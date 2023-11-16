Google-İsrail ortaklığı şirket içi zorbalığa da dayandı! Nimbus Projesini protesto eden çalışana terörist muamelesi: Bir tek o kişi sorgulandı

Google soykırımcı İsrail'e verdiği destekle gündeme gelmeye devam ediyor. Teknoloji devi Google'ı İsrail hükümetiyle ilişkisi dolayısıyla protesto eden bir Google çalışanları insan kaynakları tarafından resmen sorgulanıyor.

Google'ın İsrail hükümeti ve ordusu ile imzaladığı 1,2 milyar dolarlık sözleşme Project Nimbus'u terörizmi desteklediği gerekçesi ile protesto eden Google yazılım mühendisi Muhammed Hatemi, 18 Ekim'de iki dahili liste sunucusuna bir e-posta göndererek Nimbus Projesi'nin Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine dahil olduğunu belirtti.

PROJEYİ PROTESTO EDENE TERÖRİST ETİKETİ

Nimbus Projesi iki yıl önce duyurulmasından bu yana Google büyük tepkiler alıyor. İnsan hakları grupları ve uzmanlar bu durumun Filistinlilere yönelik baskıyı artıracağını belirtiyor. Şirket içinde yapılan protestoda çalışanlar Google'a bu projenin "tarihin soykırım olarak hatırlayacağı şeyin suç ortağı" olacağını belirtti. Çünkü proje İsrail'e Filistinlileri yasa dışı şekilde izlemesini kolaylaştıracak yapay zeka desteğini sağlıyor.

E-postalı protestonun ardından Google İnsan Kaynakları, Hatemi'yi toplantıya çağırdı. Hatemi, bu toplantıda mektubunun "7 Ekim'deki terörü meşrulaştırıp meşrulaştırmadığı" konusunda kendisine soru sorulduğunu belirtiyor.

SADECE TEK BİR ÇALIŞANI SORGULADILAR

The Intercept'e konuşan Hatemi, Google'ın Nimbus'a karşı muhalefeti bastırmak için sorgulanması dışında ayrıca, dini ve etnik kökeni nedeniyle dışlandığını da belirtti.

Bir grup Nimbus karşıtı Google çalışanı tarafından hazırlanan mektup protestosunun organizatörlerinden Hatami ve Josh Marxen, Hatemi dışında hiçbir çalışanın İnsan Kaynakları tarafından çağrılmadığını belirtiyor. Hatemi ise söz konusu toplantının kendisini sarstığını söylerken "Duygusal olarak çok yorucuydu. Toplantı bittiğinde ağlıyordum." dedi.

"Bu e-postayı gönderen tek Müslüman veya Orta Doğulu organizatör benim." diyen Hatemi, "Garip bir şekilde terörü meşrulaştırdığımı söyleyen insanlar nedeniyle İnsan Kaynakları'na gönderilen tek kişi bendim." şeklinde konuştu.

TÜM MEKTUPLARIN İÇERİĞİ AYNIYDI

Google'a gönderilen mektupları inceleyen Incercept haber ajansı tüm e-postaların hemen hemen aynı olduğunu belirtiyor. Marxen'in e-postasında yer alan "tüm Gazze'nin kuşatılmasından" söz ederken Hatemi'nin mektubu ise "Gazze'nin tamamen yok edilmesinden" söz ediyor.

Google Sözcüsü Courtenat Mencini ise Filistin'i destekleyen çalışanlara yönelik baskılarını açıkça itiraf etti ve İsrail'e desteklerini kanıtlar şekilde "Düzinelerce çalışan işyeri politikalarımıza uymayan bir dil içerdiği için dilekçenin paylaşımını değil bu kişinin e-postasını bildirdi." dedi. Öte yandan diğer organizatörlerin İnsan Kaynakları'ndan çağrı alıp almadığı ile ilgili konuşmadı.

400 GOOGLE VE AMAZON ÇALIŞANI PROTESTO ETMİŞTİ

Google'da 2021 yılında da Nimbus protestoları yapılmıştı. 400'e yakın Google ve Amazon çalışanı Nimbus Projesi'nden çekilmeyi ve İsrail ordusuyla tüm bağı kesmeyi talep etmişti.

The Guardian'da yayımlanan ve ayrıca sosyal medyada da paylaşılan mektupta "Google ve Amazon'un farklı geçmişlere sahip vicdanlı çalışanları olarak yazıyoruz. Amazon ve Google liderlerini Nimbus Projesi'nden çekilmeye ve İsrail ordusuyla tüm bağları kesmeye çağırmaya mecburuz." ifadesi kullanıldı.

İşverenlerimiz İsrail ordusuna ve hükümetine tehlikeli teknoloji satmak için Project Nimbus adlı bir sözleşme imzaladılar. Bu sözleşme, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere saldırdığı ve 60'tan fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 250 kişiyi öldürdüğü aynı hafta imzalandı. Şirketlerimizin inşa etmek için anlaştığı teknoloji, İsrail ordusu ve hükümeti tarafından gerçekleştirilen sistematik ayrımcılık ve yerinden edilmeyi Filistinliler için daha da acımasız ve ölümcül hale getirecek. Nimbus Projesi, İsrail ordusu ve hükümeti için bulut hizmetleri sağlamak için 1,2 milyar dolarlık bir sözleşmedir. Bu teknoloji, Filistinlilerin daha fazla izlenmesine ve yasa dışı veri toplanmasına izin veriyor ve İsrail'in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerinin genişlemesini kolaylaştırıyor.

İŞGALCİ İSRAİL'E TAM DESTEK

Google Nimbus Projesi'nin İsrail'in askeri uygulamaları ile ilgisi olmadığını iddia ederken şirketin geçmiş anlaşmaları da İsrail'i destekleyen Google'ı açıkça gösteriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliam Nimbus Projesinin şirket içinde yeni bir krize daha yol açmasına sebep oldu.

NİMBUS PROJESİ NEDİR?

Google, İsrail hükümetinin "Project Nimbus" projesine gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri satıyor. Bu proje sayesinde İsrail, Filistinlileri takip ederek daha fazla illegal veri toplarken yasa dışı yerleşimleri ise çok daha kolay bir şekilde genişletebilecek.