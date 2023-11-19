Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki katliama tepki: Netanyahu'yu "çocuk katili" Herodes'e benzetti

Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.
Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.
OKULLARI, CAMİLERİ, HASTANELERİ VE SİVİLLERİ BOMBALIYORLAR
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.
Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
ÇOCUK KATİLİ İSRAİL
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI AYAKLAR ALTINDA
Venezuela ziyareti kapsamında katıldığı "Venezuela Uluslararası Kitap Fuarı"nda (FILVEN) konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Uluslararası insan hakları tamamen ayaklar altına alınıyor. Hepimizin gözü önünde deli bir adam var, adı Netanyahu. Tek başına müttefiki ABD'yi bölgeye getirtmeye muktedirdir. Çünkü İsrail'in başkenti yani ABD bankalarının sahibi Kuzey Amerikalılardır." ifadesini kullandı.
"BU DEMOKRASİ MİDİR? ULUSLARARASI HAK MIDIR?"
Petro, İngiliz şarkıcı Roger Waters'ın Filistin'in haklarını savunduğu için ülkesinin başkenti Bogota'da hiçbir otel tarafından kabul edilmediğini belirterek, "Bu demokrasi midir? Uluslararası hak mıdır? Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısının şu anda dillendirmemesi için uluslararası karşıt bir dayanışma yapılıyor." dedi.
SOYKIRIMLA KARŞI KARŞIYAYIZ
Filistin halkına yapılan zulme değinen Cumhurbaşkanı Petro, "Yani şu anda bir soykırımla karşı karşıyayız. Üstelik her gün 'demokrasi demokrasi' diye konuşanların gözü önünde bu olay yaşanılıyor. Tam anlamıyla bir tutarsızlıktır. Sadece insanları, bebekleri değil, pek çok insanı öldürdüklerinin farkında değiller. Bebek katliamı işleniyor. Herodes var mıydı bilmiyorum, Herodes çok güçlüydü ve o topraklarda çocukları öldürüyordu. Bu uluslararası hukuk değildir. Uluslararası hukuk öldü." ifadelerini kullandı.
PEKİ HERODES KİMDİR?
Tarih kaynaklarında "Büyük Herodes" adıyla da bilinen ve Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Yahudi Kralı Herodes, Matta İncili'ndeki anlatıya göre, Yahudilere liderlik edecek İsa peygamberin doğum haberini aldığında tahtını korumak için Beytüllahm'de iki yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini veren zalim bir lider olarak anılıyor.