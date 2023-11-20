Bu utanç tüm dünyanın omuzlarında! Çocuk hakları gününde 900 Filistinli çocuk soykırımcı İsrail’in zindanlarında

İsrail güçlerinin, yılbaşından bu yana yaklaşık 900 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik gözaltı olaylarında yaşanan artışa işaret edilen açıklamada, İsrail'in sadece ekim ayında 145 çocuk olmak üzere yılbaşından bu yana 880'den fazla çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.