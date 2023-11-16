Gazze Limanını ele geçiren Katil İsrail ordusu, Mavi Marmara Şehitleri Anıtı’nı yıktı!

Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de katliama 41. gününde de devam ediyor.
Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de katliama 41. gününde de devam ediyor.
Katil İsrail ordusu Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı.
GAZZE'YE ÖLÜM YAĞDIRIYORLAR
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
Öte yandan Gazze Limanı'nın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Mavi Marmara olayları anısına yapılan anıtın yıkıldığı belirtildi. İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Limanın kontrolünü ele geçiren askerlerin bazılarının Mavi Marmara olayında da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Zırhlı kuvvetler ve özel birlikler Gazze Limanının kontrolünü ele geçirdi, 10 tünel ve 4 bina yıkıldı." denildi.
Açıklamada, daha önce Hamas'ın kontrolünde olan limanda 10 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.
العلم الاسرائيلي في مرسى غزة الذي استعملته حماس لاغراض ارهابية pic.twitter.com/TmNFKrMf7Z— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2023
MAVİ MARMARA OLAYI NEDİR?
Filistin tarafından ise henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı. İsrail, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskında 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Yaralananlardan biri de daha sonra yaşamını yitirmişti.