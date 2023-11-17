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Terör devleti İsrail'den Batı Şeria'da 'SİHA'lı katliam

Filistin devlet televizyonu, İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği SİHA saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 07:14 Güncelleme 17 Kasım 2023, 07:48
Terör devleti İsrail’den Batı Şeria’da ’SİHA’lı katliam

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde 42 gündür vahşi bir soykırıma imza atıyor.

Filistin devlet televizyonu, İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği SİHA saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

GAZZE'YE GECE BOYUNCA BOMBA YAĞDI
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin Şeyh Rıdav, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı.

İsrail'in, Deyr el-Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş bir grup insanı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.




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