CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 42. gün! Katliam ordusu yine Cibaliye Mülteci Kampı’nı hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 40 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 710'u çocuk, 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 500'e ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlar arasında 4 bin 710 çocuk, 3 bin 160 kadının olduğu aktarıldı.
Saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde ölen sağlık çalışanları sayısının 200'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 51 gazeteci ve 22 sivil savunma çalışanının da yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail ordusunun 40 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 29 bin 800 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ise yüzde 70'inden fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu kaydedildi.
İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların bulunduğu belirtilen açıklamada, 1770'i çocuk olmak üzere 3 bin 640 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu vurgulandı.
Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastane ile 52 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve 55 ambulansın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.
İbadethanelerin de hedef alındığına işaret edilen açıklamada, saldırılarda 74 caminin tamamen yıkıldığı ve 3 kilise ile 162 caminin de zarar gördüğü belirtildi.
İsrail'in 255 okulu hedef aldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 63'ünün hizmet dışı kaldığı ve 95 hükümet tesisinin de yıkıldığı ifade edildi.
SOYKIRIMCI İSRAİL 49 GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ
Soykırımcı İsrail, Filistin'de sivil katliamına devam ederken bölgeden dünyaya haber aktarmak için canını tehlikeye atan gazetecileri de açıkça hedef alıyor. İşgalci İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 49 gazeteci hayatını kaybetti.
"ŞİFA HASTANESİ GÖZALTI VE İŞKENCE MERKEZİ HALİNE GELDİ"
İsrail Şifa Hastanesi'ni hedef almaya devam ederken Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Örgüt soykırımcı İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki binaları "gözaltı ve işkence" merkezi haline getirdiğini belirtti.
Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırıdan bu yana binadan silah sesleri duyulduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
İsrail ordusunun, hastane içindeki sahneyi başka bir tarafın varlığı olmadan kontrol eden tek taraf olması, daha sonra yayınlanacak herhangi bir haber hakkında şüphe uyandırıyor.
İsrail'in Şifa Hastanesi'nin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları, bu kadar uzun saatler süren arama ve baskınları gerektirmiyor.
Ordunun kompleksin içinde geçirdiği süre, yapay bir senaryo için sahne hazırlandığı endişesini artırıyor.
Peki, Gazze'de neler oluyor? Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor.
İşte, dakika dakika yaşananlar…
06.53 Filistin devlet televizyonu: İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği SİHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı
02.48 İSRAİL ORDUSU ONLARCA ASKERİ ARAÇLA CENİN KENTİNE BASKIN DÜZENLEDİ
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca İsrail askeri aracı, buldozerlerin eşliğinde Cenin kenti ve mülteci kampına baskın yaptı. İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.
İsrail ordusuna ait helikopterler ve dronların uçuşu sırasında kentin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Olaylarda ölen ya da yaralanan kişilerin olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
16 KASIM
23.15 İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.
Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Kumsan", "Ebu Dayir", "Ebu Dan", "Eş-Şeyh" ve "El-Aseli" ailelerinin evlerini vurdu.
Haberde, Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan bu saldırı, "İsrail'in yeni bir katliamı" olarak nitelendirildi.
Saldırının yapıldığı alandan çekilen bir videoda, yıkılan binaların enkazından insanların çıkarılmaya çalışıldığı görülüyor.
19.50 Gazze'deki hükümet: İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personeli su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya
18.30 Filistin Kızılayı: İsrail tankları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattı. Ekiplerimiz hareket edemiyor ve yaralılara ulaşamıyor
18:20 Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi
15.52 BM RAPORTÖRLERİ: İSRAİL, FİLİSTİNLİLERE KARŞI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AĞIR İHLALLERLE SOYKIRIM YAPIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır ihlallerle soykırım yapmakta olduğunu bildirdi.
BM'nin farklı alanlardaki 33 raportörünün imzasıyla, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını konu alan yazılı açıklama yayımlandı.
Uluslararası topluma Filistin halkına yönelik soykırımı önleme çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır ihlallerle soykırım yapmakta olduğu belirtildi.
Açıklamada, artan soykırım kışkırtmalarının, İsrail'in "işgal altındaki Filistin halkını yok etme" yönündeki açık niyetini, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanında "ikinci Nekbe"yi gerçekleştirmesi için yüksek sesli çağrıların kanıtlarını ortaya koyduğu kaydedildi.
