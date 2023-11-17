Katil İsrail’den alçak hareket! Şifa Hastanesi’ne kendi koydukları silahlarla algı yaratmaya çalıştılar

İsrail, HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi bombaladı. Taş üstünde taş bırakmadı. İki gün önce de abluka altındaki Şifa Hastanesi'ne baskın yaptı. İçeriden "Yadsınamaz doğrular" diye video paylaştı.

Ancak görüntülerdeki birçok materyal sahtı çıktı. Bunun üzerine İsrail ordusu, videoyu yayından kaldırdı. Hastane içine soktukları gazeteci bile içeride tünel olmadığını anlattı. İsrail radyosu, içeride rehine olmadığını vurguladı.

Kanıt olarak sundukları cephanelik, NATO'nun kullandığı silahlar çıktı. HAMAS'ın ana karargahı olduğunu öne sürdükleri hastanede paslı silahlar ve birkaç kameranın kanıt olarak sunulmasına büyük eleştiri yağdı. Tel Aviv, şimdi de HAMAS militanlarının hastanedeki diğer binalarda olabileceği yalanına sarıldı.