Gazze Limanını ele geçiren Katil İsrail ordusu, Mavi Marmara Şehitleri Anıtı’nı yıktı!





Limanın kontrolünü ele geçiren askerlerin bazılarının Mavi Marmara olayında da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Zırhlı kuvvetler ve özel birlikler Gazze Limanının kontrolünü ele geçirdi, 10 tünel ve 4 bina yıkıldı." denildi.



Açıklamada, daha önce Hamas'ın kontrolünde olan limanda 10 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.





العلم الاسرائيلي في مرسى غزة الذي استعملته حماس لاغراض ارهابية pic.twitter.com/TmNFKrMf7Z — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2023

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X platformunda,iddia ettiği Gazze Limanı'nda 3 askerin İsrail bayrağı açtığı bir fotoğrafı paylaştı.