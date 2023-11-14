İsrail katliamlarının 39.günü! Filistin’de 12 bin kişi canından oldu Batı bu cehenneme alkış tuttu

ÖLÜMÜ BEKLİYORLAR
Hastanenin elektriği ve enerjisi kesilince kuvözdeki bebekler, hasta ve yaralılar bir bir ölmeye başladı. Dünya yine bu vahşeti seyre daldı. Hastane Müdürü Muhammed Ebu Selimiye, kuvözleri çalıştıracak yakıtın tükenmesi nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan 39 bebekten 6'sının öldüğünü 33 bebeğin daha hayatını kaybetme riski altında olduğunu açıkladı. "Bebekleri ambulanslarla güvenli yerlere tahliye etmeyi teklif ettim ama cevap vermediler" ifadesini kullandı.
MECLİS'İ İŞGAL ETTİLER
İsraİl ordusu, Gazze'de parlamentoyu işgal etti. Askerler bayrakla poz verdi.
5 GÜN ARA 70 REHİNE TEKLİFİ
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de 5 günlük ateşkes karşılığında tamamı kadın ve çocuklardan oluşan 70 rehineyi bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. Ubeyde ayrıca, insani yardımların Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.