’Kan’dıramadı! İsrail’in kurmaca videoları ellerinde patladı: BBC, “Gerçekler çarpıtılmış”

İsrail ordusu, yüzlerce hastanın tedavi gördüğü, binlerce kişinin de sığındığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni bastı. İçeride HAMAS'a ait kanıt aradı. Kendi koydukları silahların videosunu çekip dünya ile paylaştı. Ancak buna kimse inanmadı. Hem ABD basını, hem de İngiliz basını, bunun düzmece olduğunu kanıtladı.

BBC ekipleri, İsrail'in paylaştığı görüntülerle kendi çektikleri videoyu karşılaştırdı. Hastanenin komuta merkezi olarak kullanıldığına dair iddiaların teyit edilemediğini paylaştı. İsrail askerlerinin manipülasyon yaptığını belirten BBC, hastane içinden çekilen görüntüleri kare kare inceleyerek gerçeklerin çarpıtıldığını açıkladı. Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın komuta merkezine dair somut kanıt olmaması, İsrail'in ateşkes müzakereleri yapması yönündeki uluslararası baskıyı artıracağı vurgulandı.