miktarda yiyecek ve su girdiğini belirten Kudra, "Bu süre zarfında 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü." bilgisini paylaştı.

İletişim kaybı nedeniyle Şifa Hastanesi'nin dünyadan tamamen izole hale geldiğini vurgulayan Kudra, hastanede biriken çöplerin mahsur kalanlar için yeni bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Kudra, "İşgal güçleri Şifa Hastanesi'nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500 sağlık personeli, yüzlerce hasta ve 7 binden fazla yerinden edilmiş insan ölümle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

02.41 Filistin'deki telekomünikasyon şirketleri, perşembe günü kesintiye uğrayan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine iletişim ve internet hizmetlerinin kısmen verilmeye başlandığını duyurdu.

Telekomünikasyon şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla sınırlı miktarda yakıt sağlanmasının ardından Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabit, hücresel ve internet iletişim hizmetlerinin kısmen verildiği belirtildi.

02.40 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

21.31 KATİL İSRAİL GÜNEY GAZZE'YE GİRMEYE HAZIRLANIYOR
İsrail ordusu: Gazze Şeridi'nin güneyi de dahil Hamas'a ulaşacağız

20:28 KATİL İSRAİL GAZZE'DE YİNE BİR OKULU VURDU
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okulu hedef aldı. Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

19.32 BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: "İsrail'in (güney Gazze'de) 'güvenli bölge' olarak adlandırdığı öneri savunulamaz. Bölge ne güvenli ne de insan sayısı için uygun"

19.31 GAZZE'DE ÖLÜ VE YARALI SAYILARINI GÜNCELLENEMİYOR
Gazze'deki hükümet, haftalardır İsrail'in yoğun saldırıları altındaki bölgede ilgili makamların ölü ve yaralılarla ilgili güncel sayıları açıklayamadığını belirtti. Aynı zamanda İsrail'in, El-Ehli Baptist, Kudüs, Endonezya, Türk-Filistin Dostluk, Rantisi ve Nasr Çocuk hastanelerine saldırılar düzenleyerek ve baskınlar yaparak hastaları zorla hastanelerden çıkartıldığı ifade edildi.

19.30 Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: "İsrail'in (Filistinlileri sürdüğü) Gazze Şeridi'nin güneyindeki sözde güvenli bölge önerisi felaket reçetesi"



15.52 Dünya Sağlık Örgütü'nün Filistin ofisi, İbni Sina Hastanesi'ne bağlı 6 sağlık görevlisinin gözaltına alındığını belirterek sağlık çalışanlara yönelik giderek artan şiddete dikkat çekti.

DSÖ Filistin Ofisi açıklamasında "DSÖ, Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların artmaya devam etmesinden endişe duymaktadır. Bugün Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'nden çıkan en az 6 sağlık görevlisi aranarak gözaltına alındı. Ayrıca 3 ambulansta arama yapıldı. 7 Ekim'den bu yana yalnızca Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine 170'in üzerinde saldırı düzenlendi" ifadelerine yer verdi.

DSÖ, sağlık çalışanlarının hedef olmadığını vurgulayarak sağlık çalışanlarını ve sağlık tesislerini korunması için çağrıda bulundu.

KANLI SALDIRI SAATLER SONRA ÖĞRENİLDİ

15.20 Gazze'deki okula saldırıda kayıplar artıyor. Gazze'nin güneyindeki Zeytun semtindeki El Falah Okuluna düzenlenen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölü sayısı hakkında ise kesin bir bilgi yok.

El Cezire binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran okula saldırının dün gece yapıldığını fakat Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin telekomünikasyon hizmetlerinin kesintiye uğraması nedeniyle bunu ancak bu sabah duyurduğunu bildirdi.

ŞİFA'DA ÖLÜMLER ARTIYOR

15.00 Şifa hastanesinin plastik cerrahi bölümü başkanı Ahmed Mikhallalati, Gazze'nin en büyük tıbbi tesisindeki son durumu aktardı. Yoğun bakım hastalarının çoğunun öldüğünü söyleyen Mikhallalati, soykırımcı İsrail'in iki gün önce Şifa'ya düzenlediği saldırıda hastanenin bazı bölümlerini yerle bir ettiğini belirtti ve şöyle konuştu:

İsrail güçleri hastane kompleksinin içinden çok sayıda ceset almıştı. Solunum cihazına bağlı yoğun bakım hastalarının çoğu artık oksijen ve yakıt eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail'in hastaneyi kuşatması nedeniyle "çok sayıda" prematüre bebek öldü (kaç tane olduğunu belirtmedi)
Çocuklar temiz su eksikliği nedeniyle ciddi bağırsak enfeksiyonlarına maruz kalıyor. İsrail güçleri kompleksteki iki binaya baskın düzenlerken civarda tanklar ve keskin nişancılar hâlâ bulunuyor.

14.00 Birleşmiş Milletler (BM) telefon hatları ve internetin iki gündür kapalı olması nedeniyle sahadaki personelle iletişim kuramadıklarını ve dağıtım için yeterli yakıt olmadığı için de Gazze'ye yardım götürmediklerini doğruladı.