Raportörlerin Gazze'deki soykırım riskine ilişkin endişelerini daha önce de dile getirdikleri hatırlatılan açıklamada, "Ülkelerin çağrımıza kulak vermemesi ve derhal ateşkes sağlanmamasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bazı ülkelerin, İsrail'in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber olmamasından derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gazze'de gerçekliğin, hayatta kalanların yaşadığı dayanılmaz acı ve travmayla birlikte büyük bir felaket olduğu vurgulanan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından bu tür korkunç ihlallerin "kendini koruma adına" meşrulaştırılamayacağı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail'in tepkisinin meşru olabilmesi için kesinlikle uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde olması gerekir. Gazze'nin bazı bölümlerde yeraltı tünellerinin bulunması, doğrudan hedef alınamayan veya orantısız şekilde zarar gören bireylerin ve altyapının sivil statüsünü ortadan kaldırmaz." ifadelerine yer verildi.
"İSRAİL TARAFINDAN KEYFİ GÖZALTINA ALINAN FİLİSTİNLİLER DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"
Kısa vadede İsrail ve Hamas'a ateşkes uygulaması yönünde çağrı yapılan açıklamada, Gazze'deki insanlara acil ihtiyaç duyulan insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına izin verilmesi gerektiğine işaret edildi.
Açıklamada, Hamas'ın rehineleri koşulsuz ve güvenli bir şekilde serbest bırakması gerektiği belirtilerek, İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alınan Filistinlilerin derhal serbest bırakılması gerektiğinin de altı çizildi.
Çatışmalardan en çok etkilenen hastalar, engelliler, yaşlılar ve çocuklar için Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'e doğru insani koridorlar açılması çağrısında da bulunulan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında BM denetimi altında uluslararası bir koruyucu yapının konuşlandırılması gerektiği de kaydedildi.
Açıklamada, "BM'ye üye devletlere, söz konusu durumun yalnızca İsraillilerin ve Filistinlilerin kaderi olmadığını, aynı zamanda bölgedeki çatışmanın ciddi şekilde artmasının, daha fazla insan hakları ihlaline ve masum sivillerin acı çekmesine yol açacağını hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BM ÖZEL RAPORTÖRLERİ
BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.
BM İnsan Hakları sistemindeki "bağımsız" özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor
BM bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.
15.22 BAE'DEN GAZZE'YE 3 SU ARITMA TESİSİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle su sıkıntısının derinleştiği Gazze Şeridi'nde 3 deniz suyu arıtma tesisi kuracağını duyurdu.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla Gazze halkına insani yardım ulaştırılması için başlatılan "Yiğit Süvari 3" operasyonu kapsamında Gazze'de su arıtma tesisleri kurulacağı belirtildi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kurulması planlanan, her biri günlük 200 bin galon kapasiteli 3 deniz suyu arıtma tesisinin günlük 300 bin kişiye fayda sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarla sürdürdüğü işgalinde Gazze halkını en çok etkileyen insani sıkıntılardan biri de temiz suya erişim.
BAE'nin 5 Kasım'da başlattığı "Yiğit Süvari 3" operasyonu kapsamında ayrıca Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir sahra hastanesi kuracağı açıklanmıştı.
Daha önce de BAE'nin Filistin'e 20 milyon dolar acil yardım yapacağı ve Gazzeli 1000 çocuğun tüm tıbbi ihtiyaçlarının iyileşip ülkelerine dönene kadar BAE'deki devlet hastanelerinde sağlanacağı duyurulmuştu.
15.10 Şifa Hastanesi civarında kavşağına kadar çatışmalar sabahtan beri devam ediyor. Bölgeyi duman sütunları kaplıyor. Burası bir savaş bölgesi El-Sabr mahallesi ve Şeyh Rıdvan mahallesinin batı kesiminde de gece boyunca çatışmalar yaşandı.
15.00 İsrail ordusu bir kez daha havadan uyarı broşürleri göç çağrısı yaptı. Güneydeki Han Yunus kasabasının doğusundaki bölgelere atılan broşürler sivilleri bölgeyi boşaltmaları konusunda uyarıyor. Times of Israel'e göre, bu, operasyonların olası bir şekilde genişletilebileceğinin sinyalini veriyor. Kara harekâtından haftalar önce kuzey Gazze'ye benzer broşürler atılmıştı.
11.26 Filistin Haber Ajansı: İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 50'ye yakın kişi öldü, onlarcası yaralandı
09.44 KATİL İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'DE HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN EVİNİ BOMBALADI
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evine hava saldırısı düzenledi.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Heniyye'nin Gazze Şeridi'ndeki evini bombaladığı ifade edildi.
Saldırı anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu evin zaman zaman "Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası" olarak kullanıldığı iddia edildi.
Yerel kaynaklar, Hamas lideri Heniyye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.
08.41 İsrail ordusu çarşamba günü Gazze Şeridi'nde savaşan iki askerin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in kara harekâtını başlatmasından bu yana ölü sayısının 50'ye çıktığını duyurdu.
06.57 Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.
Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.
Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.
Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken, yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.
Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
15 KASIM
22:13 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi
21:36 Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 180 kişi artarak çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 500'e ulaştı
19:50 İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan Sabra Camii'ne ibadet esnasında hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarıyor.
18:32 GAZZE ŞERİDİ'NE 7 EKİM'DEN BU YANA İLK KEZ YAKIT GİRİŞİNE İZİN VERİLDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, saldırıların başlamasından bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ilk kez yakıt girişine izin verildi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White yaptığı açıklamada, Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 23 bin 27 litre yakıt girişi olduğunu belirtti.
17.48 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan parlamento binasını patlatarak yıktığı bildirildi.
17:42 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Son üç gündür DSÖ'ye Gazze'deki ölüm veya yaralanma sayısına ilişkin güncelleme gelmemesinin, sağlık sisteminin işleyişini değerlendirmelerini zorlaştırdığını belirten Ghebreyesus, "Gazze'deki hastanelerin yalnızca dörtte biri çalışıyor. 36 hastaneden 26'sı ya hasar, saldırı ya da yakıtı bittiği için artık hizmet veremiyor." dedi.
Ghebreyesus, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir." diye konuştu.
17.30 İsrail askerleri, yoğun saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okula İsrail bayrağı çekti.
Sosyal medyada yayılan görüntülere göre İsrail bayrağı taşıyan 3 İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir BM okulunun çatısına çıkarak bayrağı astı.
Videoda ayrıca, binanın dışında harabeye dönen çevrede, çok sayıda İsrail askeri aracı ve tankının konuşlu olduğu görüldü.
16.55 BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet boyutuna ulaşıyor, dünya bunu sarsıntı içinde izliyor. Bunun devam etmesine izin verilemez
15.56 El Kassam Tugayları, Deyr El Balah şehrinin doğusuna giren İsrail araçlarının toplandığı alanı havan toplarıyla bombaladıklarını bildirdi.
15.11 Şifa Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları soykırımcı İsrail askerlerinin onlarca sağlık personeli ve sivil alıkoyduğunu, hastane binasına ve çatıya keskin nişancılar yerleştirdiğini bildirdi.
15.05 İslami Cihad grubu, silahlı kanadının Hamas'la birlikte savaştığı Gazze'de bir İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi ve "Siyonist (İsrail) Skylark insansız hava aracını düşürdük ve kontrolünü ele geçirdik" açıklamasını yaptı.
14.35 Filistin telekomünikasyon şirketi: Gazze'de sunduğumuz iletişim hizmeti birkaç saat içinde kesilecek.
HİZBULLAH: ABD'YE SALDIRMAK ŞART
14.22 Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığı durdurmanın anahtarının ABD'ye yönelik saldırılar olduğunu söyleyerek Washington'u bölgede sivillerin öldürülmesine karışmakla suçladı.
Lübnan'daki Hizbullah hareketinin İsrail'i sivillere ilk saldıran taraf olmakla suçlayarak İsrail güçlerinin sivillere saldırmayı bırakması halinde hareketin de aynısını yapacağını söyledi ve Gazze'de çözümün ABD'ye saldırmaktan geçtiğini belirtti.
14.20 İsrail'in savaş kabinesi bakanı Benny Gantz, İsrail'in "Gazze'de ve dünyanın her yerinde" Hamas liderlerini avlayacağını söyledi.
"Sığınak şehirler, kutsal evler olmayacak. Hamas'ı yer altında ve üstünde yok etmek için nereye ihtiyacımız varsa oraya gideceğiz. Gazze'de ve dünyanın her yerinde" dedi.
Eski savunma bakanı, "Hükümetin merkezlerine ulaştığımız gibi, hükümet başkanlarına da ulaşacağız" diye ekledi.
12.47 Anadolu Ajansı'na konuşan tıbbi bir kaynak, İsrail ordusunun Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nin ameliyathane, dahiliye ve böbrek bölümlerine baskın düzenlediğini, hastanelerin bodrum katlarını bombaladığını belirtti.
12.31 BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: "(Gazze'de) Şifa Hastanesi'ne askeri baskın yapıldığına ilişkin haberler karşısında dehşete düştüm. Hastaneler savaş alanı değildir"
12.14 Dünya Sağlık Örgütü Direktörü: El Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon yapıldığına dair haberler endişe yaratıyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden irtibatımızı kaybettik.
11.40 İsrail'in saldırısı sırasında Şifa Hastanesi'nde bulunan gazeteci Cihab Ebu Şeyh, yerleşkedeki insanların "korktuğunu, vahşice sorguya çekildiğini ve aşağılandığını" söyledi ve "Dün geceden beri hayal bile edilemeyecek bir kabusa dönüştü" dedi.
