Terör devleti İsrail Gazze'de bir nefeslik oksijen bile bırakmadı! Filistinli Cevdet Medhun: "Şifa'da yaşamak ölmekten zor"

Soykırımcı İsrail kara, hava ve deniz saldırıları ile Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Saldırıların 38. gününde sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de Filistinlilere açıkça soykırım uyguluyor.
YAŞAMAK ÖLMEKTEN BİLE ZOR
Filistinli Cevdet Medhun, hastanede yaşadıkları zorlukları kamuoyunun gözünün önüne serdi. Medhun, "Korku ve dehşet içinde önce El-Vahde Caddesi'ne oradan El-Yermuk Caddesi'ne geçtim. 'Güvenli koridor'da İsrail tankları tarafından üzerimize 3 kez ateş açıldı. Yaralananlar oldu." dedi.
Şifa Hastanesi'ndeki duruma da değinen Medhun, "Yaşamak için gerekli en ufak bir şey bile yok. Elektrik yok, su yok, hayat yok. Un ve hurma yiyorduk. Hastanede yaşamak ölmekten bile zor." diye konuştu.