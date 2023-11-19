Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki katliama tepki: Netanyahu'yu "çocuk katili" Herodes'e benzetti

ÇOCUK KATİLİ İSRAİL Gazze 'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

"BU DEMOKRASİ MİDİR? ULUSLARARASI HAK MIDIR?" Petro, İngiliz şarkıcı Roger Waters'ın Filistin'in haklarını savunduğu için ülkesinin başkenti Bogota'da hiçbir otel tarafından kabul edilmediğini belirterek, "Bu demokrasi midir? Uluslararası hak mıdır? Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısının şu anda dillendirmemesi için uluslararası karşıt bir dayanışma yapılıyor." dedi.





SOYKIRIMLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Filistin halkına yapılan zulme değinen Cumhurbaşkanı Petro, "Yani şu anda bir soykırımla karşı karşıyayız. Üstelik her gün 'demokrasi demokrasi' diye konuşanların gözü önünde bu olay yaşanılıyor. Tam anlamıyla bir tutarsızlıktır. Sadece insanları, bebekleri değil, pek çok insanı öldürdüklerinin farkında değiller. Bebek katliamı işleniyor. Herodes var mıydı bilmiyorum, Herodes çok güçlüydü ve o topraklarda çocukları öldürüyordu. Bu uluslararası hukuk değildir. Uluslararası hukuk öldü." ifadelerini kullandı.

PEKİ HERODES KİMDİR?

Tarih kaynaklarında "Büyük Herodes" adıyla da bilinen ve Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Yahudi Kralı Herodes, Matta İncili'ndeki anlatıya göre, Yahudilere liderlik edecek İsa peygamberin doğum haberini aldığında tahtını korumak için Beytüllahm'de iki yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini veren zalim bir lider olarak anılıyor.