"Yerleşime saldırmadan önce tüm katları, jeneratörleri, iletişim ünitesini hedef aldılar ve artık dış dünyayla hiçbir bağlantımız yok." şeklinde konuşan Ebu Şeyh, İsrail askerlerinin hala hastanedeki insanları sorguya çektiğini belirtti ve "Herkese bir kat yukarı çıkmasını, ardından soruşturma için bir alt kata gitmesini söylediler ve ardından zorla sorguya çekildiler ve çok fazla aşağılanmaya tanık oldular." dedi.
FİLİSTİN'DEN ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI
10.51 Filistin'den yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.
09.25 Gazze'deki hükümet: İsrail güçleri Şifa Hastanesine saldırarak bir kez daha iğrenç bir suç işledi
08.55 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde iki İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülen askerlerden ikisinin, Karmiel'den 27 yaşındaki Yüzbaşı Omri Yosef David ve 26 yaşındaki Yüzbaşı Yedidya Asher Lev olduğunu belirtti.
08.54 Gazze'deki Şifa Hastanesi Yönetimi İsrail'in Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ederek Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırı sırasında sırasında hastaneden tek kurşun atılmadığını söyledi.
08.32 Şifa Hastanesi Müdürü Münr el Berş, soykırımcı İsrail güçlerinin hastaneden kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş açtığını söyledi.
Berş, İsrail güçlerinin hastane kompleksi içindeki cerrahi ve acil durum binalarını aradığını ancak herhangi bir silahlı savaşçıya rastlamadığını belirtti.
07:33 Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş, hastaneye giriş operasyonunu başlatan İsrail ordusundan subaya, "Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam." dedi.
Al-Jazeera televizyon kanalının, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden aralıksız canlı telefon bağlantıları sırasında Hastane Müdürü Dr. Munir el-Berş ile İsrailli bir subay arasında geçen konuşma dikkat çekti.
Spikerin ses kalitesinin düşüklüğünden dolayı bazı diyalogların tam anlaşılmadığını iletmesi üzerine Dr. Berş, İsrailli subayla arasında geçen telefon görüşmesini aktardı.
Berş, "Ben her gün yaralılarla burada muhatap oluyorum ve şehitleri görüyorum, onlara nasıl güvenebilirim. Onlara güven olmaz." dedi.
İsrailli subayın kendisinden aşağı inmesini ve komutanıyla görüşmesini istediğini belirten Berş, "Bu konu siyasi bir alan, ben doktorum. (İsrail askerleri) Aşağıda bodrum katında bir şeyler yapıyorlar ne yaptıklarını bilmiyorum." şeklinde konuştu.
Telefon görüşmesinde subayın, aşağı inmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını aktaran Berş, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam. Ancak onun yanına inip, istediği konuda onunla işbirliği yapmamı istemesi bunu kabul etmem. Subay, daha önce kafasında planlamış olduğu şeyi yapmak istiyor. Öncesinde kurguladığı olaylar ya da oraya koyduğu bir şeyler olabilir. Önceden hazırladığı bir kurguyu yanına yalancı bir şahit tutarak oynamak istiyor. Bodrumda neler hazırlıyorlar, gürültü yapıyorlar ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Yanında yalancı bir şahit olmasını istiyor, 'sonra şunları bulduk bunları bulduk' diyecekler. Çekim yapıp, görüntüyü medyada kullanmak üzere nasıl bir kurgu ve planla hazırlayıp ne yaptıklarını bilmiyorum."
YENİ KATLİAM İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.
Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı.
07:15 Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Şifa Hastanesi'nin direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat edemeyecek." dedi.
Sevabite, İsrail işgal güçleri tarafından Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlenmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.
İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin Gazze'deki direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat etmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olacağını dile getiren Sevabite, "İşgal güçlerinin, hastaneye silahlar sokarak belirli şekilde düzenleyip görüntülerini çekeceği" tahmininde bulundu.
Sevabite, Şifa Hastanesi'ne ilişkin yaptıkları girişimleri, şöyle anlattı:
"Birkaç gün önce tüm uluslararası örgütlere ve Kızıl Haç'a Şifa kompleksindeki yaralıların kurtarılması için çağrıda bulunduk, ancak onlar yanıt vermeyi reddettiler ve kendilerini işgalin hedefleriyle aynı hizaya getirerek olup bitenlerin sorumluluğunu üstlendiler."
05:20 Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle: "Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir"
04:26 Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti
04:19 Hamas: "İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırmasından İsrail'i ve ABD Başkanı Biden'ı sorumlu tutuyoruz'"
04:17 İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu
03:39 İsrail, Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı
02:48 Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki herkesi ölüm çemberinde tutuyor
Filistin Sağlık Bakanlığınca, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğu belirtildi.
