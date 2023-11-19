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Rusya'ya İHA saldırısı! Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin: Acil servisler olay yerinde çalışıyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kente doğru uçan insansız hava aracının (İHA) saldırısının Rus hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 01:08 Güncelleme 20 Kasım 2023, 01:08
Rusya’ya İHA saldırısı! Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin: Acil servisler olay yerinde çalışıyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kente doğru uçan insansız hava aracının (İHA) saldırısının Rus hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi.



Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Elektrostal kentinde bulunan hava savunma sistemlerince Moskova'ya doğru uçan İHA saldırısı engellendi. İlk belirlemelere göre, İHA'nın düştüğü yerde hasar ve can kaybı yok. Acil servisler olay yerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sobyanin, dün gece Moskova'ya doğru uçan bir İHA'nın, Rusya'nın Belgorod kentindeki hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirmişti.

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