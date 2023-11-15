Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey’den destek mesajı: Filistin’e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacak

Halsey, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da, Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi.