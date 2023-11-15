"ŞİFA HASTANESİ GÖZALTI VE İŞKENCE MERKEZİ HALİNE GELDİ"
İsrail Şifa Hastanesi'ni hedef almaya devam ederken Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Örgüt soykırımcı İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki binaları "gözaltı ve işkence" merkezi haline getirdiğini belirtti.
Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırıdan bu yana binadan silah sesleri duyulduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
İsrail ordusunun, hastane içindeki sahneyi başka bir tarafın varlığı olmadan kontrol eden tek taraf olması, daha sonra yayınlanacak herhangi bir haber hakkında şüphe uyandırıyor.
İsrail'in Şifa Hastanesi'nin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları, bu kadar uzun saatler süren arama ve baskınları gerektirmiyor.
Ordunun kompleksin içinde geçirdiği süre, yapay bir senaryo için sahne hazırlandığı endişesini artırıyor.
Peki, Gazze'de neler oluyor? Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor.
İşte, dakika dakika yaşananlar…
22:13 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi
21:36 Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 180 kişi artarak çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 500'e ulaştı
19:50 İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan Sabra Camii'ne ibadet esnasında hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarıyor.
18:32 GAZZE ŞERİDİ'NE 7 EKİM'DEN BU YANA İLK KEZ YAKIT GİRİŞİNE İZİN VERİLDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, saldırıların başlamasından bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ilk kez yakıt girişine izin verildi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White yaptığı açıklamada, Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 23 bin 27 litre yakıt girişi olduğunu belirtti.
17.48 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan parlamento binasını patlatarak yıktığı bildirildi.
17:42 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Son üç gündür DSÖ'ye Gazze'deki ölüm veya yaralanma sayısına ilişkin güncelleme gelmemesinin, sağlık sisteminin işleyişini değerlendirmelerini zorlaştırdığını belirten Ghebreyesus, "Gazze'deki hastanelerin yalnızca dörtte biri çalışıyor. 36 hastaneden 26'sı ya hasar, saldırı ya da yakıtı bittiği için artık hizmet veremiyor." dedi.
Ghebreyesus, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir." diye konuştu.
17.30 İsrail askerleri, yoğun saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okula İsrail bayrağı çekti.
Sosyal medyada yayılan görüntülere göre İsrail bayrağı taşıyan 3 İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir BM okulunun çatısına çıkarak bayrağı astı.
Videoda ayrıca, binanın dışında harabeye dönen çevrede, çok sayıda İsrail askeri aracı ve tankının konuşlu olduğu görüldü.
16.55 BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet boyutuna ulaşıyor, dünya bunu sarsıntı içinde izliyor. Bunun devam etmesine izin verilemez
15.56 El Kassam Tugayları, Deyr El Balah şehrinin doğusuna giren İsrail araçlarının toplandığı alanı havan toplarıyla bombaladıklarını bildirdi.
15.11 Şifa Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları soykırımcı İsrail askerlerinin onlarca sağlık personeli ve sivil alıkoyduğunu, hastane binasına ve çatıya keskin nişancılar yerleştirdiğini bildirdi.
15.05 İslami Cihad grubu, silahlı kanadının Hamas'la birlikte savaştığı Gazze'de bir İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi ve "Siyonist (İsrail) Skylark insansız hava aracını düşürdük ve kontrolünü ele geçirdik" açıklamasını yaptı.
14.35 Filistin telekomünikasyon şirketi: Gazze'de sunduğumuz iletişim hizmeti birkaç saat içinde kesilecek.
HİZBULLAH: ABD'YE SALDIRMAK ŞART
14.22 Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığı durdurmanın anahtarının ABD'ye yönelik saldırılar olduğunu söyleyerek Washington'u bölgede sivillerin öldürülmesine karışmakla suçladı.
Lübnan'daki Hizbullah hareketinin İsrail'i sivillere ilk saldıran taraf olmakla suçlayarak İsrail güçlerinin sivillere saldırmayı bırakması halinde hareketin de aynısını yapacağını söyledi ve Gazze'de çözümün ABD'ye saldırmaktan geçtiğini belirtti.
14.20 İsrail'in savaş kabinesi bakanı Benny Gantz, İsrail'in "Gazze'de ve dünyanın her yerinde" Hamas liderlerini avlayacağını söyledi.
"Sığınak şehirler, kutsal evler olmayacak. Hamas'ı yer altında ve üstünde yok etmek için nereye ihtiyacımız varsa oraya gideceğiz. Gazze'de ve dünyanın her yerinde" dedi.
Eski savunma bakanı, "Hükümetin merkezlerine ulaştığımız gibi, hükümet başkanlarına da ulaşacağız" diye ekledi.
