Mercedes ve Oracle’dan katil İsrail’e tam destek! Soykırıma yardım için Netanyahu’ya milyon avroluk yardım gönderdiler

İsrail haftalardır dünyanın gözü önünde büyük bir soykırıma imza atarken büyük şirketler ise katliama destek için Tel Aviv'e para yağdırmaya devam ediyor. Türkiye'ye her yıl 300 milyon dolarlık ürün satan teknoloji devi Oracle ve Mercedes soykırıma destek olmak için İsrail'e milyonlarca avro gönderiyor.
ORACLE'DEN SOYKIRIMCIYA DESTEK: İSRAİL İLE BİRLİKTE OL
Dünyaca ünlü yazılım şirketi Oracle, Oracle.com adresli internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada açıkça "Oracle İsrail'in yanında duruyor" başlığını kullandı ve "İsrail hükümetine ve ülkenin savunma teşkilatına gereken tüm desteği sağlayacaklarını" belirtti. Oracle, ayrıca, "İsrail ile birlikte ol" etiketini kullanarak takipçilerine de soykırımcıya destek çağrısı yaptı.
Oracle'nin resmi Twitter hesabından Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "İsrail'e ve sivillere yönelik terör saldırılarını kınıyoruz. Oracle, İsrail hükümetine ve savunma kuruluşlarına gereken tüm desteği sağlayacak." ifadesini kullanmıştı.
MERCEDES DE MİLYONLAR AKITIYOR
Mercedes'in CEO'su Ola Källenius, kariyer sitesi Linked'In üzerinden yaptığı açıklamada Mercedes Benz'in yardım kuruluşları United Hatzalah ve Kızılhaç'a bir milyon Euro bağışta bulunduğunu duyurdu.
TEL AVİV'DE İŞ BİRLİĞİ
LinkedIn hesabından üç hafta önce yaptığı açıklamada Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun kendisini çok sarstığını belirten Källenius, Mercedes'in Tel Aviv'deki Ar-Ge tesisindeki ekiple sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.
GAZZE'YE FÜZE OLARAK DÖNÜYOR
Gazze'de haftalardır devam eden İsrail soykırımının ardından dünyanın dört bir yanında İsrail'e ait markalar boykot ediliyor. Yalnızca gıda, giyim ve temizlik malzemelerinde değil; lüks markalar, otomobil ve teknoloji markaları ile de pazarı neredeyse ele geçiren İsrail'in eline geçen her para, Filistinlilere bomba, silah ve füze olarak dönüyor.