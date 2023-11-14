Filistinlilerden ABD’ye soykırım davası! Biden, Blinken ve Austin İsrail ile omuz omuza

İsrail başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin desteğini alarak Gazze 'de soykırıma devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden , İsrail'e açıkça destek verirken ABD'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan bir grup Filistinli, pazartesi günü Biden yönetimine dava açtı.

Biden yönetimine açılan davada "Daha önce de belirtildiği gibi, Gazze'deki Filistin halkının bu gelişmekte olan soykırım, Başkan Joseph Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından sağlanan koşulsuz destekle mümkün hale gelmiştir. Bu, ABD'nin soykırım suçuyla ilgili olarak alışılagelmiş uluslararası hukuk sorumluluklarına bir ihlal oluşturur." ifadelerine yer verildi.

Filistinliler ve Filistin insan hakları örgütleri Al-Haq ve Defense for Children International tarafından açılan dava, ABD'nin uluslararası hukuk kapsamında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini talep ediyor.

"BIDEN, BLINKEN VE AUSTIN İSRAİL İLE OMUZ OMUZA"

Filistinlilerin Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesine sunduğu davada ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin aleyhinde. Filistinli müvekkiller adına Anayasal Haklar Merkezi (CCR), Van der Hout ve LLP hukuk firması tarafından açılan davanın CCR'ye bağlı avukatlarından Katherine Gallager, "Başkan Biden, Blinken ve Austin son beş haftadır Gazze'deki Filistin nüfusunu yok etme niyetini açıkça ortaya koyan İsrail hükümetiyle omuz omuzadır." şeklinde konuştu.

PENTAGON'DAN YORUM YOK

Pentagon ise dava konusunda açıklama yapmıyor. Filistinli davacılar için ise bu dava Gazze'deki insanların kitlesel olarak öldürülmesini durdurmak için son çarelerden biri.

Dünyanın dört bir yanında göstericiler Filistin'i desteklemek ve İsrail'i protesto etmek için toplanıyor. Filistin için büyük seferberlik devam ederken İsrail'e silah transferi konusunda ise Biden'a karşı muhalefet büyüyor. Öte yandan şu ana kadar Biden yönetiminde silah transferinden sorumlu tek bir kişi istifa etti. Biden ise İsrail'e destek vermeye devam ediyor. ABD İsrail'e yıllık olarak gönderdiği 4 milyar dolara ek olarak 14 milyar dolarlık ek askeri destek de gönderdi.

CCR ise dava ile ilgili açıklamasında soykırım işleyen tarafa silah göndermenin "suç ortaklığı" olduğunu belirtti.