02.09 Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nden hastaları ve sağlık ekiplerini çıkardı
Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde kendisine bağlı olan Kudüs Hastanesi'nden hasta ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaları ve ailelerini, sağlık ekiplerini, hastaneden çıkarmak zorunda kaldık, tehlikelerle dolu zor bir gündü." ifadesi kullanıldı.
14 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR
23.47 ŞİFA'NIN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİ HEDEF ALDI
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde karadan kuşattığı Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi vuruldu.
Görüntülerdeki doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti.
Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
YENİDOĞAN SERVİSİNDEKİ BEBEKLER KUVÖZDEN ÇIKARILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi.
Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarının yaralıların bulunduğu hasta yataklarıyla dolu olduğu ve aynı koridorlarda, evleri bombalandığı için yerinden edilen ve hastaneye sığınan sivillerin de yaşadığı görüldü.
Bu vahim duruma dair konuşan Filistinli bir doktor, bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığını vurguladı.
Bebeklerin normalde kuvözde kalması gerektiğini belirten doktorlar, "bugüne kadar üç bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü" söyledi.
GÖREVİNİN BAŞINDAYKEN EŞİNİ KAYBETTİ
Başka bir videoda, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle gazeteciler dahil kimsenin hastaneye ulaşamaması nedeniyle hastanenin sağlık personelinden birinin buradaki insani trajediyi aktarmak için muhabirlik yaptığı görüldü.
Hastane çalışanının mikrofon uzattığı bir doktor, eşini İsrail bombardımanında kaybettiği için annesiz kalan iki küçük çocuğunu hastanede yanına alarak çalıştığını anlattı.
Yoğun bakım bölümünde çalışan doktor İsam Radi, "Görevimin başındayken karım şehit oldu. Çocuklarımı burada yanıma almak zorunda kaldım. Hala görevimin başındayım. Tüm şartlara rağmen Allah'a hamd olsun." ifadelerini kullandı.
23:22 NETANYAHU, ÜLKENİN KUZEYİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDIĞINI SÖYLEDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah ile şiddetli çatışmalar yaşandığını belirterek esirler konusunda somut gelişme olduğunda bunu açıklayacaklarını söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırındaki yerleşim birimlerinin yerel yöneticileriyle görüştü.
Netanyahu, "Kuzeyde şu anda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah'ı vuruyoruz ama orduya her türlü senaryoya hazırlıklı olmaları talimatı verildi. Hizbullah'a İsrail'i sınamamasını tavsiye ediyorum. Bu hayatlarının hatası olur." dedi.
İsrail ordusunun saldırdığı Gazze'de Hamas'a karşı bir zafer elde etmeyi istediklerini dile getiren Netanyahu, Hamas'ın "geri dönmemesini sağlayacaklarını" savundu.
23:26 BM: (Gazze'de) Kameralar önünde insani bir felaket yaşanıyor
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de kameralar önünde insani bir felaket yaşandığını, özellikle yakıt yokluğunun bu insani krizi daha da derinleştirdiğini duyurdu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Dujarric, "Biliyorsunuz Gazze'de yüz binlerce, hatta bir milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyacı var. Yani durum çok vahim." dedi.
Gazze'de en acil ihtiyaçlardan birinin yakıt olduğunu vurgulayan Dujarric, "Yakıt olmadan jeneratörleri çalıştıramaz, elektrik elde edemezsiniz. Yakıt olmadan tuzdan arındırma tesislerini çalıştıramazsınız, bu da temiz içme suyuna sahip olamayacağınız anlamına gelir. Temiz içme suyu olmadan yapamaz, kirli su içerek kendinizi riske atamazsınız. Ayrıca fırın işletemezsiniz." diye konuştu.
21.38 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 39 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 650'si çocuk, 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 198 sağlık çalışanı, 22 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de öldürüldüğü kaydedildi.
20.50 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirterek, "insanlık namına ateşkes" çağrısında bulundu
GAZZE'YE GİREN YARDIM TIRI SAYISI BİN 135'E ULAŞTI
18.26 Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 21 Ekim'den bu yana bin 135 yardım tırı giriş yaptığını belirten Filistin Kızılayı, "Maalesef İsrail'in işgalci yetkilileri şu ana kadar akaryakıt girişine izin vermedi" dedi.
16.16 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskın sırasında bir hastaneye yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, baskın sırasında Tulkerim Devlet Hastanesi'nin acil girişine yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attığı anlara ait görüntüleri paylaştı.
Bakanlık, hasta ve sağlık ekiplerinin gazdan etkilendiğini bildirdi.
16.10 El Kassam Tugayları, Gazze şehrinin batısındaki siyonist bir aracı daha "El-Yasin 105" füzesiyle hedef alıyor.
14.26 Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik." ifadelerine yer verildi.
