Son dakika: Türklere Mescid-i Aksa ambargosu! İsrailli askerler pasaporta bakıp içeri almıyor!

4 SAAT YETERSİZ ABD'li uzmanlar, İsrail 'in, saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze 'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı amacıyla günlük verdiği 4 saatlik "insani aranın" çok sınırlı olduğunu, devam eden saldırılar nedeniyle bu sürenin bölgeye insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için yeterli olmadığını vurguladı.

Barnett, bu kararın Gazze'nin kuzeyinde sıkışan sivillere "saldırı ve İsrailliler tarafından engellenme korkusu olmadan" güneye kaçma fırsatı vereceğini, Gazze'nin güvenli bazı bölgelerinde suya, yiyeceğe, yakıta, ilaca erişimin mümkün olabileceğini belirtti.

Barnett, saldırılar nedeniyle İsrail 'in eleştirildiğini belirterek, "ABD'nin, Gazzeli sivillerin kaçtığını görme arzusunun hem stratejik hem siyasi hem de insani kaygılarla uyumlu olduğunu düşünüyorum ancak bunu gerçekten başaracağına inanmamalıyız. Gazzelilere insani yardım sağlanması konusunda daha gidilecek uzun bir yol var." değerlendirmesini yaptı.

Gazze 'deki çatışmalara insani aranın bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla yapılmadığına dikkati çeken Barnett, "Bu bölgelere yardım ulaştırmak şu anda çok büyük bir zorluk olacaktır." dedi.

"Açıkçası, sivillerin, savaşın devam ettiği bir yerden daha iyi korumanın olduğu başka bir yere hareketinin herkesin çıkarına olacağını düşünüyorum." diyen Barnett, İsrail'den savaş sonrası planlarının ne olduğuna dair pek bir şey duymadıklarını söyledi.

"ATEŞKESİN HALEN BİRKAÇ HAFTA UZAKTA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gazze'de ateşkesin ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Barnett, "Ateşkesin halen birkaç hafta uzakta olduğunu düşünüyorum. Bana göre İsrail'in halen yerine getirilmemiş iki büyük hedefi var: Biri rehinelerin iadesi, diğeri ise Hamas'ın yok edilmesi. İsrail'in bu iki hedefe ulaşana kadar duracağını düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Barnett, Gazze'deki insani felaket sebebiyle ABD'de büyüyen bir kargaşanın olduğunu ifade etti.