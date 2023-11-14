İsrail katliamlarının 39.günü! Filistin’de 12 bin kişi canından oldu Batı bu cehenneme alkış tuttu

Düne kadar sokaklarında çocukların oynadığı Gazze, şimdi ceset kokusuna boğuldu! Sokak hayvanları, cenazelere saldırır oldu. Bütün hastanelerde faaliyet durdu. Yaralılar, ayakta kalan tek hastane olan Al Quds'e konuldu! 222 bin 120 konutun da yıkıldığı duyuruldu. Bu utancın adı ise aslında çok önce konuldu: İnsanlık ayıbı!

BEBEK KATİLİ

Netanyahu yaşlı ve kadın tanımadı. Gazze'de adeta katliam yaptırdı. Şifa Hastanesi de ablukaya alındı. Kuvözdeki bebekler de teker teker ölmeye başladı...