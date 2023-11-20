Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei! Herkes dağınık saçlarını konuşuyor: Peki, tarzının sırrı ne?| Yahudi hayranı başkan İsrail’e ne söz verdi?

BORIS JOHNSON, DONALD TRUMP VE ŞİMDİ DE JAVIER MILEI…
Javier Milei, aslında geleneksel saç modelini reddeden ilk siyasi değil. Bu model özellikle de sağ eğilimli politikacılar arasında oldukça yaygın bir hale gelirken Wall Street Journal ise bunun "siyasi bir numara" olduğunu belirtiyor ve "Dağınık saçlar halkın adamı mesajını gönderebilir" ifadelerini kullanıyor.
Tahmin edildiği gibi Milei'den önce dağınık saçları ile kendini tanıtan siyasiler eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tı. Milei'nin saçları özellikle Boris Johnson'ın saçlarına benzerken Trump hayranlığı ise ayrıca dikkat çekiyor. Peki Milei'nin saçları gerçekten de "halkın adamı" imajı yaratıyor mu? Milei ilginç saçlarıyla mı seçimi kazandı?
Wilson Center'dan Gedan, Milei için, "Çılgın saç stilinden mitinglerindeki gürültülü rock müziğine kadar onun eksantrik kişiliği, birçok seçmenin özlediği dramatik değişimi simgeliyor." şeklinde yazmıştı. Bunun üzerine Milei'nin 2016'da yazdığı İspanyolca şu Tweet ise yeniden gündem oldu: "Düşük kapasiteye sahip insanlar fikirlerime değil saçlarıma odaklanır."
LİBERAL CUMHURBAŞKANININ VAATLERİ NELER?
Kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Javier Milei, popülist yönetimi altüst edeceğini söyleyen iktidar partisinin adayı Sergio Massa'yı mağlup ederek başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. pazar günü ilan edilen sonuçları "liberal, özgürlükçü bir cumhurbaşkanı seçmenin mucizesi" olarak nitelendiren Milei, yeni dönemi "Arjantin'deki çöküşün sonu" olarak tanımladı. Peki, Milei'nin ekonomik kriz ile boğuşan Arjantin için vaatleri neler?
ORGAN SATIŞI İÇİN PAZAR, PARA BİRİMİ İLE ABD'YE BAĞIMLILIK...
Milei'nin önerileri arasında ABD dolarının ulusal para birimi olarak benimsenmesi, merkez bankasının kaldırılması, Çin yerine ABD gibi kapitalist ülkelerle ticarete öncelik verilmesi ve şişkin devlet sektörünün azaltılması yer alıyor. Milei ayrıca, kürtaja karşı çıkıyor, organ alıp satmak için bir Pazar oluşturulmasını destekleyeceğini belirtiyor ve iklim değişikliğine insanların yol açtığına inanmıyor.
YAHUDİ HAYRANI MILEI'NİN KUDÜS SÖZÜ
Önde gelen serbest piyasa ekonomistlerinin adını verdiği Masstif cinsi beş köpeği ile birlikte yaşayan Milei, Yahudi olmak istediğini söylüyor. İsrail gazetesi the Times of Israel ise Milei'nin Şabat'a uymanın din değiştirmeye engel olabileceğini kabul ediyor. Milei'nin Buenos Aires hahamıyla düzenli olarak Yahudilik üzerine çalıştığını belirten the Times of Israel, ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü verdiğini iddia etti.