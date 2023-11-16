Katil İsrail askerlerinden alçak algı oyunu! Yardım pozu ardından katliam: Filistinli Beşir Hacı’yı şehit ettiler

41 gündür sivil yerleşim alanlarını, ibadet yerlerini, okulları ve hastaneleri bombalayan Tel Aviv, yaptığı katliamları örtmek için propaganda başlattı. Sosyal medya hesabı "idfweets"ten İsrail askerlerinin 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli bir Filistinli'ye yardım ediyormuş gibi gösterilen görüntü yayınlandı. Fotoğraftan kısa süre sonra Beşir Hacı'nın Gazze'nin güneyine ulaşmaya çalışırken yine İsrailli keskin nişancı tarafından başından ve sırtından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

RUH HASTALARI

Göz dönmüş katiller, bir süredir ablukaya aldıkları Şifa Hastanesi'ne de baskın yaptı. İçeride HAMAS militanları ve rehineleri aradı. Ancak hiçbir iz bulamadı. Bodrum katta kendi cihazlarını, silah ve mühimmatlarını bir odada topladı. Malzemeleri fotoğrafladı, videoya aldı. Bir İsrail subayı, Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş'i, bu silahların içeride ele geçirildiği yönünde şahitlik yapması için zorladı. Ancak Berş sert çıktı. "İsrail askerleri, hastanede şunları bulduk diye kurgu çekim yapmaya çalışıyor. Oraya koyduğu bir şeyleri bana onaylatmak istiyor" diyerek ahlaksız kurguyu anlattı.