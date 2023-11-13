İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Gazze'de işledikleri suçlara akılalmaz kılıf! "Çocuk odasından Hitler kitabı çıktı"

Herzog, "Bu, Adolf Hitler'in Arapçaya çevrilmiş 'Mein Kampf' adlı kitabıdır. Bu, Holokost'a ve İkinci Dünya Savaşı'na yol açan kitaptır." dedi.

Kitabın birkaç gün önce ele geçirildiğini iddia eden Herzog, "Öldürülen bir Hamaslının üzerinde... Hamasa tarafından terörist faaliyetler için kullanılan üs haline gelen bir çocuk odasında bulundu" şeklinde akıllara zarar bir söylemde bulundu.