12.47 Anadolu Ajansı'na konuşan tıbbi bir kaynak, İsrail ordusunun Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nin ameliyathane, dahiliye ve böbrek bölümlerine baskın düzenlediğini, hastanelerin bodrum katlarını bombaladığını belirtti.
12.31 BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: "(Gazze'de) Şifa Hastanesi'ne askeri baskın yapıldığına ilişkin haberler karşısında dehşete düştüm. Hastaneler savaş alanı değildir"
12.14 Dünya Sağlık Örgütü Direktörü: El Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon yapıldığına dair haberler endişe yaratıyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden irtibatımızı kaybettik.
11.40 İsrail'in saldırısı sırasında Şifa Hastanesi'nde bulunan gazeteci Cihab Ebu Şeyh, yerleşkedeki insanların "korktuğunu, vahşice sorguya çekildiğini ve aşağılandığını" söyledi ve "Dün geceden beri hayal bile edilemeyecek bir kabusa dönüştü" dedi.
"Yerleşime saldırmadan önce tüm katları, jeneratörleri, iletişim ünitesini hedef aldılar ve artık dış dünyayla hiçbir bağlantımız yok." şeklinde konuşan Ebu Şeyh, İsrail askerlerinin hala hastanedeki insanları sorguya çektiğini belirtti ve "Herkese bir kat yukarı çıkmasını, ardından soruşturma için bir alt kata gitmesini söylediler ve ardından zorla sorguya çekildiler ve çok fazla aşağılanmaya tanık oldular." dedi.
FİLİSTİN'DEN ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI
10.51 Filistin'den yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.
09.25 Gazze'deki hükümet: İsrail güçleri Şifa Hastanesine saldırarak bir kez daha iğrenç bir suç işledi
08.55 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde iki İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülen askerlerden ikisinin, Karmiel'den 27 yaşındaki Yüzbaşı Omri Yosef David ve 26 yaşındaki Yüzbaşı Yedidya Asher Lev olduğunu belirtti.
08.54 Gazze'deki Şifa Hastanesi Yönetimi İsrail'in Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ederek Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırı sırasında sırasında hastaneden tek kurşun atılmadığını söyledi.
08.32 Şifa Hastanesi Müdürü Münr el Berş, soykırımcı İsrail güçlerinin hastaneden kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş açtığını söyledi.
Berş, İsrail güçlerinin hastane kompleksi içindeki cerrahi ve acil durum binalarını aradığını ancak herhangi bir silahlı savaşçıya rastlamadığını belirtti.
07:33 Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş, hastaneye giriş operasyonunu başlatan İsrail ordusundan subaya, "Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam." dedi.
Al-Jazeera televizyon kanalının, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden aralıksız canlı telefon bağlantıları sırasında Hastane Müdürü Dr. Munir el-Berş ile İsrailli bir subay arasında geçen konuşma dikkat çekti.
Spikerin ses kalitesinin düşüklüğünden dolayı bazı diyalogların tam anlaşılmadığını iletmesi üzerine Dr. Berş, İsrailli subayla arasında geçen telefon görüşmesini aktardı.
Berş, "Ben her gün yaralılarla burada muhatap oluyorum ve şehitleri görüyorum, onlara nasıl güvenebilirim. Onlara güven olmaz." dedi.
İsrailli subayın kendisinden aşağı inmesini ve komutanıyla görüşmesini istediğini belirten Berş, "Bu konu siyasi bir alan, ben doktorum. (İsrail askerleri) Aşağıda bodrum katında bir şeyler yapıyorlar ne yaptıklarını bilmiyorum." şeklinde konuştu.
Telefon görüşmesinde subayın, aşağı inmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını aktaran Berş, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam. Ancak onun yanına inip, istediği konuda onunla işbirliği yapmamı istemesi bunu kabul etmem. Subay, daha önce kafasında planlamış olduğu şeyi yapmak istiyor. Öncesinde kurguladığı olaylar ya da oraya koyduğu bir şeyler olabilir. Önceden hazırladığı bir kurguyu yanına yalancı bir şahit tutarak oynamak istiyor. Bodrumda neler hazırlıyorlar, gürültü yapıyorlar ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Yanında yalancı bir şahit olmasını istiyor, 'sonra şunları bulduk bunları bulduk' diyecekler. Çekim yapıp, görüntüyü medyada kullanmak üzere nasıl bir kurgu ve planla hazırlayıp ne yaptıklarını bilmiyorum."
YENİ KATLİAM İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.
Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı.
07:15 Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Şifa Hastanesi'nin direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat edemeyecek." dedi.
Sevabite, İsrail işgal güçleri tarafından Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlenmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.