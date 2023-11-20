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Başkan Erdoğan'ın sözleri eli kanlı Netanyahu'yu hoplattı! Amerikalı Evanjelist'e koşa koşa şikayete gitti

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın gölgesinde Gazze'yi ölüm ablukasına aldı. Avrupalı liderler soykırıma arka çıkarken Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin kararlı Gazze duruşu eli kanlı Netanyahu'yu rahatsız etti. Bir araya geldiği Amerikalı Evanjelist Franklin Graham'a Başkan Erdoğan'ı şikayet eden Netanyahu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Hamas'ı destekliyor ve bizi terörist devlet olarak adlandırıyor" dedi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 01:39 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:32
Başkan Erdoğan’ın sözleri eli kanlı Netanyahu’yu hoplattı! Amerikalı Evanjelist’e koşa koşa şikayete gitti

Katil İsrail güçlerinin Gazze'deki sivil halka yönelik soykırımı sürerken Batılı devletlerden, kurum ve kuruluşlardan katliama destek gelmeye devam ediyor. İsrail'e bir destek de Evanjelist Billy Graham'ın oğlu Amerikalı Evanjelist Franklin Graham'dan geldi.

Katil Netanyahu Başkan Erdoğan'ı Evanjelist'e şikayete gitti!



"BİZİM GÖREVİMİZ SİZE YARDIM ETMEK"
Franklin Graham, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşerek desteklerini iletti. Samaritan's Purse ve Billy Graham Evangelist Derneği'nin başkanı olan Graham, İsrail'e 21 ambulans bağışladığını açıkladı. Graham, "Yahudiler Tanrının seçilmiş insanlarıdır. Bizim görevimiz size yardım etmek." ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ HOPLATTI
İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Graham ile yaptığı görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumunda rahatsız olduğunu belli etti. Başkan Erdoğan'ı Evanjelist Graham'a şikayet eden Netanyahu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Hamas'ı destekliyor ve bizi terörist devlet olarak adlandırıyor" dedi.

Türkiye hakkında alçak suçlamalarda bulunan İsrailli Başbakan, "Onlardan herhangi bir ders almayacağız" şeklinde konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL TERÖR DEVLETİ
Tüm dünya Gazze'de yaşanan insalık dramına sessiz kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güçlü ve kararlı duruş sergilemiş, İsrail'in katliamlarının bir an önce durması gerektiğini söylemişti.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Amerika'nın ve Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail hükümetinin, katliamlarına tam 40 gündür aralıksız bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Erdoğan, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, pazar yerlerini, binaları, sokakları kasıtlı olarak hedef alan İsrail'in, bir şehri içindeki insanlarıyla topyekun yok etme stratejisi uyguladığına dikkati çekti.

İsrail'in, evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle, kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü sergilediğini vurgulayan Erdoğan, "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. İsrail, Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var.



"ARTIK ECELİN GELİYOR"
Bugüne kadar İsrail tarafından katledilen 12 bine yakın Gazzelinin üçte ikisini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu; İsrail yönetiminin, Gazzeli çocuklara, kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenlediğini dile getiren Erdoğan, "Gazze'de 40 gündür şahit olduklarımızı anlatmak için savaş dahil tüm kavramlar yetersiz kalmaktadır. Çünkü savaşın da bir ahlakı vardır; adabı, hukuku ve sınırı vardır." ifadelerini kullandı.

Savaş hukukunun ilk kuralının çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve hastalara dokunmamak olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kuvözdeki, kundaktaki bebekleri katledenler, evlerinden kovdukları masumların tepesine bomba yağdıranlar, insanların suyunu, gıdasını, yakıtını keserek ölüme mahkum edenler, 2 milyonu aşkın sivili atom bombasıyla yok etmekten bahsedenler... Buradan Netanyahu'ya sesleniyorum; Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla ama açıklayamaz. Ey İsrail sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, neye sahip olursan ol ama gidicisin. Ahlak, vicdan, onur namına ne varsa hepsini kaybedenler insan değil ancak belhüm adal olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Filistinlilerin yaşadıklarına ilişkin bir video izleten Erdoğan, "Karşımızda bir soykırım var. Şu anda yüzlerce, binlerce avukat bunları Lahey Adalet Divanına ve böyle bir soykırımı yaptığı için bunları, kesinlikle soykırım noktasında da bütün adımları atıp, gerekli olan duyuruyu yapmanın gayreti içerisinde olacağız.

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