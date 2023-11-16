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Katil İsrail askerlerinden alçak algı oyunu! Yardım pozu ardından katliam: Filistinli Beşir Hacı’yı şehit ettiler

Soykırımcı İsrail 41 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Kan emici İsrail askerleri, Gazze'de verdikleri görüntülerle algı yaratmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
Katil İsrail askerlerinden alçak algı oyunu! Yardım pozu ardından katliam: Filistinli Beşir Hacı’yı şehit ettiler

İsrail, HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'de adeta taş üstünde taş bırakmadı. Dünya önce seyirci kaldı. Yavaş yavaş tepkiler gelmeye başladı. Bunun üzerine İsrail askerleri, Gazze'de verdikleri pozlarla algı yaratmaya çalıştı.

41 gündür sivil yerleşim alanlarını, ibadet yerlerini, okulları ve hastaneleri bombalayan Tel Aviv, yaptığı katliamları örtmek için propaganda başlattı. Sosyal medya hesabı "idfweets"ten İsrail askerlerinin 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli bir Filistinli'ye yardım ediyormuş gibi gösterilen görüntü yayınlandı. Fotoğraftan kısa süre sonra Beşir Hacı'nın Gazze'nin güneyine ulaşmaya çalışırken yine İsrailli keskin nişancı tarafından başından ve sırtından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

RUH HASTALARI
Göz dönmüş katiller, bir süredir ablukaya aldıkları Şifa Hastanesi'ne de baskın yaptı. İçeride HAMAS militanları ve rehineleri aradı. Ancak hiçbir iz bulamadı. Bodrum katta kendi cihazlarını, silah ve mühimmatlarını bir odada topladı. Malzemeleri fotoğrafladı, videoya aldı. Bir İsrail subayı, Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş'i, bu silahların içeride ele geçirildiği yönünde şahitlik yapması için zorladı. Ancak Berş sert çıktı. "İsrail askerleri, hastanede şunları bulduk diye kurgu çekim yapmaya çalışıyor. Oraya koyduğu bir şeyleri bana onaylatmak istiyor" diyerek ahlaksız kurguyu anlattı.



İSRAİL ASKERLERİNDEN KANLI GÖSTERİ!
İsrail askeri, 79 yaşındaki Beşir Hacı'ya "yardım ediyormuş" gibi fotoğrafını çektirdi.

Sosyal medyadan servis etti. Ancak kısa süre sonra yaşlı amca, başka bir İsrail askeri tarafından katledildi.



CAMİYE BOMBA
Katil İsrail'in savaş uçakları, Gazze'deki Sabra Camii'ne saldırı düzenledi. Çok sayıda kişi can verdi.



İSRAİL'DEN TAKASA RED
İsrail, Hamas'ın elindeki 50 rehineye karşılık, cezaevlerindeki kadın ve çocukların serbest bırakılması ile 3 günlük ateşkesi kabul etmedi.



27 HASTA TÜRKİYE'DE
Sağlık Bakanı Koca, Mısır'a gitti. Nakli yapılan Gazzeli 27 kanser hastasını uçakla Ankara'ya getirdi.



İşgalci İsrail askerleri, yağma yaptıkları binaların önünde poz verdi.

İsrail askerleri, kendi silahlarını hastanede bulmuş gibi göstermek istedi.



NOTLAR
BLOOMBERG: ABD İsrail'e silah transferini 'sessizce' artırıyor.
HAMAS: İsrail'in El Şifa Hastanesi baskınında sorumluluk Biden'a ait.

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