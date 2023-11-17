CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 42. gün! Katliam ordusu yine Cibaliye Mülteci Kampı’nı hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'e roketlerle saldırdığını" duyurdu.

İsrail'de Savunma Bakanı, daha önce İsrailli olmayan kişileri ancak "nitelikli bir uluslararası kuruluş tarafından terörist olarak tanımlanmasının" ardından terörist olarak ilan edebiliyordu. Yasada ayrıca "terör operatörü" tanımı, "bir terör örgütünün resmi üyesi olmayan finansörlerini" de kapsayacak şekilde genişletildi.

İŞGALCİ İSRAİL'DEN SKANDAL KARAR 22.01 İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı. Gazze Şeridi 'ne yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, 'Terörle Mücadele Yasası'nı da değiştirdi. İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 11 bin 240 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, ölenlerden 4 bin 630'unun çocuk, 3 bin 130'unun da kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 198 sağlık, 21 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de öldürüldüğü kaydedildi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu. 19.54 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 38 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 630'u çocuk, 3 bin 130'u kadın olmak üzere 11 bin 240 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana aralıksız saldırdığı ve ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi 'nde, yaklaşık 1,5 milyon insan göçe zorlandı.

White, son üç haftadır İsrail ve UNRWA'nın yakın koordinasyonuyla Mısır sınırındaki bir akaryakıt deposundan yakıt aldıklarını ancak "bu yakıt deposunun da şimdi boş olduğunu" duyurdu.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediği için insani operasyonlar 48 saat içinde duracak. Gazze'ye 7 Ekim'den beri yakıt verilmiyor. İkisi de hayat kurtaracak: Hastane için mi yoksa temiz su için mi yakıt kullanılması, zor bir karar. Ne yazık ki bu farazi bir soru değil." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörlüğü, yakıt tedarik edilmediği için 48 saat içinde insani operasyonlarının duracağını bildirdi.

18.36 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü, son üç gündür yakıt eksikliği, internet kesintisi ve diğer sıkıntılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ölü sayılarını güncelleyemediklerini söyledi.

18.43 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 3 bin 250'den fazla kişi kayıp veya enkaz altında olduğu öğrenildi. Bu sayının bin 700'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

İsrail'in 253 okulu hedef aldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 63'ünün hizmet dışı kaldığı ve 94 hükümet tesisinin de yıkıldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 41 bin 120 konutun yerle bir edildiği, toplam 222 bin 300 konutun da hasar aldığı kaydedildi.

İbadethanelerin de hedef alındığına değinilen açıklamada, saldırılarda 71 caminin tamamen yıkıldığı ve 3 kilise ile 156 caminin de zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırıları sebebiyle 25 hastane ile 52 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı ve 55 ambulansın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların bulunduğu belirtilen açıklamada, 1740'ı çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralı sayısının 29 bine ulaştığı ve Gazze Şeridi 'nde 1 milyon 500 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

17.00 El Kassam Tugayları, Gazze şehrinin batısındaki iki siyonist tankı "El-Yasin 105" füzeleriyle hedef aldıklarını duyurdu.

16.55 BM: İsrail güçlerinin (Filistinli nüfusu sürdüğü) Gazze'nin güneyindeki BM binasına yönelik son saldırısı bölgede güvenli bir yer olmadığının yeni bir göstergesi

15.06 El Kassam Tugayları, Gazze Şehri'nin batısında "Yasin 105" mermisi ve "Tandum" mermisine sahip iki siyonist tankı hedef aldıklarını belirtti.

13.35 BM Filistin Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNRWA) sözcüsü Juliette Touma, El Cezire'ye, BM'nin savaşta öldürülen üyelerini anması nedeniyle bugünün "küresel yas günü" olduğunu söyledi.

12.08 Gazze Şifa Hastanesi Müdürü: "Hastanemizdeki elektrik kesintisi ve hizmetlerin aksamasından dolayı 6'sı bebek toplam 20 kişi hayatını kaybetti"

11.40 Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırıların yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve tutuklama kampanyalarıyla zulme devam ediyor. Bir gecede en az 14 baskın düzenleyen İsrail, Batı Şeria'da 66 yaşındaki İsa el Kadı'yı öldürdü.

