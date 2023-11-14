İsrail’in susuz bıraktığı Gazze’ye 39 gün sonra yağmur! Çadırda biriken suları içtiler

Gazze Şeridi 'nde yağmurun ve rüzgarın etkisi azalmaya başlasa da hava hala bulutlu.

Yağmurun neden olduğu suyu çadırdan boşaltmaya çalışan Filistinli Abdullah da "Her şeyimiz ıslandı; halimizi görüyorsunuz. Yardım kuruluşları nerede? İçinde azıcık insaniyet olan gelsin halimizi görsün." dedi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas 'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları , 7 Ekim sabahı, İsrail 'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi 'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.