Hamas vuruyor Bibi gizliyor! İsrailli mezarlık yöneticilerinden itiraf gibi açıklama: Her 1 -1,5 saatte bir cenaze töreni yapılıyor

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun Gazze'ye karşı saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediğine dair iddiaların ortasında İsrail'in Kanal 12 televizyonu muhabiri, ordunun sansürü nedeniyle hastaneye kaldırılan İsrailli askerlerin sayısı ve durumu hakkında bilgi veremeyeceğini açıklamıştı.
ASKERLER HAKKINDA BİLGİ VERİLEMİYOR
İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Askalan kentindeki Barzilai Hastanesinden yayın yaptığı sırada İsrailli bir muhabir 7 Ekim'den sonra açıklanan sansür nedeniyle buraya getirilen askerlerin durumu hakkında bilgi veremeyeceğini dile getirdi.