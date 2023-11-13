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Terör devleti İsrail Gazze'de bir nefeslik oksijen bile bırakmadı! Filistinli Cevdet Medhun: "Şifa'da yaşamak ölmekten zor"

Günlerdir Gazze’de katliam yapan işgalci terör örgütü İsrail, binlerce savunmasız masumun canını kıyıyor. Soykırımcılar savaş suçu işleyerek bölgedeki yaşam alanlarını bombalamaya devam ediyor. Gazze'de İsrail güçleri tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nden çıkmayı başaran Filistinli, "Şifa'da yaşamanın ölmekten zor" olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 00:07 Güncelleme 14 Kasım 2023, 00:24
Terör devleti İsrail Gazze’de bir nefeslik oksijen bile bırakmadı! Filistinli Cevdet Medhun: Şifa’da yaşamak ölmekten zor

Soykırımcı İsrail kara, hava ve deniz saldırıları ile Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Saldırıların 38. gününde sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de Filistinlilere açıkça soykırım uyguluyor.

YAŞAMAK ÖLMEKTEN BİLE ZOR
Filistinli Cevdet Medhun, hastanede yaşadıkları zorlukları kamuoyunun gözünün önüne serdi. Medhun, "Korku ve dehşet içinde önce El-Vahde Caddesi'ne oradan El-Yermuk Caddesi'ne geçtim. 'Güvenli koridor'da İsrail tankları tarafından üzerimize 3 kez ateş açıldı. Yaralananlar oldu." dedi.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma da değinen Medhun, "Yaşamak için gerekli en ufak bir şey bile yok. Elektrik yok, su yok, hayat yok. Un ve hurma yiyorduk. Hastanede yaşamak ölmekten bile zor." diye konuştu.

Hastanedeki herkesin aç olduğunu kaydeden Medhun, kendisinin de ancak 24 saat sonra dışarı çıkınca yemek yiyebildiğini söyledi.

"ÖLMEYİ BEKLİYORDUK"
Elektriğin acil servis hariç son iki gün tamamen kesildiğini aktaran Medhun, 20 böbrek hastasının, diyaliz birimi çalışmadığı ve İsrail ordusu hemodiyaliz su sistemini vurduğu için ölümle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Medhun, "Oksijene ihtiyaç duyan ya da ameliyat olması gerekenler ölmüş sayılır. Hastanede ilk yardım hizmeti verilmiyor. Yoğun bakımda da elektrik yok. Kuvözlerdeki prematüre bebeklere de suni solunum cihazları çalışmadığı için doktorlar elleriyle solunum yaptı ama 2 bebek hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Cevdet Medhun, yaşadıklarını, "Sadece ölmeyi bekliyorduk. İntihar etmemek için Yahudilere 'gelin bizi öldürün' diyecek duruma geldik." şeklinde özetledi.

CESETLER, HASTANE BAHÇESİNDE BEKLİYOR
Hastanenin bahçesinde gömülmeyi bekleyen yaklaşık 100 naaş olduğunu dile getiren Medhun, bu naaşları gömmek için 3 günden bu yana Kızılhaç'la iletişim kurduklarını ancak Kızılhaç'ın bölgenin tehlikeli olduğunu ve buraya defin yapılamayacağını söylediğini aktardı.

HASTANE İSRAİL ASKERLERİNİN ABLUKASI ALTINDA
İsrail güçlerinin, hastanenin dört bir yanını sardığını belirten Medhun, batı tarafının ise askerlerin hedef tahtası haline geldiğini kaydetti. Medhun, dün, hastane yerleşkesi yakınlarındaki Ebu Husayre Caddesi'nin hedef alındığını ve 2 doktorun öldüğünü aktardı.

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