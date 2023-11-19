SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hamas vuruyor Bibi gizliyor! İsrailli mezarlık yöneticilerinden itiraf gibi açıklama: Her 1 -1,5 saatte bir cenaze töreni yapılıyor

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun Gazze'ye karşı saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediğine dair iddiaların ortasında İsrail'in Kanal 12 televizyonu muhabiri bomba itiraflarda bulunmuştu. Muhabirin açıklaması sonrası itiraf niteliğinde bir açıklamada İsrailli mezarlık yöneticilerinden geldi. Yöneticiler, “Her 1 -1,5 saatte bir cenaze töreni yapılıyor. Sadece Herzl Dağı'nda 48 saat içinde 50'ye yakın cesedi gömdük.” İfadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 19:32 Güncelleme 19 Kasım 2023, 19:37
Hamas vuruyor Bibi gizliyor! İsrailli mezarlık yöneticilerinden itiraf gibi açıklama: Her 1 -1,5 saatte bir cenaze töreni yapılıyor

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun Gazze'ye karşı saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediğine dair iddiaların ortasında İsrail'in Kanal 12 televizyonu muhabiri, ordunun sansürü nedeniyle hastaneye kaldırılan İsrailli askerlerin sayısı ve durumu hakkında bilgi veremeyeceğini açıklamıştı.

Hamas vuruyor Bibi gizliyor! İsrailli muhabir: Tüm bilgiler İsrail ordusunun sansürüne uğruyor

ASKERLER HAKKINDA BİLGİ VERİLEMİYOR
İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Askalan kentindeki Barzilai Hastanesinden yayın yaptığı sırada İsrailli bir muhabir 7 Ekim'den sonra açıklanan sansür nedeniyle buraya getirilen askerlerin durumu hakkında bilgi veremeyeceğini dile getirdi.

"Her 1 - 1,5 saatte bir cenaze töreni yapılıyor"



İsrailli muhabir, "Barzilai Hastanesi önünden size aktardığımız tüm bilgilerin İsrail ordusunun sansürüne uğradığını söylemeliyiz. Buraya yaralı askerlerin geldiğini söyleyebiliriz ancak izin verilene kadar onlar hakkında konuşmaya iznimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.



YASAKLAR GETİRİLMİŞTİ
İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Askeri Sansür Birimi, 26 Ekim'de basına gönderdiği mektupta, Gazze'ye ilişkin haberlere çeşitli yasaklar getirerek savaşın seyri ve ordunun faaliyetleriyle ilgili tüm haber ve görsellerin yayınlanmadan önce kendi "sansür birimine" gönderilmesini istemişti.



SAYILAR DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR
Tel Aviv yönetimi, Gazze'deki saldırılar sırasında bugüne kadar 43 İsrail askerinin öldüğünü duyurmuştu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Lübnan'daki Hizbullah ise Gazze'de ve Lübnan sınırında ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu belirtmişti.

İsrailli mezarlık yöneticilerinden itiraf gibi açıklama
Tüm bu açıklamalarından ardından ise eli kanlı İsrail ordusunda ölenlerin sayısının çok daha fazla olduğu gözler önüne serilmiş oldu.



HER SAAT BAŞI BİR CENAZE
Kiryat Shaul Askeri Mezarlığı'nda müdürlük yapan Lior Yamin ve David Oren Baruch isimli mezarlık yetkilisi her saat başı bir cenaze gömdüklerini itiraf etti. Yöneticiler, "Her 1 -1,5 saatte bir cenaze töreni yapılıyor. Sadece Herzl Dağı'nda 48 saat içinde 50'ye yakın cesedi gömdük." İfadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
Memura erken emeklilik formülü: İsteğe bağlı sigorta imkanından nasıl yararlanılır? İşte 5 milyon kamu çalışanına rehber...
SON DAKİKA