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 187 Filistinli öldürüldü ve 2.500'den fazlası tutuklu, çoğu da idari gözaltında. Bu, yargılanmadan tutulabilecekleri veya süresiz olarak suçlanabilecekleri anlamına geliyor.

11.30 Avrupa Birliği Dış Politika Komiseri: Derhal, geçici ve çoklu ateşkes ile Gazze'ye insani koridorların açılmasını talep ediyoruz

11.15 Gazze Sağlık Bakanlığı: An itibarıyla Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler faaliyetlerini durdurdu.

10.49 Kudüs Tugayları: Kisufim ve Mars askeri bölgelerini yoğun füze salvolarıyla hedef aldık.

10.23 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine yönelik saldırılar sona ermediği sürece İran bağlantılı gruplara yönelik ek saldırı seçeneğini de dışlamadı.

Austin, Seul'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Bu saldırılar durmalı ve eğer durmazlarsa, o zaman birlikleri korumak için gerekeni yapmaktan bir kez daha tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Austin'in yorumları, ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin doğusunda gece boyunca hava saldırıları düzenlediğini açıklamasından saatler sonra geldi.

09.20 Soykırımcı İsrail Gazze'de bombardımana devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, özellikle de Gazze'nin merkezinde yaşayanlar, Nuseyrat mülteci kampı ve Han Yunuslar işgalci İsrail'in bombardımanı altında bir gece daha geçirdi.

Nuseyrat mülteci kampı yoğun bir şekilde bombalandı, bir cami ve çevre mahalleler de yıkıldı, çok sayıda insan hâlâ enkaz altında.

Kuzeyde ise savaşın başından bu yana bombardımanın hedefi olan Cibaliye mülteci kampına yeniden saldırı düzenlendi ve 19 kişi hayatını kaybetti.

08:09 İsrail Hapishaneler İdaresinin aralarında Mahkum Hareketi liderlerinin de olduğu mahkumların toplu olarak farklı yerlere transfer edilme işlemlerini artırdığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin hükümetine bağlı resmi bir kurum olan Esirler Cemiyeti ve sivil toplum örgütü olan Esirler Kulübünden yapılan açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresinin cezaevlerinde tutulan mahkumların toplu transfer operasyonlarını artırmayı sürdürdüğü" kaydedildi.

Transferler sırasında taciz işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, çeşitli tacizlere maruz kalanlar arasında, hayatının 44 yılını hapishanede geçirmiş olan Filistinli Nail el-Bergusi'nin (66) de olduğu belirtildi.

Açıklamada, 34 yılı aralıksız olmak üzere toplam 44 yıl hapis yatan Bergusi'nin nakil sırasında yaralayıcı darp eylemine maruz kaldığı ifade edildi.

Her iki kurum tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den sonra Filistinli mahkumların hapishanedeki bölümler arası, farklı hapishanelere taşınmaları ya da hücre hapsine maruz bırakılmaları şeklinde uyguladığı operasyonlarda tırmanış olduğuna dikkat çekildi.

Esirler Kulübü verilerine göre, 7 Ekim sonrasında, ev baskınları, kontrol noktalarında insanların alıkonulmaları olmak üzere İsrail güçleri tarafından gözaltında tutulan Filistinlilerin sayısı 2 bin 470'e yükseldi.

İsrail ordusuna bağlı askerler, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kent, belde ve köylerindeki evlere gece gündüz baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına almayı aralıksız sürdürüyor.

UÇURUMA HIZLA YAKLAŞILIYOR

03:54 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçişleri sürecindeki tehlikelerden dolayı oldukça endişeli olduğunu duyurdu.

ICRC, tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekipleri ve iletişim biriminde çalışan görevlilerinin ailelerini arayan ve yardım isteyen birçok kişiyle telefon görüşmesi yapıldığı kaydedildi.

Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişi olduğunun belirtildiği açıklamada "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor." ifadesi kullanıldı

00:12 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Şifa Hastanesi'ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanede elektriğin ve suyun olmadığı, internetin ise çok zayıf olduğu 3 gün yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun temel bakım hizmetlerinin sağlanmasını önemli derece etkilediğini belirtti.

Ghebreyesus, bölgede sürekli duyulan silah sesleri ve bombalamaların, zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Güvenli bölge olması gereken hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünyanın sessiz kalamayacağının altını çizen Ghebreyesus, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.