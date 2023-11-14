Gazze’de katil İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planı devreye soktu

Tel Aviv yönetimi, yerle yeksan olan imajının daha da kötüleşmemesi için sosyal ağlara yoğun bir baskı yapıyor. Başta Instagram ve Facebook olmak üzere birçok sosyal medya sitesi İsrail'in katliamlarını sansürlüyor. Uzmanlara göre İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli arama motoru Google'a da propaganda yaymak için para ödüyor.