14.18 Dünya Sağlık Örgütü: Risk altında 700 hastayı barındıran (Gazze'deki) Şifa Hastanesi'ni tahliye edemeyiz, bu çok zor olur.
GAZZE'DE HASTANELERİN YARIDAN FAZLASI HİZMET DIŞI KALDI
13.43 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı.
11.44 ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürdü.
The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, kadın ve çocukların serbest bırakılmasını sağlayacak "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" öne sürerek, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı olarak serbest bırakılmasının planlandığını ifade etti.
İsrailli yetkili, birkaç gün içinde duyurulma ihtimali olduğunu belirttiği anlaşma kapsamında, esirlerin güvenli şekilde evlerine varmasına ve Gazze'ye insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savundu.
Haberde, anlaşmanın İsrail, Katar ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) işbirliğinde "şekillendiği" belirtilerek, İsrailli yetkililerin Katar'dan "sadece arabuluculuk yapmasını değil, Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği" öne sürüldü.
HAMAS, İSRAİL'İN ESİR TAKASI KONUSUNU ERTELEDİĞİNİ AKTARMIŞTI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.
İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.
Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirmişti.
09.45 İsrail'in güneydeki evleri hedef alan hava saldırılarının ardından Han Yunus'ta hayatını kaybedenlerin sayısı en az 13'e yükseldi.
08.20 Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da baskınlara devam ediyor. Filistin haber ajansı Wafa, 20 yaşındaki Muhammed Abdülmecid el Halayka isimli bir gencin işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil'in kuzeydoğusunda yer alan Beyt Aynun kasabası yakınlarında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Raporda, Şuyukh kasabasından olan el-Halayka'nın, bıçaklı saldırı düzenlemeye çalıştığı iddiası sonrasında vurulduğu ve İsrail güçlerinin ambulans ekiplerinin kendisine yaklaşmasını engellemesiyle kanamadan dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.
05.06 İsrail askerleri, Batı Şeria'nın el-Halil kentinin doğusundaki Beyt Aynun yakınlarında bir Filistinliye ateş açarak ölümüne neden oldu.
Filistin Medya Merkezi ve Şihab haber ajansı, Muhammed Abdulmecid el-Halayka'nın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail güçleri, Halayka'nın babası ve kardeşini de olay yerinde sorguya çektikten sonra gözaltına aldı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın bölgedeki görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail güçleri, Halayka'ya, kendilerine saldırı düzenleyeceği endişesinde oldukları için ateş açtı.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı da daha önce Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Tul Kerim'de Mahmud Ali Hadayde (25) ve Hazim Muhammed Husari (28) adlı iki Filistinli'nin İsrail kurşunuyla yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
İsrail güçlerinin baskınları sebebiyle Tul Kerim Mülteci Kampı'nda yoğun çatışmalar yaşandığı belirtilirken, Kamptaki İslami ve ulusal direniş grupları, Hadayde ve Husari'nin işgal güçleri tarafından öldürülmesi sebebiyle kentte tümüyle genel grev ilan etti.
Böylece Halayka ile Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 191'e yükseldi.
13 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR
23.03 HAMAS'TAN '5 GÜN ARA -70 REHİNE' TEKLİFİ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in, esir takası konusunu ertelediğini belirtti.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, İsrail'le esir takası anlaşması ve sahadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.
Ebu Ubeyde, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetti.
İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayısının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söyledi.
Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi.
Sahadaki çatışmalara ilişkin de bilgi veren Ebu Ubeyde, Filistinli direnişçilerin, İsrail askerlerinin girdiği noktalara sızarak, tanklar ile askeri araçlarını hedef aldığını ve askerlere saldırdığını kaydetti.
Son 48 saat içinde 20 İsrail askeri aracını tamamen ya da kısmi olarak imha ettiklerini söyleyen Ebu Ubeyde, "İsrailli komutanların direnişi yok etme hayali, yenilgiden kaçıştır." diye konuştu.
Ebu Ubeyde, İzak Şamir ve İzak Rabin'in (eski İsrail başbakanları) de direnişi yok etmeye çalıştığını ve o zaman sayılarının sadece 10'larla ifade edildiğini hatırlattı.
İsrail devlet televizyonu KAN, 11 Kasım'da, İsrail ile Filistinliler arasında esir takasını ve Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesini içeren bir anlaşmaya varılması için ABD ile Katar'ın arabuluculuğunda yoğun görüşmelerin yürütüldüğünü iddia etmişti.
22:40 Filistin resmi haber ajansı: İsrail güçlerinin Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 31 kişi öldü
22:20 İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEKİ PARLAMENTO BİNASINI İŞGAL ETTİ
İsrail ordusu, topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını işgal etti.
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin Parlamentosu binasında bulunduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafta, İsrail ordusunun Golani Tugayı askerlerinin, parlamento salonunda İsrail bayrakları ile poz verdiği görüldü.
