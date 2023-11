Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei! Herkes dağınık saçlarını konuşuyor: Peki, tarzının sırrı ne?| Yahudi hayranı başkan İsrail’e ne söz verdi?

LİBERAL CUMHURBAŞKANININ VAATLERİ NELER?

Kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Javier Milei, popülist yönetimi altüst edeceğini söyleyen iktidar partisinin adayı Sergio Massa'yı mağlup ederek başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. pazar günü ilan edilen sonuçları "liberal, özgürlükçü bir cumhurbaşkanı seçmenin mucizesi" olarak nitelendiren Milei, yeni dönemi "Arjantin'deki çöküşün sonu" olarak tanımladı. Peki, Milei'nin ekonomik kriz ile boğuşan Arjantin için vaatleri neler?

ORGAN SATIŞI İÇİN PAZAR, PARA BİRİMİ İLE ABD'YE BAĞIMLILIK...

Milei'nin önerileri arasında ABD dolarının ulusal para birimi olarak benimsenmesi, merkez bankasının kaldırılması, Çin yerine ABD gibi kapitalist ülkelerle ticarete öncelik verilmesi ve şişkin devlet sektörünün azaltılması yer alıyor. Milei ayrıca, kürtaja karşı çıkıyor, organ alıp satmak için bir Pazar oluşturulmasını destekleyeceğini belirtiyor ve iklim değişikliğine insanların yol açtığına inanmıyor.

YAHUDİ HAYRANI MILEI'NİN KUDÜS SÖZÜ

Önde gelen serbest piyasa ekonomistlerinin adını verdiği Masstif cinsi beş köpeği ile birlikte yaşayan Milei, Yahudi olmak istediğini söylüyor. İsrail gazetesi the Times of Israel ise Milei'nin Şabat'a uymanın din değiştirmeye engel olabileceğini kabul ediyor. Milei'nin Buenos Aires hahamıyla düzenli olarak Yahudilik üzerine çalıştığını belirten the Times of Israel, ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü verdiğini iddia etti.