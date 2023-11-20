CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! Katil İsrail bombardımanı sürdürdü! Hamas esir takası iddialarını yalanladı

Sivil savunma ekipleri de basına, bombalanan binalarda çok kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını arama kurtarma çalışmalarının da şu ana kadar devam ettiği bilgisini paylaştı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresine hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.
Aynı şekilde Cibaliye Mülteci Kampı ile El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Büyük Cami de İsrail saldırılarının hedefi oldu.
İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Ebu Hilal ailesine ait bir evi hedef aldı.
Yerel kaynaklar İsrail'in gece boyu Gazze'ye hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaştı
06.53 ŞİFA HASTANESİ'NDE MAHSUR KALANLAR 8 GÜNDÜR AÇ VE SUSUZ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 8 gün boyunca binlerce kişinin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne sadece 400 kişilik yemeğin girişine izin verildiğini, bu süre zarfında da 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hastanın öldüğünü duyurdu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor." ifadelerine yer verdi.
Binlerce insanın bulunduğu hastaneye 8 gündür zikredilmeyecek miktarda yiyecek ve su girdiğini belirten Kudra, "Bu süre zarfında 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü." bilgisini paylaştı.
İletişim kaybı nedeniyle Şifa Hastanesi'nin dünyadan tamamen izole hale geldiğini vurgulayan Kudra, hastanede biriken çöplerin mahsur kalanlar için yeni bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Kudra, "İşgal güçleri Şifa Hastanesi'nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500 sağlık personeli, yüzlerce hasta ve 7 binden fazla yerinden edilmiş insan ölümle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.
02.41 Filistin'deki telekomünikasyon şirketleri, perşembe günü kesintiye uğrayan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine iletişim ve internet hizmetlerinin kısmen verilmeye başlandığını duyurdu.
Telekomünikasyon şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla sınırlı miktarda yakıt sağlanmasının ardından Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabit, hücresel ve internet iletişim hizmetlerinin kısmen verildiği belirtildi.
02.40 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.
21.31 KATİL İSRAİL GÜNEY GAZZE'YE GİRMEYE HAZIRLANIYOR
İsrail ordusu: Gazze Şeridi'nin güneyi de dahil Hamas'a ulaşacağız
20:28 KATİL İSRAİL GAZZE'DE YİNE BİR OKULU VURDU
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okulu hedef aldı. Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.
19.32 BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: "İsrail'in (güney Gazze'de) 'güvenli bölge' olarak adlandırdığı öneri savunulamaz. Bölge ne güvenli ne de insan sayısı için uygun"
19.31 GAZZE'DE ÖLÜ VE YARALI SAYILARINI GÜNCELLENEMİYOR
Gazze'deki hükümet, haftalardır İsrail'in yoğun saldırıları altındaki bölgede ilgili makamların ölü ve yaralılarla ilgili güncel sayıları açıklayamadığını belirtti. Aynı zamanda İsrail'in, El-Ehli Baptist, Kudüs, Endonezya, Türk-Filistin Dostluk, Rantisi ve Nasr Çocuk hastanelerine saldırılar düzenleyerek ve baskınlar yaparak hastaları zorla hastanelerden çıkartıldığı ifade edildi.
19.30 Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: "İsrail'in (Filistinlileri sürdüğü) Gazze Şeridi'nin güneyindeki sözde güvenli bölge önerisi felaket reçetesi"
15.52 Dünya Sağlık Örgütü'nün Filistin ofisi, İbni Sina Hastanesi'ne bağlı 6 sağlık görevlisinin gözaltına alındığını belirterek sağlık çalışanlara yönelik giderek artan şiddete dikkat çekti.
DSÖ Filistin Ofisi açıklamasında "DSÖ, Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların artmaya devam etmesinden endişe duymaktadır. Bugün Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'nden çıkan en az 6 sağlık görevlisi aranarak gözaltına alındı. Ayrıca 3 ambulansta arama yapıldı. 7 Ekim'den bu yana yalnızca Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine 170'in üzerinde saldırı düzenlendi" ifadelerine yer verdi.
DSÖ, sağlık çalışanlarının hedef olmadığını vurgulayarak sağlık çalışanlarını ve sağlık tesislerini korunması için çağrıda bulundu.
KANLI SALDIRI SAATLER SONRA ÖĞRENİLDİ
15.20 Gazze'deki okula saldırıda kayıplar artıyor. Gazze'nin güneyindeki Zeytun semtindeki El Falah Okuluna düzenlenen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölü sayısı hakkında ise kesin bir bilgi yok.
El Cezire binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran okula saldırının dün gece yapıldığını fakat Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin telekomünikasyon hizmetlerinin kesintiye uğraması nedeniyle bunu ancak bu sabah duyurduğunu bildirdi.
ŞİFA'DA ÖLÜMLER ARTIYOR
15.00 Şifa hastanesinin plastik cerrahi bölümü başkanı Ahmed Mikhallalati, Gazze'nin en büyük tıbbi tesisindeki son durumu aktardı. Yoğun bakım hastalarının çoğunun öldüğünü söyleyen Mikhallalati, soykırımcı İsrail'in iki gün önce Şifa'ya düzenlediği saldırıda hastanenin bazı bölümlerini yerle bir ettiğini belirtti ve şöyle konuştu:
İsrail güçleri hastane kompleksinin içinden çok sayıda ceset almıştı. Solunum cihazına bağlı yoğun bakım hastalarının çoğu artık oksijen ve yakıt eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail'in hastaneyi kuşatması nedeniyle "çok sayıda" prematüre bebek öldü (kaç tane olduğunu belirtmedi)
Çocuklar temiz su eksikliği nedeniyle ciddi bağırsak enfeksiyonlarına maruz kalıyor. İsrail güçleri kompleksteki iki binaya baskın düzenlerken civarda tanklar ve keskin nişancılar hâlâ bulunuyor.
