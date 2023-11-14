Liz Truss’ı deviren maruldan sonra yeni ikon: 10 Numara bu pankartla sarsıldı: Hindistan cevizi Rishi Sunak’ın raf ömrü ne kadar?

Geçtiğimiz yıl İngiltere Başbakanı seçilen ve sadece 44 gün iktidarda kalan Liz Truss, dört yılda dört kez iktidar değiştiren İngiltere'nin alay konusu olmuştu. Truss'ın "10 Numara"daki koltuğuna oturmasının ardından İngiliz Daily Star gazetesi Truss'a ithafen masa başına bir göbek marul ve Truss'ın fotoğrafını koymuş, marulun 10 günlük raf ömrü olduğunu belirterek "Hangisi daha çok dayanacak?" diye sormuştu.

MUZAFFER MARUL WESTMINSTER'A YANSITILMIŞTI Liz Truss'ın 44 günde istifa etmesinin ardından ise "Truss kaybetti, marul kazandı" şeklindeki yorumlar, İngiliz medyasını kasıp kavurmuştu. Öyle ki "Muzaffer Marul" Westminster Sarayı'nın duvarına yansıtılmış ve "Marul Avam Kamarası'na girdi" şeklinde yorumlar yapılmış, Daily Star ise bir sonraki manşetini "Muzaffer Marul" olarak atmıştı. Liz Truss marula kaybetti! "SENİN YERİN MUTFAK" Marula karşı yenilgisinin ardından Liz Truss, tarihin en çok alay edilen kadınlarından biri haline geldi. The Economist, Truss'ın eline pizzadan bir miğfer ve süngü olarak ise makarnaya dolanmış halde bir çatal vererek "senin yerin 10 Numara değil mutfak" mesajı vermişti.

"İKTİDARSIZ İNGİLTERE" Alman Der Spiegel ise İngiltere'nin en önemli sembollerinden biri olan Westminster Sarayı önündeki Big Ben saat kulesini çürümüş bir muza benzetmiş ve "Muz Adası… İngilizler kendilerini nasıl Avrupa'nın alay konusu haline getirdi?" ifadelerini kullanmıştı. Spiegel'in kapağındaki muzun iktidarsız bir erkeği yansıttığına ve Londra'nın zayıfladığına dair yorumlar ise İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.

"PATLICAN BORIS MARUL LIZ'IN YERİNİ ALMAYA ÇALIŞIYOR" İngiliz medyasının meyve ve sebzelerle ilgili göndermeleri marul ve muzla da kalmadı. Yine Daily Star, Liz Truss'ın görevden ayrılmasının ardından eski Başbakan Boris Johnson'ın tatilden dönmesini "Patlıcan Boris Johnson Karayip tatilinden döndü ve Marul Liz'in yerini almaya çalışıyor." başlığı ile duyurmuştu.

HİNDİSTAN CEVİZİNİN ÖMRÜ NE KADAR OLACAK? Geçtiğimiz yıl 10 Numara'da hareketliliğin yüksek olduğu bir dönemde yapılan bu yorumlar, cumartesi günü Milyon Yürüyüşü'ne damga vuran Hindistan cevizi pankartını daha da önemli hale getirdi. Zira mitingden iki gün sonra Suella Braverman'ın görevden alınması da 10 Numara'da yeni bir hareketliliğin göstergesi olarak yorumlandı. Peki hindistan cevizinin ömrü ne kadar olacak? O PANKARTI TUTAN KADIN ARANIYOR Londra'da yüz binler Filistin'e destek olmak için haftalardır protesto gösterileri düzenliyor. Londra polisi ise göstericileri tutukluyor. Öte yandan İsrail destekçileri ise göstericileri açıkça tehdit ediyor. Son olarak geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen Milyon Yürüyüşü'nde 126 protestocu gözaltına alındı. Elinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı ağaçtan düşen birer Hindistan cevizi olarak gösteren bir pankart tutan protestocu Marieha Mohsin Hussain polis tarafından aranıyor. İsrail Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlerken elinde yalnızca bir pankart taşıyan genç öğretmen nefret suçu işlemekle suçlanıyor.