Hamas vuruyor Bibi gizliyor! İsrailli mezarlık yöneticilerinden itiraf gibi açıklama: Her 1 -1,5 saatte bir cenaze töreni yapılıyor

HER SAAT BAŞI BİR CENAZE

Kiryat Shaul Askeri Mezarlığı'nda müdürlük yapan Lior Yamin ve David Oren Baruch isimli mezarlık yetkilisi her saat başı bir cenaze gömdüklerini itiraf etti. Yöneticiler, "Her 1 -1,5 saatte bir cenaze töreni yapılıyor. Sadece Herzl Dağı'nda 48 saat içinde 50'ye yakın cesedi gömdük." İfadelerini kullandı.