Filistin'de son genel seçim 2006'da yapılmıştı ve Hamas seçimden zaferle çıkmıştı. 2005'te yapılan ve Hamas'ın katılmadığı devlet başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı.
Hamas, 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosunda 76 sandalye kazanmıştı.
İŞGALCİ İSRAİL'DEN SKANDAL KARAR
22.01 İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, 'Terörle Mücadele Yasası'nı da değiştirdi. İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.
İsrail'de Savunma Bakanı, daha önce İsrailli olmayan kişileri ancak "nitelikli bir uluslararası kuruluş tarafından terörist olarak tanımlanmasının" ardından terörist olarak ilan edebiliyordu. Yasada ayrıca "terör operatörü" tanımı, "bir terör örgütünün resmi üyesi olmayan finansörlerini" de kapsayacak şekilde genişletildi.
21:54 GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKETLER ATILDI
İsrail ordusunun topyekün ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketler atıldı.
Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'e roketlerle saldırdığını" duyurdu.
21:23 BM: Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor
19:35 UNRWA: Gazze'deki insani operasyonlar 48 saat içinde duracak
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörlüğü, yakıt tedarik edilmediği için 48 saat içinde insani operasyonlarının duracağını bildirdi.
UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediği için insani operasyonlar 48 saat içinde duracak. Gazze'ye 7 Ekim'den beri yakıt verilmiyor. İkisi de hayat kurtaracak: Hastane için mi yoksa temiz su için mi yakıt kullanılması, zor bir karar. Ne yazık ki bu farazi bir soru değil." ifadesini kullandı.
White, son üç haftadır İsrail ve UNRWA'nın yakın koordinasyonuyla Mısır sınırındaki bir akaryakıt deposundan yakıt aldıklarını ancak "bu yakıt deposunun da şimdi boş olduğunu" duyurdu.
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana aralıksız saldırdığı ve ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 1,5 milyon insan göçe zorlandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine düzenlenen 100'den fazla saldırının belgelendiğini bildirmişti.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.
19.54 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 38 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 630'u çocuk, 3 bin 130'u kadın olmak üzere 11 bin 240 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 198 sağlık, 21 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 11 bin 240 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, ölenlerden 4 bin 630'unun çocuk, 3 bin 130'unun da kadın olduğu belirtildi.
Açıklamada, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralı sayısının 29 bine ulaştığı ve Gazze Şeridi'nde 1 milyon 500 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.
İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların bulunduğu belirtilen açıklamada, 1740'ı çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu vurgulandı.
Açıklamada, İsrail saldırıları sebebiyle 25 hastane ile 52 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı ve 55 ambulansın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.
İbadethanelerin de hedef alındığına değinilen açıklamada, saldırılarda 71 caminin tamamen yıkıldığı ve 3 kilise ile 156 caminin de zarar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 41 bin 120 konutun yerle bir edildiği, toplam 222 bin 300 konutun da hasar aldığı kaydedildi.
İsrail'in 253 okulu hedef aldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 63'ünün hizmet dışı kaldığı ve 94 hükümet tesisinin de yıkıldığı aktarıldı.
18:55 Sınır Tanımayan Doktorlar: (Gazze'deki) Şifa Hastanesi'nin yanı başındaki hastalara giden ambulansa saldırdılar. Hastanenin etrafında tedavi bekleyen yaralıları içeri alamıyoruz
18.43 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 3 bin 250'den fazla kişi kayıp veya enkaz altında olduğu öğrenildi. Bu sayının bin 700'ünün çocuk olduğu öğrenildi.
18.36 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü, son üç gündür yakıt eksikliği, internet kesintisi ve diğer sıkıntılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ölü sayılarını güncelleyemediklerini söyledi.
17: 20 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti.
17.00 El Kassam Tugayları, Gazze şehrinin batısındaki iki siyonist tankı "El-Yasin 105" füzeleriyle hedef aldıklarını duyurdu.
16.55 BM: İsrail güçlerinin (Filistinli nüfusu sürdüğü) Gazze'nin güneyindeki BM binasına yönelik son saldırısı bölgede güvenli bir yer olmadığının yeni bir göstergesi
15.06 El Kassam Tugayları, Gazze Şehri'nin batısında "Yasin 105" mermisi ve "Tandum" mermisine sahip iki siyonist tankı hedef aldıklarını belirtti.
13.35 BM Filistin Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNRWA) sözcüsü Juliette Touma, El Cezire'ye, BM'nin savaşta öldürülen üyelerini anması nedeniyle bugünün "küresel yas günü" olduğunu söyledi.
