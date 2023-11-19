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'Kan'dıramadı! İsrail'in kurmaca videoları ellerinde patladı: BBC, “Gerçekler çarpıtılmış”

İsrail'in kurmaca videoları ellerinde patladı. İsrail’in Şifa Hastanesi’ndeki manipülasyonu, uluslararası basın kuruluşlarını da kızdırdı. BBC, “Gerçekler çarpıtılmış” manşetini attı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
’Kan’dıramadı! İsrail’in kurmaca videoları ellerinde patladı: BBC, “Gerçekler çarpıtılmış”

İsrail ordusu, yüzlerce hastanın tedavi gördüğü, binlerce kişinin de sığındığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni bastı. İçeride HAMAS'a ait kanıt aradı. Kendi koydukları silahların videosunu çekip dünya ile paylaştı. Ancak buna kimse inanmadı. Hem ABD basını, hem de İngiliz basını, bunun düzmece olduğunu kanıtladı.

BBC ekipleri, İsrail'in paylaştığı görüntülerle kendi çektikleri videoyu karşılaştırdı. Hastanenin komuta merkezi olarak kullanıldığına dair iddiaların teyit edilemediğini paylaştı. İsrail askerlerinin manipülasyon yaptığını belirten BBC, hastane içinden çekilen görüntüleri kare kare inceleyerek gerçeklerin çarpıtıldığını açıkladı. Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın komuta merkezine dair somut kanıt olmaması, İsrail'in ateşkes müzakereleri yapması yönündeki uluslararası baskıyı artıracağı vurgulandı.


NOTLAR
- UNRWA: Gazze'de kent hizmetleri için kullanılacak yakıt kalmadı.
- İsrail, yaşlıların barınma ve bakımı için hizmet veren Vefa Hastanesi'ni de bombaladı.
- DSÖ: İsrail'in, El-Mevasi'de "güvenli bölge" oluşturulması önerisi bir felaket reçetesi...




GİZLEN CONİ
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ilgili "güvenlik tavsiyesi" yayımladı. Türkiye'de Amerikan karşıtı faaliyetlerin arttığı vurgulandı. "Açık etkinliklere katılımlarınızı azaltın. ABD'li olduğunuzu belli eden kıyafetler giymeyin" uyarısı yapıldı.




İsrail'in kurmaca videoları ellerinde patladı.

İsrail, Şifa'ya kafayı taktı. Yine boşaltılması için yönetime süre tanıdı. Katillerin hastaneyi her an vuracağı vurgulandı.

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