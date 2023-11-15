CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 40. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil

05:20 Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle: "Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir"

"Birkaç gün önce tüm uluslararası örgütlere ve Kızıl Haç'a Şifa kompleksindeki yaralıların kurtarılması için çağrıda bulunduk, ancak onlar yanıt vermeyi reddettiler ve kendilerini işgalin hedefleriyle aynı hizaya getirerek olup bitenlerin sorumluluğunu üstlendiler."

Sevabite, Şifa Hastanesi'ne ilişkin yaptıkları girişimleri, şöyle anlattı:

04:26 Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti 04:19 Hamas: "İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırmasından İsrail'i ve ABD Başkanı Biden'ı sorumlu tutuyoruz'" 04:17 İsrail ordusu, Gazze 'deki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu 03:39 İsrail, Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı 02:48 Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki herkesi ölüm çemberinde tutuyor Filistin Sağlık Bakanlığınca, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğu belirtildi.

02.09 Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nden hastaları ve sağlık ekiplerini çıkardı



Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde kendisine bağlı olan Kudüs Hastanesi'nden hasta ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaları ve ailelerini, sağlık ekiplerini, hastaneden çıkarmak zorunda kaldık, tehlikelerle dolu zor bir gündü." ifadesi kullanıldı.

14 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR

23.47 ŞİFA'NIN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde karadan kuşattığı Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi vuruldu.

Görüntülerdeki doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti.

Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

YENİDOĞAN SERVİSİNDEKİ BEBEKLER KUVÖZDEN ÇIKARILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi.

Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarının yaralıların bulunduğu hasta yataklarıyla dolu olduğu ve aynı koridorlarda, evleri bombalandığı için yerinden edilen ve hastaneye sığınan sivillerin de yaşadığı görüldü.

Bu vahim duruma dair konuşan Filistinli bir doktor, bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığını vurguladı.

Bebeklerin normalde kuvözde kalması gerektiğini belirten doktorlar, "bugüne kadar üç bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü" söyledi.

GÖREVİNİN BAŞINDAYKEN EŞİNİ KAYBETTİ

Başka bir videoda, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle gazeteciler dahil kimsenin hastaneye ulaşamaması nedeniyle hastanenin sağlık personelinden birinin buradaki insani trajediyi aktarmak için muhabirlik yaptığı görüldü.

Hastane çalışanının mikrofon uzattığı bir doktor, eşini İsrail bombardımanında kaybettiği için annesiz kalan iki küçük çocuğunu hastanede yanına alarak çalıştığını anlattı.

Yoğun bakım bölümünde çalışan doktor İsam Radi, "Görevimin başındayken karım şehit oldu. Çocuklarımı burada yanıma almak zorunda kaldım. Hala görevimin başındayım. Tüm şartlara rağmen Allah'a hamd olsun." ifadelerini kullandı.

23:22 NETANYAHU, ÜLKENİN KUZEYİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDIĞINI SÖYLEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah ile şiddetli çatışmalar yaşandığını belirterek esirler konusunda somut gelişme olduğunda bunu açıklayacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırındaki yerleşim birimlerinin yerel yöneticileriyle görüştü.

Netanyahu, "Kuzeyde şu anda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah'ı vuruyoruz ama orduya her türlü senaryoya hazırlıklı olmaları talimatı verildi. Hizbullah'a İsrail'i sınamamasını tavsiye ediyorum. Bu hayatlarının hatası olur." dedi.

İsrail ordusunun saldırdığı Gazze'de Hamas'a karşı bir zafer elde etmeyi istediklerini dile getiren Netanyahu, Hamas'ın "geri dönmemesini sağlayacaklarını" savundu.

23:26 BM: (Gazze'de) Kameralar önünde insani bir felaket yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de kameralar önünde insani bir felaket yaşandığını, özellikle yakıt yokluğunun bu insani krizi daha da derinleştirdiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Dujarric, "Biliyorsunuz Gazze'de yüz binlerce, hatta bir milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyacı var. Yani durum çok vahim." dedi.

Gazze'de en acil ihtiyaçlardan birinin yakıt olduğunu vurgulayan Dujarric, "Yakıt olmadan jeneratörleri çalıştıramaz, elektrik elde edemezsiniz. Yakıt olmadan tuzdan arındırma tesislerini çalıştıramazsınız, bu da temiz içme suyuna sahip olamayacağınız anlamına gelir. Temiz içme suyu olmadan yapamaz, kirli su içerek kendinizi riske atamazsınız. Ayrıca fırın işletemezsiniz." diye konuştu.

21.38 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 39 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 650'si çocuk, 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 198 sağlık çalışanı, 22 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de öldürüldüğü kaydedildi.

20.50 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirterek, "insanlık namına ateşkes" çağrısında bulundu

GAZZE'YE GİREN YARDIM TIRI SAYISI BİN 135'E ULAŞTI

18.26 Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 21 Ekim'den bu yana bin 135 yardım tırı giriş yaptığını belirten Filistin Kızılayı, "Maalesef İsrail'in işgalci yetkilileri şu ana kadar akaryakıt girişine izin vermedi" dedi.

16.16 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskın sırasında bir hastaneye yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attı.