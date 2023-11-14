Mercedes ve Oracle’dan katil İsrail’e tam destek! Soykırıma yardım için Netanyahu’ya milyon avroluk yardım gönderdiler

İsrail haftalardır dünyanın gözü önünde büyük bir soykırıma imza atarken büyük şirketler ise katliama destek için Tel Aviv'e para yağdırmaya devam ediyor. Türkiye'ye her yıl 300 milyon dolarlık ürün satan teknoloji devi Oracle ve Mercedes soykırıma destek olmak için İsrail'e milyonlarca avro gönderiyor.

ORACLE'DEN SOYKIRIMCIYA DESTEK: İSRAİL İLE BİRLİKTE OL

Dünyaca ünlü yazılım şirketi Oracle, Oracle.com adresli internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada açıkça "Oracle İsrail'in yanında duruyor" başlığını kullandı ve "İsrail hükümetine ve ülkenin savunma teşkilatına gereken tüm desteği sağlayacaklarını" belirtti. Oracle, ayrıca, "İsrail ile birlikte ol" etiketini kullanarak takipçilerine de soykırımcıya destek çağrısı yaptı.

Oracle'nin resmi Twitter hesabından Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "İsrail'e ve sivillere yönelik terör saldırılarını kınıyoruz. Oracle, İsrail hükümetine ve savunma kuruluşlarına gereken tüm desteği sağlayacak." ifadesini kullanmıştı.