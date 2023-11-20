Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei! Herkes dağınık saçlarını konuşuyor: Peki, tarzının sırrı ne?| Yahudi hayranı başkan İsrail’e ne söz verdi?

Ekonomik kriz ile boğuşan Arjantin 'de kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Javier Milei hafta sonu düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanarak sürpriz bir zafer elde etti. Yeni Başkan Javier Milei'nin ekonomist olması dolayısıyla ekim ayında yıllık enflasyon oranı zirve yapan Arjantin'de büyük değişimlere kapı açması beklenirken dünya ise Milei'nin dağınık saçlarını konuşuyor. Fakat yeni Arjantin başkanının gündemin gerisinde kalan bir özelliği var. Sıkı bir Yahudi hayranı olan ve hatta Yahudi olmak istediğini belirten Milei'nin başkan seçilmeden önce İsrail'e bir söz verdiği iddia ediliyor. Gazze'de soykırım devam ederken Milei, Arjantin büyükelçiliğini Kudüs 'e taşıyacak mı?

"WOLVERIN, OZZY OZBORNE VE MİSK ÖKÜZÜ KARIŞIMI"

Wall Street Journal, çenesine kadar uzanan favorileri ile Javier Milei'yi dünyaca ünlü rock yıldızı Ozzy Osborne ile "misk öküzü" karışımı olarak nitelendirdi. Bir televizyon yorumcusu olarak da üne kavuşan Mile, gür ve dağınık saçlarıyla Wolverin'e de benzetiliyor.

Gençliğinde, Rolling Stones şarkılarını seslendiren bir grup olan Everest'te çaldığı öğrenilen Milei, geçmişte üniforma gibi üzerinde taşıdığı deri ceketinin yerine artık takım elbiseyle boy gösterse de saçlarını her zaman olduğu gibi dağınık kullanıyor. Arjantinli yorumcular Milei için "El Peluca" yani "Peruk" adını kullanıyor.