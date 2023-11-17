SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Katil İsrail'den alçak hareket! Şifa Hastanesi'ne kendi koydukları silahlarla algı yaratmaya çalıştılar

İsrail, Gazze’de hastaneleri hedef aldı. Şifa Hastanesi’nde kendi koydukları silahlarla algı yaratmaya çalıştı. Sosyal medyadan servis ettikleri görüntüye, Tel Aviv bile inanmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Kasım 2023 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
Katil İsrail’den alçak hareket! Şifa Hastanesi’ne kendi koydukları silahlarla algı yaratmaya çalıştılar

İsrail, HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi bombaladı. Taş üstünde taş bırakmadı. İki gün önce de abluka altındaki Şifa Hastanesi'ne baskın yaptı. İçeriden "Yadsınamaz doğrular" diye video paylaştı.

Ancak görüntülerdeki birçok materyal sahtı çıktı. Bunun üzerine İsrail ordusu, videoyu yayından kaldırdı. Hastane içine soktukları gazeteci bile içeride tünel olmadığını anlattı. İsrail radyosu, içeride rehine olmadığını vurguladı.

Kanıt olarak sundukları cephanelik, NATO'nun kullandığı silahlar çıktı. HAMAS'ın ana karargahı olduğunu öne sürdükleri hastanede paslı silahlar ve birkaç kameranın kanıt olarak sunulmasına büyük eleştiri yağdı. Tel Aviv, şimdi de HAMAS militanlarının hastanedeki diğer binalarda olabileceği yalanına sarıldı.

İsrailli subay, NATO silahlarını, HAMAS'a aitmiş gibi servis etti.



ATEŞKES BİLMECESİ
İsrail, HAMAS'ın 5 günlük ateşkes için 70 esiri serbest bırakma teklifini değerlendirmeye aldı. Ama hala bir sonuç çıkmadı. Şimdi de yeni bir iddia ortaya atıldı. Katarlı bir yetkili, bu kez İsrail'in 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını öngören anlaşmasını, HAMAS'ın kabul ettiğini vurguladı. ABD ise anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanacağını hatırlattı.



NOTLAR
İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'nı vurdu. Ölü ve yaralılar var.
İsrail, Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesine bomba yağdırdı.
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evine hava saldırısı düzenledi.
ABD'de 24 Kongre üyesi, Biden'ı "Gazze için ateşkes çağrısı yapmaya" davet etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 42. gün! Katliam ordusu yine Cibaliye Mülteci Kampı’nı hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
15 bin 707 TL! Yeni asgari ücrette veriler o rakamları işaret etti: Çalışanlar en az ne kadar alacak? İş yerlerinde maaşlar nasıl düzenlenecek?
CHP’deki ’delege borsası’ skandalında ikinci perde! 200 bin TL + lüks araba | İmamoğlu’ndan 10 bin dolarlık ödeme 50 milyon dolarlık şaibe
SON DAKİKA