Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi gözaltına alındı! Annesi o anları anlattı: "Kollarımın arasından kopardılar"

Filistin'in cesur kızı, sabaha karşı evine yapılan operasyonda, katil İsrail ordusu tarafından gözaltına alındı. Ahed Tamimi 'nin ailesi, atv haber muhabirine Özlem Aktay'a İsrail askerlerinin yaptığı baskın anlarını anlattı.

AVUKAT TUTMAMIZA BİLE İZİN VERMİYORLAR Anne Tamimi, "Ben uyuyordum fakat kendisi uyanıktı. Çünkü kendisini gelip tutuklayacaklarını tahmin ediyordu. Onu kollarımın arasından zorla aldılar. Beni de tartakladılar. Ondan sonra evi dağıtmaya başladılar. Her şeyi kırdılar ve elbiseleri etrafa dağıttılar" ifadelerini kullandı. Kızından hala haber alamadıklarını söyleyen anne Tamimi , "Avukat tutmamıza bile izin vermiyorlar" açıklamasını yaptı.

Tamimi sadece birkaç hafta önce A Haber'e konuşmuş yıllardır yaşadıkları topraklarda uğradıkları zulmü anlatmıştı. Röportajdan günler sonra tekrar İsrail zorbalığına maruz kaldı. İsrail askerleri, o gece Tamimi ailesinin evinde terör estirdi. Her yeri yıktı döktü, tüm aileyi tehdit etti. Cesur kız Tamimi ile birlikte babası da gözaltına alındı.

DÜNYA ONU BÖYLE TANIMIŞTI

Tüm dünya onu, henüz 13 yaşındayken İsrailli askere attığı tokatla tanıdı.