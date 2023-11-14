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İsrail katliamlarının 39.günü! Filistin'de 12 bin kişi canından oldu Batı bu cehenneme alkış tuttu

Bugün İsrail katliamlarının 39.günü... Gazze bombalarla vuruldu. Çoğu çocuk tam 12 bin kişi canından oldu. Bir o kadarı enkaz altında boğuldu! Batı bu cehenneme alkış tuttu!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
İsrail katliamlarının 39.günü! Filistin’de 12 bin kişi canından oldu Batı bu cehenneme alkış tuttu

Düne kadar sokaklarında çocukların oynadığı Gazze, şimdi ceset kokusuna boğuldu! Sokak hayvanları, cenazelere saldırır oldu. Bütün hastanelerde faaliyet durdu. Yaralılar, ayakta kalan tek hastane olan Al Quds'e konuldu! 222 bin 120 konutun da yıkıldığı duyuruldu. Bu utancın adı ise aslında çok önce konuldu: İnsanlık ayıbı!

BEBEK KATİLİ
Netanyahu yaşlı ve kadın tanımadı. Gazze'de adeta katliam yaptırdı. Şifa Hastanesi de ablukaya alındı. Kuvözdeki bebekler de teker teker ölmeye başladı...

İsrail, HAMAS'ın "Aksa tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi haritadan silmek için saldırı başlattı. Sivillerin oturduğu binalara bomba yağdırdı. Şehri ortadan ikiye ayırdı. 39 günde çoğu bebek ve çocuk olmak üzere 12 bin Filistinli'nin canını aldı. İsrail Ordusu, şimdi de "HAMAS militanları saklanıyor" yalanına sığınıp, hastaneleri kuşattı. Gezze'nin en büyük sağlık kuruluşu olan ve 2 bin 500 kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ni üç kez bombaladı.



ÖLÜMÜ BEKLİYORLAR
Hastanenin elektriği ve enerjisi kesilince kuvözdeki bebekler, hasta ve yaralılar bir bir ölmeye başladı. Dünya yine bu vahşeti seyre daldı. Hastane Müdürü Muhammed Ebu Selimiye, kuvözleri çalıştıracak yakıtın tükenmesi nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan 39 bebekten 6'sının öldüğünü 33 bebeğin daha hayatını kaybetme riski altında olduğunu açıkladı. "Bebekleri ambulanslarla güvenli yerlere tahliye etmeyi teklif ettim ama cevap vermediler" ifadesini kullandı.

MECLİS'İ İŞGAL ETTİLER
İsraİl ordusu, Gazze'de parlamentoyu işgal etti. Askerler bayrakla poz verdi.

5 GÜN ARA 70 REHİNE TEKLİFİ
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de 5 günlük ateşkes karşılığında tamamı kadın ve çocuklardan oluşan 70 rehineyi bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. Ubeyde ayrıca, insani yardımların Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

İNGİLTERE'DE GAZZE DEPREMİ
Londra'daki mitinglere karşı çıkan İsrail yanlısı İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, görevinden alındı. Braverman'ın yerine, Dışişleri Bakanı James Cleverly atandı. Boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini ise eski Başbakan David Cameron devraldı.

NOTLAR:
AB: Filistinliler'in sürgününe ve Gazze'nin İsrail tarafından işgaline izin verilmeyecek.
Kızılhaç: Gazze, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor.
DSÖ: Gazze Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim.
Gazze'de cansız bedenleri, kuşlar, kargalar ve köpekler yiyor.
Gazze'de doktorlar, enerji kesintisi nedeniyle tedavilerini telefon ışığıyla gerçekleştiriyor.
İspanya'da gösteri: Eylemciler dakikalarca "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" marşını söyledi.
İsrail polisi, Türkleri Mescid-i Aksa'ya almıyor...

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