14.00 Birleşmiş Milletler (BM) telefon hatları ve internetin iki gündür kapalı olması nedeniyle sahadaki personelle iletişim kuramadıklarını ve dağıtım için yeterli yakıt olmadığı için de Gazze'ye yardım götürmediklerini doğruladı.
UNRWA'dan (Filistinlilere yardım eden BM yardım kuruluşu) Juliette Touma, iletişim ve yakıt yeniden sağlanırsa bu durumun hızla değişebileceğini söyledi.
Bu haftanın başlarında, Hamas ile İsrail arasındaki savaşın Ekim ayında başlamasından bu yana ilk kez bir tanker Gazze'ye yakıt teslim etti, ancak yakıt çoktan tükendi.
BM Dünya Gıda Programı yiyecek ve su kaynaklarının "neredeyse tükendiğini" ve Gazzelilerin şu anda "açlık" ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.
SOYKIRIMCI YİNE OKULU HEDEF ALDI
13.16 İsrail Gazze şehrinin güneyinde yer alan el-Zaytun mahallesindeki binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran El-Falah Okulu'nu hedef aldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E SALDIRI
13.13 Hizbullah: İsrail işgal güçlerinin Malikiye mevzisini hedef aldık ve doğrudan isabetler elde ettik.
GAZZE'DE SALGIN HASTALIK ALARMI
Dünya Sağlık Örgütü, haftalarca süren İsrail bombardımanları Gazze halkını temiz su ve yiyecekten mahrum bırakıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise kış aylarının yaklaştığına dikkat çekerken "Kış mevsimi geldiğinde hastalığın yayılması konusunda son derece endişeliyiz." dedi.
DSÖ Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn, "Kış mevsimi geldiğinde hastalığın yayılması konusunda son derece endişeliyiz" dedi.
Kuşatma altındaki bölgede 70.000'den fazla akut solunum yolu enfeksiyonu ve 44.000'den fazla ishal vakasının kaydedildiğini söyledi.
12.51 El Kassam Tugayları: Kibbutz Nirim'i çok sayıda havan topuyla bombaladık.
12.45 Filistin Kızılayı Derneği (PCRS), ambulans ekiplerinin İbn Sina Hastanesi'nde İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını ve arandığını söyledi.
İsrail'in ambulansı aramasının mürettebatın yaralılara yardım etmesini engellediği belirtildi. Ambulansları hedef alan İsrail ise her zamanki gibi Hamas yalanına sığınıyor. İsrail ordusu, el-Kassam Tugayları üyelerinin ambulansları kullanarak İbn Sina Hastanesi'ne doğru kaçtıklarını, ambulansı bu yüzden hedef aldıklarını iddia etti.
CİBALİYE'DE YÜZLERCE KİŞİ ENKAZ ALTINDA
12.25 Soykırımcı İsrail'in bomba yağdırdığı Cibaliye mülteci kampında insanlar hâlâ çıplak elleriyle enkaz altından kurtarabilecekleri kişileri çıkarmaya çalışıyor.
Cibaliye nüfusun en yoğun olduğu mülteci kamplarından biri. Gazze Şeridi'nde savaş devam ederken geçtiğimiz günlerde çok sayıda saldırıya maruz kaldı. Bu sabahki saldırıda çok sayıda kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı; görgü tanıklarının ve yerel kaynaklarına göre ise yüzlerce kişi kayıp.
12.28 BM Raportörü Pedro Arrojo-Agudo İsrail'e suyu savaş silahı olarak kullanmaması ve Gazze'ye temiz su ve yakıt sağlaması çağrısı yaptı.
12.14 Soykırımcı İsrail katliamın altıncı haftasında da Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılanları hedef aldı.
10.20 Filistin Wafa haber ajansı, Cibaliye mülteci kampında soykırımcı İsrail'in konut binalarını hedef alan saldırıda en az 18 sivilin öldüğünü, çok sayıda sivilin de yaralandığını bildirdi. Kurbanlar arasında Ebu el-Kumsan, Mesud, el-Assali, el-Tululi, Ebu Dan ve Ebu Dayr ailelerinin üyeleri yer alıyor.
06.53 Katil İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda, 3 Filistinli öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, "İşgal güçlerinin Cenin Kampı'nda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda" 3 Filistinli hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun onlarca askeri araç, buldozer, helikopter ve SİHA'larla Cenin kenti ve kampına gece saatlerinden beri düzenlediği baskın hala devam ediyor.
İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı gerçekleştirerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.
İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
02.48 İSRAİL ORDUSU ONLARCA ASKERİ ARAÇLA CENİN KENTİNE BASKIN DÜZENLEDİ
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca İsrail askeri aracı, buldozerlerin eşliğinde Cenin kenti ve mülteci kampına baskın yaptı. İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.
İsrail ordusuna ait helikopterler ve dronların uçuşu sırasında kentin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Olaylarda ölen ya da yaralanan kişilerin olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.