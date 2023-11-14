Fransız kanalda skandal! Sunucu Pascal Praud Filistin'i savunan gazeteciyi azarladı: "Filistinliler İsrail'i yok etmek istiyor"

Macron konferansta, 7 Ekim'den yaklaşık 1 ay sonra ilk defa cılız bir sesle de olsa "ateşkes" dedi.

ATEŞKES ÇAĞRISI VE İSRAİL ELEŞTİRİSİ Saldırıların başından bu yana İsrail'e "koşulsuz destek" veren ve ateşkes çağrısı yapmaktan kaçınan Macron, bir ilke imza atmak isteyerek 9 Kasım'da Paris'te "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans" düzenledi.

Macron'un İsrail 'deki temaslarından 4 gün sonra Fransa, Gazze 'de acil insani ateşkesin sağlanması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) oylanan tasarıya "evet" diyen sayılı Batılı ülkeler arasında yer aldı.

Fransız muhalifler bu durumu, "uzlaşı çağrısı yapmak için Orta Doğu'ya gittiğini düşündüğümüz Macron'un tutarsız açıklamaları barış sürecini ve Fransa'yı tehlikeye atıyor." diyerek eleştirdi.

Ateşkes çağrısı yaptığında, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 10 bin 569'a ulaşmıştı.

Fransız lider, 11 Kasım'da BBC'ye verdiği röportajda ise İsrail'e karşı dilini sertleştirdi.

"Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." diyen Macron, İngiltere ve ABD'den ateşkes çağrısı yapmalarını istedi.

İSRAİL'E "KOŞULSUZ" DESTEK SÖYLEMİNE GERİ DÖNÜŞ

Röportajın ardından İsrail ve siyonist çevrelerden tepki aldığını gören Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

İsrail Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Macron'un kendini İsrail yönetimine "izah ettiğini" duyurdu.

Buna göre Macron, İsrail yönetiminin gönlünü almaya çalışırcasına "sizi suçlamak gibi bir niyetim yok", "İsrail'in kendini savunma hakkını koşulsuz destekliyorum." dedi.

Ancak Elysee Sarayı oldukça geç gelen bir açıklamayla Macron'un görüşmede halen insani konulara temas ettiğini ve iki devletli çözümü vurguladığını savundu.