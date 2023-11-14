İsrail’in susuz bıraktığı Gazze’ye 39 gün sonra yağmur! Çadırda biriken suları içtiler

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliam 39'uncu gününde de devam ediyor. Gazze'nin hem kuzeyi hem de güneyi aralıksız saldırı altında...
7 Ekim'den bu yana 11 bin 240 Filistinli katledildi.
Gazze'de yoğun yağmur yağışı, insani krizin giderek arttığı bölgede hayatı daha da zorlaştırdı.
Ancak çekilen acılara rağmen, Filistinli çocuklar Gazze sokaklarına çıkarak yağmurun sevincini yaşadı.
Çocuklar sokaklarda koşuşturup yağmurun tadını çıkarsa da bir yanda da çadırları su bastı.
İnsani dram yağmurla beraber daha da kötüleşti.
Sığındıkları okulun avlusunda kurdukları çadırlara giren suları kovalar ve süpürgelerle boşaltmaya çalışan Filistinliler, uzanacak yardım eli bekliyor.
İçinde bulundukları zor durumu ifade etmeye çalışan Filistinli kadın, "Çadırdaki her şey ıslandı. Çocukların elbiseleri de. Kuzey tarafındaki evlerimizden üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık. Değiştirip giyebileceğimiz başka kıyafetimiz de yok." dedi.
Çocukların ıslak kıyafetler nedeniyle hasta olmasından korktuğunu dile getiren Filistinli kadın, üzerlerine aldıkları örtülerin de sırılsıklam olduğunu söyledi.