İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın İsrail’e desteğinin sebebi belli oldu! İşin ucunda 1,5 milyar dolar var: Soykırımı eşi fonluyor

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden bile daha zengin olan Sunak ailesinin İsrailli petrol şirketiyle bağı, Sunak'ın Gazze konusundaki duruşu ile ilgili yeni soru işaretleri uyandırdı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak , haftalardır Gazze 'de Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail 'e en büyük desteği veren ülkelerden biri. Soykırımcıya desteğini göstermek için Tel Aviv'e kadar giden Rishi Sunak ile ilgili kritik bir detay ortaya çıktı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak 'ın kendisi gibi Hint kökenli olan eşi Akshata Murty'nin İngiltere Kraliyet Ailesinden bile büyük serveti olan babasının bilgi teknolojileri şirketi INFOSYS ve petrol devi BP bir ortaklık anlaşması imzaladı.

SUNAK NEDEN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIYOR?

Akshaya Murthy'nin varisi olduğu şirketin BP ile anlaşması ve bunun Rishi Sunak'ın Gazze'de ateşkes çağrısı ile bağlantısı ise İsrail'in ekim ayında BP'ye verdiği gaz arama lisansı ile ortaya çıkıyor. İsrail Enerji Bakanlığı 29 Ekim Pazar günü ülkenin Akdeniz kıyısındaki doğal gaz aramaları için altı şirkete 12 lisans verdiğini duyurmuştu. Petrol devi BP de bu şirketlerden biri. Peki Rishi Sunak'ın İsrail ile bağlantısı ise tam da bu noktada ortaya çıkıyor.

ARKASINDAN 1,5 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Rishi Sunak'ın kayınpederinin şirketi Infosy, geçtiğimiz ağustos ayında, İsrail'den Gazze ve çevresinde gaz arama lisansı alan BP ile 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Tüm bu bilgiler ışığında ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın eşinin şirketi Infosys'in çıkarları yani aslında yalnızca para için İsrail'e destek olduğu akıllara geliyor.

"NEDEN ATEŞKES İSTESİN Kİ?"

Geçtiğimiz günlerde BM ile silah üreticilerinin ilişkisine dikkat çeken sosyal medya kullanıcısı Sara Elşerif de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ailesinin aile şirketinin İsrail ile bağlantısına dikkat çekti ve şöyle konuştu:

Şimdi size bu adamın neden ateşkes isteyemeyeceğini göstereceğim. Çünkü kendisi ve ailesi de bu savaşta bankacılık yapıyor. Eğer bebeğinin annesi bu işten çok para kazanıyorsa, bu adam neden Gazze'de olup bitenlere bir son vermeye çalışsın ya da ateşkes istesin ki?

NEDİR BU INFOSYS?

Hindistan merkezli Infosys Limited, bilişim teknolojileri ve danışmanlık şirketi olup 1989'da Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murthy'nin babası NR Narayana Murthy tarafından kurulmuştu. Şirket BP'nin yanı sıra Aramco, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil ve Shell'e de hizmet veriyor.