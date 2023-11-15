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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey'den destek mesajı: Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacak

ABD'li şarkıcı Halsey'den Gazze paylaşımı geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin uzun süredir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 22:39 Güncelleme 15 Kasım 2023, 23:08
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’den destek mesajı: Filistin’e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacak

Soykırımcı İsrail 40 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor.

El Kassam Tugaylarının hastanede konuşlandığı yalanı ile haftalardır Filistinlilerin sığındığı, yaralıların tedavi gördüğü hastaneleri hedef alan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.

Öte yandan Dünyaca ünlü pop şarkıcı Halsey'den Gazze paylaşımı geldi.

Halsey, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da, Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi.

Dünyadaki artan İslamofobi'ye dikkati çeken sanatçı, herkesin özgür ve güvenli bir hayata sahip olma hakkı olduğunun altını çizdi. ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım gönderen çeşitli kuruluşlara yüksek meblağlarda bağış yapacağını duyurdu.

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