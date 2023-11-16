Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi gözaltına alındı! Annesi o anları anlattı: "Kollarımın arasından kopardılar"

Filistin'in cesur kızı, sabaha karşı evine yapılan operasyonda, katil İsrail ordusu tarafından gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin ailesi, atv haber muhabirine Özlem Aktay'a İsrail askerlerinin yaptığı baskın anlarını anlattı.
Filistin'in cesur kızı, sabaha karşı evine yapılan operasyonda, katil İsrail ordusu tarafından gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin ailesi, atv haber muhabirine Özlem Aktay'a İsrail askerlerinin yaptığı baskın anlarını anlattı.
Anne Neriman Tamimi, askerlerin sabaha karşı uykularında eve baskın yaptığını anlattı.
AVUKAT TUTMAMIZA BİLE İZİN VERMİYORLAR
Anne Tamimi, "Ben uyuyordum fakat kendisi uyanıktı. Çünkü kendisini gelip tutuklayacaklarını tahmin ediyordu. Onu kollarımın arasından zorla aldılar. Beni de tartakladılar. Ondan sonra evi dağıtmaya başladılar. Her şeyi kırdılar ve elbiseleri etrafa dağıttılar" ifadelerini kullandı. Kızından hala haber alamadıklarını söyleyen anne Tamimi, "Avukat tutmamıza bile izin vermiyorlar" açıklamasını yaptı.
Tamimi sadece birkaç hafta önce A Haber'e konuşmuş yıllardır yaşadıkları topraklarda uğradıkları zulmü anlatmıştı. Röportajdan günler sonra tekrar İsrail zorbalığına maruz kaldı. İsrail askerleri, o gece Tamimi ailesinin evinde terör estirdi. Her yeri yıktı döktü, tüm aileyi tehdit etti. Cesur kız Tamimi ile birlikte babası da gözaltına alındı.
DÜNYA ONU BÖYLE TANIMIŞTI
Tüm dünya onu, henüz 13 yaşındayken İsrailli askere attığı tokatla tanıdı.
22 yaşındaki Ahed Tamimi, kuzenini vuran İsrailli askere karşı cesur duruşuyla tüm dünyanın takdirini kazanmıştı.
SAHTE INSTAGRAM PAYLAŞIMI DOLAYISIYLA...
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahed Tamimi'yi adına açılan sahte Instagram hesabı paylaşımı dolayısıyla gözaltına aldı. Bu, onun adına İsrailli Batı Şeria'daki yerleşimcilerin "katledilmesi" çağrısında bulunan bir Instagram gönderisinin yayınlanmasının ardından geldi.
INSTAGRAM'DA NE YAZDI:
"Yerleşimcilere mesajımız:
(Biz) El Halil'den Cenin'e kadar Batı Şeria'nın tüm şehirlerinde sizi bekliyoruz.
Seni katledeceğiz ve sen de Hitler'in sana yaptığının şaka olduğunu söyleyeceksin.
Kanını içeceğiz ve kafatasını yiyeceğiz.
Haydi, seni bekliyoruz."
AİLESİ YALANLADI
Annesi Neriman Tamimi, Pazartesi günü İsrail askerlerinin Nabi Saleh köyündeki evlerine girdiğini, eşyalarını yağmaladığını ve ardından kızını götürdüğünü söyledi. İsrail güçlerinin Tamimi'yi "yerleşimcilerin öldürülmesi çağrısında bulunmak ve Hitler'in yaptıklarının yeterli olmadığını, ancak Ahed'in Instagram hesabı olmadığını söylemekle" suçladığını söyledi.
GÖNDERİ VE HESAP YOK OLDU
Tamimi'nin ailesi kızlarının bir Instagram hesabının olmadığını ve paylaşımın sahte olduğunu söyledi.
Aynı zamanda İsrailli askerlerin tutuklama gerekçesi olarak gösterdiği paylaşım artık internette görüntülenmiyor, ayrıca Tamimi'nin adı ve fotoğrafının bulunduğu hesapta aktif bulunmuyor.
TERÖRİST OLARAK NİTELENDİRDİLER
İsrail ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben Gvir, eski adıyla Twitter'da X hesabında "terörist" olarak nitelendirdiği Bayan Tamimi'yi tutuklayan güvenlik güçlerini tebrik etti.
DESTEKÇİLER BAHANE OLDUĞUNU VURGULADI
Destekçiler, çevrimiçi paylaşımın aktivisti tutuklamak ve dünya Gazze'deki çatışmayla meşgulken muhaliflere baskı yapmak için bir bahane olduğunu iddia etti.
ZUCKERBERG SANSÜRE BAŞLAMIŞTI
ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu META'ya bağlı sosyal medya platformları Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için sosyal medyada büyük bir sansür uyguluyor. Filistin'in sesi olmak isteyen binlerce kullanıcı ise META'nın engeline maruz kalıyor. Filistin konulu içerikleri kısıtlayan Zuckerberg'den yeni sosyal medya hamlesi geldi. Batı'nın Filistin'e yönelik sansürü giderek artıyor.