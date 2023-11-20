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Bu utanç tüm dünyanın omuzlarında! Çocuk hakları gününde 900 Filistinli çocuk soykırımcı İsrail'in zindanlarında

Terör devleti İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın gölgesinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sistematik zulme devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri yılbaşından bu yana yaklaşık 900 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Ekim ayında 145 Filistinli çocuk İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde en temel haklarından yoksun Filistinli çocukların dramı insanlık utancı olarak kayıtlara geçti. Tavim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 17:24 Güncelleme 20 Kasım 2023, 17:39
Bu utanç tüm dünyanın omuzlarında! Çocuk hakları gününde 900 Filistinli çocuk soykırımcı İsrail’in zindanlarında

İsrail güçlerinin, yılbaşından bu yana yaklaşık 900 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik gözaltı olaylarında yaşanan artışa işaret edilen açıklamada, İsrail'in sadece ekim ayında 145 çocuk olmak üzere yılbaşından bu yana 880'den fazla çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.



Açıklamada, ekim ayı itibarıyla 26'sı idari tutuklu olmak üzere toplam 200 çocuğun İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunduğu aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 920'ye yükseldiğini bildirmişti.



İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 215 Filistinli hayatını kaybetti.

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