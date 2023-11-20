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Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei! Herkes dağınık saçlarını konuşuyor: Peki, tarzının sırrı ne?| Yahudi hayranı başkan İsrail’e ne söz verdi?

Arjantin’in yeni başkanı kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Javier Milei seçildi. Milei ekonomik krizle boğuşan Arjantin’de para birimini ABD dolarına çevirme, merkez bankasını kapatma ve ülkede organ satışı için pazar oluşturma gibi vaatleri olan Milei, dağınık saçları ve çenesine kadar uzanan favorileri ile konuşuluyor. Öte yandan İsrail ise Yahudi hayranı olan Milei’nin başkan seçilmeden önce kendilerine bir söz verdiğini iddia ediyor. Peki, Milei’nin tarzının sırrı ne? Yeni Arjantin Başkanı İsrail’e ne söz verdi? İşte, yeni Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 10:59 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:59
Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei! Herkes dağınık saçlarını konuşuyor: Peki, tarzının sırrı ne?| Yahudi hayranı başkan İsrail’e ne söz verdi?

Ekonomik kriz ile boğuşan Arjantin'de kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Javier Milei hafta sonu düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanarak sürpriz bir zafer elde etti. Yeni Başkan Javier Milei'nin ekonomist olması dolayısıyla ekim ayında yıllık enflasyon oranı zirve yapan Arjantin'de büyük değişimlere kapı açması beklenirken dünya ise Milei'nin dağınık saçlarını konuşuyor. Fakat yeni Arjantin başkanının gündemin gerisinde kalan bir özelliği var. Sıkı bir Yahudi hayranı olan ve hatta Yahudi olmak istediğini belirten Milei'nin başkan seçilmeden önce İsrail'e bir söz verdiği iddia ediliyor. Gazze'de soykırım devam ederken Milei, Arjantin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak mı?

"WOLVERIN, OZZY OZBORNE VE MİSK ÖKÜZÜ KARIŞIMI"

Wall Street Journal, çenesine kadar uzanan favorileri ile Javier Milei'yi dünyaca ünlü rock yıldızı Ozzy Osborne ile "misk öküzü" karışımı olarak nitelendirdi. Bir televizyon yorumcusu olarak da üne kavuşan Mile, gür ve dağınık saçlarıyla Wolverin'e de benzetiliyor.

Gençliğinde, Rolling Stones şarkılarını seslendiren bir grup olan Everest'te çaldığı öğrenilen Milei, geçmişte üniforma gibi üzerinde taşıdığı deri ceketinin yerine artık takım elbiseyle boy gösterse de saçlarını her zaman olduğu gibi dağınık kullanıyor. Arjantinli yorumcular Milei için "El Peluca" yani "Peruk" adını kullanıyor.

"SAÇLARI ONUN REKLAM PANOSU"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Wilson Center'ın Latin Amerika programının yöneticisi Benjamin Gedan ise Milei için "Milei'nin dağınık, ıslak saç modeli açıkça bir amaca yönelikti; onun umursamaz siyaset tarzını yansıtan bir reklam panosuydu. Onun siyasi markası tamamen geleneksel siyasi partilerin, geleneksel siyasi elitlerin ve geleneksel siyasi saç stillerinin reddedilmesi ile ilgili." ifadelerini kullanıyor.

BORIS JOHNSON, DONALD TRUMP VE ŞİMDİ DE JAVIER MILEI…

Javier Milei, aslında geleneksel saç modelini reddeden ilk siyasi değil. Bu model özellikle de sağ eğilimli politikacılar arasında oldukça yaygın bir hale gelirken Wall Street Journal ise bunun "siyasi bir numara" olduğunu belirtiyor ve "Dağınık saçlar halkın adamı mesajını gönderebilir" ifadelerini kullanıyor.

Tahmin edildiği gibi Milei'den önce dağınık saçları ile kendini tanıtan siyasiler eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tı. Milei'nin saçları özellikle Boris Johnson'ın saçlarına benzerken Trump hayranlığı ise ayrıca dikkat çekiyor. Peki Milei'nin saçları gerçekten de "halkın adamı" imajı yaratıyor mu? Milei ilginç saçlarıyla mı seçimi kazandı?

Wilson Center'dan Gedan, Milei için, "Çılgın saç stilinden mitinglerindeki gürültülü rock müziğine kadar onun eksantrik kişiliği, birçok seçmenin özlediği dramatik değişimi simgeliyor." şeklinde yazmıştı. Bunun üzerine Milei'nin 2016'da yazdığı İspanyolca şu Tweet ise yeniden gündem oldu: "Düşük kapasiteye sahip insanlar fikirlerime değil saçlarıma odaklanır."

LİBERAL CUMHURBAŞKANININ VAATLERİ NELER?

Kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Javier Milei, popülist yönetimi altüst edeceğini söyleyen iktidar partisinin adayı Sergio Massa'yı mağlup ederek başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. pazar günü ilan edilen sonuçları "liberal, özgürlükçü bir cumhurbaşkanı seçmenin mucizesi" olarak nitelendiren Milei, yeni dönemi "Arjantin'deki çöküşün sonu" olarak tanımladı. Peki, Milei'nin ekonomik kriz ile boğuşan Arjantin için vaatleri neler?

ORGAN SATIŞI İÇİN PAZAR, PARA BİRİMİ İLE ABD'YE BAĞIMLILIK...

Milei'nin önerileri arasında ABD dolarının ulusal para birimi olarak benimsenmesi, merkez bankasının kaldırılması, Çin yerine ABD gibi kapitalist ülkelerle ticarete öncelik verilmesi ve şişkin devlet sektörünün azaltılması yer alıyor. Milei ayrıca, kürtaja karşı çıkıyor, organ alıp satmak için bir Pazar oluşturulmasını destekleyeceğini belirtiyor ve iklim değişikliğine insanların yol açtığına inanmıyor.

YAHUDİ HAYRANI MILEI'NİN KUDÜS SÖZÜ

Önde gelen serbest piyasa ekonomistlerinin adını verdiği Masstif cinsi beş köpeği ile birlikte yaşayan Milei, Yahudi olmak istediğini söylüyor. İsrail gazetesi the Times of Israel ise Milei'nin Şabat'a uymanın din değiştirmeye engel olabileceğini kabul ediyor. Milei'nin Buenos Aires hahamıyla düzenli olarak Yahudilik üzerine çalıştığını belirten the Times of Israel, ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü verdiğini iddia etti.

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