Hamas vuruyor Bibi gizliyor! İsrailli mezarlık yöneticilerinden itiraf gibi açıklama: Her 1 -1,5 saatte bir cenaze töreni yapılıyor





SAYILAR DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR

Tel Aviv yönetimi, Gazze'deki saldırılar sırasında bugüne kadar 43 İsrail askerinin öldüğünü duyurmuştu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Lübnan'daki Hizbullah ise Gazze'de ve Lübnan sınırında ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu belirtmişti.



İsrailli mezarlık yöneticilerinden itiraf gibi açıklama

Tüm bu açıklamalarından ardından ise eli kanlı İsrail ordusunda ölenlerin sayısının çok daha fazla olduğu gözler önüne serilmiş oldu.