UNRWA'dan (Filistinlilere yardım eden BM yardım kuruluşu) Juliette Touma, iletişim ve yakıt yeniden sağlanırsa bu durumun hızla değişebileceğini söyledi.

Bu haftanın başlarında, Hamas ile İsrail arasındaki savaşın Ekim ayında başlamasından bu yana ilk kez bir tanker Gazze'ye yakıt teslim etti, ancak yakıt çoktan tükendi.

BM Dünya Gıda Programı yiyecek ve su kaynaklarının "neredeyse tükendiğini" ve Gazzelilerin şu anda "açlık" ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

SOYKIRIMCI YİNE OKULU HEDEF ALDI

13.16 İsrail Gazze şehrinin güneyinde yer alan el-Zaytun mahallesindeki binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran El-Falah Okulu'nu hedef aldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E SALDIRI

13.13 Hizbullah: İsrail işgal güçlerinin Malikiye mevzisini hedef aldık ve doğrudan isabetler elde ettik.

GAZZE'DE SALGIN HASTALIK ALARMI

Dünya Sağlık Örgütü, haftalarca süren İsrail bombardımanları Gazze halkını temiz su ve yiyecekten mahrum bırakıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise kış aylarının yaklaştığına dikkat çekerken "Kış mevsimi geldiğinde hastalığın yayılması konusunda son derece endişeliyiz." dedi.

DSÖ Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn, "Kış mevsimi geldiğinde hastalığın yayılması konusunda son derece endişeliyiz" dedi.

Kuşatma altındaki bölgede 70.000'den fazla akut solunum yolu enfeksiyonu ve 44.000'den fazla ishal vakasının kaydedildiğini söyledi.

12.51 El Kassam Tugayları: Kibbutz Nirim'i çok sayıda havan topuyla bombaladık.

12.45 Filistin Kızılayı Derneği (PCRS), ambulans ekiplerinin İbn Sina Hastanesi'nde İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını ve arandığını söyledi.

İsrail'in ambulansı aramasının mürettebatın yaralılara yardım etmesini engellediği belirtildi. Ambulansları hedef alan İsrail ise her zamanki gibi Hamas yalanına sığınıyor. İsrail ordusu, el-Kassam Tugayları üyelerinin ambulansları kullanarak İbn Sina Hastanesi'ne doğru kaçtıklarını, ambulansı bu yüzden hedef aldıklarını iddia etti.

CİBALİYE'DE YÜZLERCE KİŞİ ENKAZ ALTINDA

12.25 Soykırımcı İsrail'in bomba yağdırdığı Cibaliye mülteci kampında insanlar hâlâ çıplak elleriyle enkaz altından kurtarabilecekleri kişileri çıkarmaya çalışıyor.

Cibaliye nüfusun en yoğun olduğu mülteci kamplarından biri. Gazze Şeridi'nde savaş devam ederken geçtiğimiz günlerde çok sayıda saldırıya maruz kaldı. Bu sabahki saldırıda çok sayıda kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı; görgü tanıklarının ve yerel kaynaklarına göre ise yüzlerce kişi kayıp.

12.28 BM Raportörü Pedro Arrojo-Agudo İsrail'e suyu savaş silahı olarak kullanmaması ve Gazze'ye temiz su ve yakıt sağlaması çağrısı yaptı.

12.14 Soykırımcı İsrail katliamın altıncı haftasında da Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılanları hedef aldı.

10.20 Filistin Wafa haber ajansı, Cibaliye mülteci kampında soykırımcı İsrail'in konut binalarını hedef alan saldırıda en az 18 sivilin öldüğünü, çok sayıda sivilin de yaralandığını bildirdi. Kurbanlar arasında Ebu el-Kumsan, Mesud, el-Assali, el-Tululi, Ebu Dan ve Ebu Dayr ailelerinin üyeleri yer alıyor.

06.53 Katil İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda, 3 Filistinli öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, "İşgal güçlerinin Cenin Kampı'nda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda" 3 Filistinli hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun onlarca askeri araç, buldozer, helikopter ve SİHA'larla Cenin kenti ve kampına gece saatlerinden beri düzenlediği baskın hala devam ediyor.

İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı gerçekleştirerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.

İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.


02.48 İSRAİL ORDUSU ONLARCA ASKERİ ARAÇLA CENİN KENTİNE BASKIN DÜZENLEDİ
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca İsrail askeri aracı, buldozerlerin eşliğinde Cenin kenti ve mülteci kampına baskın yaptı. İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.

İsrail ordusuna ait helikopterler ve dronların uçuşu sırasında kentin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Olaylarda ölen ya da yaralanan kişilerin olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
İYİ Parti’de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Kavgalar, istifalar, dedikodular... Amaç belli Akşener’i zorla masaya oturtmak
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler: Esir takası iddiasına Hamas’tan cevap
SON DAKİKA