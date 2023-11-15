10 Numara için yapılan kirli pazarlık ortaya çıktı: Suella Braverman mektubunda tek tek ifşa etti! İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın koltuğu pamuk ipliğine bağlı

İngiltere 'de '10 Numara' krizi devam ediyor. Filistin yanlısı mitingleri engellemek için her türlü baskıyı yapan ve sonunda mitinglere izin veren Londra polisini hedef aldığı için görevden alınan İngiltere eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Başbakan Rishi Sunak 'a yazdığı mektupta bütün sırlar ortaya döküldü.

Suella Braverman'ın 1318 kelimelik istifa mektubu Rishi Sunak kabinesinde geçirdiği günlere ilişkin sırları ortaya dökerken 44 günlük Başbakan Liz Truss'ın ardından Sunak'ın başbakanlık koltuğuna geçmeyi nasıl başardığı hakkında da bilgi verdi.

RISHI SUNAK'IN KOLTUĞU PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

Sunak ile 10 Numara için yapıkları pazarlığı açıkça belirten Suella Braverman, Sunak'ın İngiltere'ye liderlik etmeye uygun olmadığını öne sürmekle kalmayıp onu "ihanet, ikiyüzlülük ve zayıflıkla" suçladı. Görevden alınan bakan Suella Braverman'ın kirli pazarlığı ifşa etmesinin ardından koltuğu zaten sağlam olmayan Rishi Sunak'ın tamamen pamuk ipliğine bağlandı.

Görevden alınan İngiltere eski İçişleri Bakanı Suella Braverman, Sunak'ın geçtiğimiz yıl başbakanlık seçimini kazanmak için kendisi ile bir anlaşma yaptığını ve Sunak'ın başbakan olduktan sonra söz konusu anlaşmadan vazgeçtiğini belirtiyor.

RISHI SUNAK BORIS JOHNSON'I NASIL ELEDİ?

Geçtiğimiz yıl 44 günlük görev süresi ile İngiltere'nin en kısa süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçen Liz Truss'ın görevden ayrılmasının ardından Rishi Sunak'ın karşısında aday olarak Boris Johnson vardı.

OYLAMA BİLE YAPILMADAN KAZANDI

Göreve geldiği andan itibaren görevi bırakılacağı iddia edilen Liz Truss istifasını verirken Suella Breverman'ın, koltuğa geçmesi için Rishi Sunak'ı desteklediğini belirten the Times, Sunak'ın kaybedeceğinin düşünüldüğünü fakat Braverman'ın desteği ile Muhafazakar Parti üyeleri arasında oylama yapılmadan 10. Sıraya geçmesine izin verilerek kritik bir adım atıldığını belirtti.

KİRLİ PAZARLIK BU MEKTUPTA

Braverman, Sunak'a yazdığı mektupta iktidar için yaptıkları kirli pazarlığı açıkça ortaya döktü. Dört özel vaadi belgelediğini iddia eden Braverman, ortalığı karıştırdı. İngiliz basını ise "10 Numara" için yapılan kirli pazarlığı madde madde ortaya çıkardı. Braverman'ın mektubu, Rishi Sunak'ın Liz Truss'tan başbakanlık görevini devralması için Braverman'dan aldığı "kritik" destek için "açık şartlar içeren bir belgeyi" kabul ettiğini fakat koltuğa oturduktan sonra ise anlaşmayı yerine getirmediğini belirtiyor.

SUELLA BRAVERMAN, RISHI SUNAK'TAN NE İSTEDİ?

Sunak ve Braverman'ın iktidara geçmek için yaptığı anlaşmanın ilk maddesi İngiltere'de uluslararası öğrenci sayısını azaltarak çalışma vizeleri için maaş eşiklerini artırmak ve 2019 Tony manifestosuna uygun olarak yasal göçü yılda 245 bine düşürmekti.

İkincisi ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ve diğer uluslararası yasal anlaşmaların İngiltere'nin sığınma kanununun kapsamı dışında tutulmasını sağlayacak mevzuatın yerine getirilmesiydi.