12.08 Gazze Şifa Hastanesi Müdürü: "Hastanemizdeki elektrik kesintisi ve hizmetlerin aksamasından dolayı 6'sı bebek toplam 20 kişi hayatını kaybetti"
11.40 Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırıların yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve tutuklama kampanyalarıyla zulme devam ediyor. Bir gecede en az 14 baskın düzenleyen İsrail, Batı Şeria'da 66 yaşındaki İsa el Kadı'yı öldürdü.
7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 187 Filistinli öldürüldü ve 2.500'den fazlası tutuklu, çoğu da idari gözaltında. Bu, yargılanmadan tutulabilecekleri veya süresiz olarak suçlanabilecekleri anlamına geliyor.
11.30 Avrupa Birliği Dış Politika Komiseri: Derhal, geçici ve çoklu ateşkes ile Gazze'ye insani koridorların açılmasını talep ediyoruz
11.15 Gazze Sağlık Bakanlığı: An itibarıyla Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler faaliyetlerini durdurdu.
10.49 Kudüs Tugayları: Kisufim ve Mars askeri bölgelerini yoğun füze salvolarıyla hedef aldık.
10.23 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine yönelik saldırılar sona ermediği sürece İran bağlantılı gruplara yönelik ek saldırı seçeneğini de dışlamadı.
Austin, Seul'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Bu saldırılar durmalı ve eğer durmazlarsa, o zaman birlikleri korumak için gerekeni yapmaktan bir kez daha tereddüt etmeyeceğiz" dedi.
Austin'in yorumları, ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin doğusunda gece boyunca hava saldırıları düzenlediğini açıklamasından saatler sonra geldi.
09.20 Soykırımcı İsrail Gazze'de bombardımana devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, özellikle de Gazze'nin merkezinde yaşayanlar, Nuseyrat mülteci kampı ve Han Yunuslar işgalci İsrail'in bombardımanı altında bir gece daha geçirdi.
Nuseyrat mülteci kampı yoğun bir şekilde bombalandı, bir cami ve çevre mahalleler de yıkıldı, çok sayıda insan hâlâ enkaz altında.
Kuzeyde ise savaşın başından bu yana bombardımanın hedefi olan Cibaliye mülteci kampına yeniden saldırı düzenlendi ve 19 kişi hayatını kaybetti.
08:09 İsrail Hapishaneler İdaresinin aralarında Mahkum Hareketi liderlerinin de olduğu mahkumların toplu olarak farklı yerlere transfer edilme işlemlerini artırdığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin hükümetine bağlı resmi bir kurum olan Esirler Cemiyeti ve sivil toplum örgütü olan Esirler Kulübünden yapılan açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresinin cezaevlerinde tutulan mahkumların toplu transfer operasyonlarını artırmayı sürdürdüğü" kaydedildi.
Transferler sırasında taciz işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, çeşitli tacizlere maruz kalanlar arasında, hayatının 44 yılını hapishanede geçirmiş olan Filistinli Nail el-Bergusi'nin (66) de olduğu belirtildi.
Açıklamada, 34 yılı aralıksız olmak üzere toplam 44 yıl hapis yatan Bergusi'nin nakil sırasında yaralayıcı darp eylemine maruz kaldığı ifade edildi.
Her iki kurum tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den sonra Filistinli mahkumların hapishanedeki bölümler arası, farklı hapishanelere taşınmaları ya da hücre hapsine maruz bırakılmaları şeklinde uyguladığı operasyonlarda tırmanış olduğuna dikkat çekildi.
Esirler Kulübü verilerine göre, 7 Ekim sonrasında, ev baskınları, kontrol noktalarında insanların alıkonulmaları olmak üzere İsrail güçleri tarafından gözaltında tutulan Filistinlilerin sayısı 2 bin 470'e yükseldi.
İsrail ordusuna bağlı askerler, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kent, belde ve köylerindeki evlere gece gündüz baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına almayı aralıksız sürdürüyor.
UÇURUMA HIZLA YAKLAŞILIYOR
03:54 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçişleri sürecindeki tehlikelerden dolayı oldukça endişeli olduğunu duyurdu.
ICRC, tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekipleri ve iletişim biriminde çalışan görevlilerinin ailelerini arayan ve yardım isteyen birçok kişiyle telefon görüşmesi yapıldığı kaydedildi.
Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişi olduğunun belirtildiği açıklamada "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor." ifadesi kullanıldı
00:12 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Şifa Hastanesi'ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hastanede elektriğin ve suyun olmadığı, internetin ise çok zayıf olduğu 3 gün yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun temel bakım hizmetlerinin sağlanmasını önemli derece etkilediğini belirtti.
Ghebreyesus, bölgede sürekli duyulan silah sesleri ve bombalamaların, zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.
Güvenli bölge olması gereken hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünyanın sessiz kalamayacağının altını çizen Ghebreyesus, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.